https://ukraina.ru/20240517/1055132394.html

Российские войска за несколько недель добились большего успеха, чем ВСУ за "контрнаступ" - WP

Российские войска за несколько недель добились большего успеха, чем ВСУ за "контрнаступ" - WP - 17.05.2024 Украина.ру

Российские войска за несколько недель добились большего успеха, чем ВСУ за "контрнаступ" - WP

Территория, на которую продвинулись российские войска, равна успехам Вооруженных сил Украины во время "вялого" контрнаступления. Об этом сообщили журналисты The Washington Post

2024-05-17T14:55

2024-05-17T14:55

2024-05-17T14:55

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Американские аналитики объясняют неудачи ВСУ тем, что США в протяжении нескольких месяцев не одобряли увеличение помощи Украине. Отсутствие успехов на фронте также связывают с недостаточной мобилизацией в стране.Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена.Отдельным указом Зеленский снизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.Летом прошлого года Вооруженные силы Украины предприняли попытку контрнаступления. В результате чего Украина потеряла свыше 125 тысяч военных убитыми и ранеными.

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новости, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, контрнаступление, вс рф