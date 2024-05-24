Янукович прибыл в Белоруссию, где проходят переговоры Путина с Лукашенко - СМИ
16:26 24.05.2024 (обновлено: 16:33 24.05.2024)
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПресс-конференция экс-президента Украины В. Януковича
В пятницу, 24 мая, в Белоруссии приземлился самолет бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом информировал телеграм-канал "Белорусский гаюн"
"В 12:50 в аэропорту Гомель приземлился самолет Виктора Януковича Dassault Falcon 900C (RA-09617)", — указали в сообщении.
В последний раз экс-президент приезжал в Белоруссию два года назад – в начале марта 2022 года.
Согласно данным сайта Flightralar, самолет Dassault Falcon 900C (RA-09617) действительно сегодня взлетал, однако о том, что он сел в Белоруссии информации нет - судно пролетело над Смоленской областью и вернулось в Москву.
Напомним, сегодня в Минске проходят переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. На повестке дня обсуждение украинского конфликта, учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия, ситуация на границах Белоруссии.
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