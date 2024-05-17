Российские войска за несколько недель добились большего успеха, чем ВСУ за "контрнаступ" - WP - 17.05.2024 Украина.ру
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Российские войска за несколько недель добились большего успеха, чем ВСУ за "контрнаступ" - WP
Российские войска за несколько недель добились большего успеха, чем ВСУ за "контрнаступ" - WP - 17.05.2024 Украина.ру
Российские войска за несколько недель добились большего успеха, чем ВСУ за "контрнаступ" - WP
Территория, на которую продвинулись российские войска, равна успехам Вооруженных сил Украины во время "вялого" контрнаступления. Об этом сообщили журналисты The Washington Post
2024-05-17T14:55
2024-05-17T14:55
новости
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
всу
контрнаступление
вс рф
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Американские аналитики объясняют неудачи ВСУ тем, что США в протяжении нескольких месяцев не одобряли увеличение помощи Украине. Отсутствие успехов на фронте также связывают с недостаточной мобилизацией в стране.Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена.Отдельным указом Зеленский снизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.Летом прошлого года Вооруженные силы Украины предприняли попытку контрнаступления. В результате чего Украина потеряла свыше 125 тысяч военных убитыми и ранеными.
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новости, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, контрнаступление, вс рф
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, контрнаступление, ВС РФ

Российские войска за несколько недель добились большего успеха, чем ВСУ за "контрнаступ" - WP

14:55 17.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШтурмовые отряды совершенствуют боевые навыки в зоне СВО
Штурмовые отряды совершенствуют боевые навыки в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Территория, на которую продвинулись российские войска, равна успехам Вооруженных сил Украины во время "вялого" контрнаступления. Об этом сообщили журналисты The Washington Post
"Площадь территории, которой Россия [овладела] за последние несколько недель, примерно равна территории, которую Украина вернула себе во время своего вялого весеннего контрнаступления в 2023 году", - говорится в материале.
Американские аналитики объясняют неудачи ВСУ тем, что США в протяжении нескольких месяцев не одобряли увеличение помощи Украине. Отсутствие успехов на фронте также связывают с недостаточной мобилизацией в стране.
Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена.
Отдельным указом Зеленский снизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
Летом прошлого года Вооруженные силы Украины предприняли попытку контрнаступления. В результате чего Украина потеряла свыше 125 тысяч военных убитыми и ранеными.
12:30
Зеленский списал неудачи ВСУ под Харьковом на отсутствие ПВОПрезидент Украины Владимир Зеленский объяснил прорыв российских войск на Харьковском направлении нехваткой систем противовоздушной обороны. Об этом сообщили журналисты "Украинской правда"
 
НовостиУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВСУконтрнаступлениеВС РФ
 
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