https://ukraina.ru/20240524/1055270261.html

Янукович прибыл в Белоруссию, где проходят переговоры Путина с Лукашенко - СМИ

Янукович прибыл в Белоруссию, где проходят переговоры Путина с Лукашенко - СМИ - 24.05.2024 Украина.ру

Янукович прибыл в Белоруссию, где проходят переговоры Путина с Лукашенко - СМИ

В пятницу, 24 мая, в Белоруссии приземлился самолет бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом информировал телеграм-канал "Белорусский гаюн"

2024-05-24T16:26

2024-05-24T16:26

2024-05-24T16:33

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В последний раз экс-президент приезжал в Белоруссию два года назад – в начале марта 2022 года.Согласно данным сайта Flightralar, самолет Dassault Falcon 900C (RA-09617) действительно сегодня взлетал, однако о том, что он сел в Белоруссии информации нет - судно пролетело над Смоленской областью и вернулось в Москву. Напомним, сегодня в Минске проходят переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. На повестке дня обсуждение украинского конфликта, учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия, ситуация на границах Белоруссии.

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новости, виктор янукович, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, украина, сво