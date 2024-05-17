Российские войска за несколько недель добились большего успеха, чем ВСУ за "контрнаступ" - WP
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШтурмовые отряды совершенствуют боевые навыки в зоне СВО
Территория, на которую продвинулись российские войска, равна успехам Вооруженных сил Украины во время "вялого" контрнаступления. Об этом сообщили журналисты The Washington Post
"Площадь территории, которой Россия [овладела] за последние несколько недель, примерно равна территории, которую Украина вернула себе во время своего вялого весеннего контрнаступления в 2023 году", - говорится в материале.
Американские аналитики объясняют неудачи ВСУ тем, что США в протяжении нескольких месяцев не одобряли увеличение помощи Украине. Отсутствие успехов на фронте также связывают с недостаточной мобилизацией в стране.
Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена.
Отдельным указом Зеленский снизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
Летом прошлого года Вооруженные силы Украины предприняли попытку контрнаступления. В результате чего Украина потеряла свыше 125 тысяч военных убитыми и ранеными.