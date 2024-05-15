Российские военные освободили Работино - Минобороны РФ - 15.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240515/1055078273.html
Российские военные освободили Работино - Минобороны РФ
Российские военные освободили Работино - Минобороны РФ - 15.05.2024 Украина.ру
Российские военные освободили Работино - Минобороны РФ
Группировка войск "Днепр" освободила населенный пункт Работино в Запорожской области. Об этом 15 мая сообщили в Минобороны России
2024-05-15T13:33
2024-05-15T13:33
работино
новости
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_308c0bd2ae690a26c40507b06e279110.jpg
"Подразделениями группировки войск "Днепр" полностью освобожден населенный пункт Работино Запорожской области и нанесено поражение живой силе и технике 65 механизированной ВСУ, 121 бригады теробороны, 23 бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области", - говорится в материале ведомства. Об этом также сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 25 военнослужащих, два автомобиля, а также 155 мм гаубица М777 производства США.Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ, предпринятого прошлым летом. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
https://ukraina.ru/20240505/1054902012.html
работино
запорожская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c390fa25d4bc72906aa490f580d37dac.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
работино, новости, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Работино, Новости, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины

Российские военные освободили Работино - Минобороны РФ

13:33 15.05.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать в
Группировка войск "Днепр" освободила населенный пункт Работино в Запорожской области. Об этом 15 мая сообщили в Минобороны России
"Подразделениями группировки войск "Днепр" полностью освобожден населенный пункт Работино Запорожской области и нанесено поражение живой силе и технике 65 механизированной ВСУ, 121 бригады теробороны, 23 бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области", - говорится в материале ведомства.
Об этом также сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 25 военнослужащих, два автомобиля, а также 155 мм гаубица М777 производства США.
Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ, предпринятого прошлым летом. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
5 мая, 11:55
ВСУ больше не контролируют Работино – Рогов Населенный пункт Работино, расположенный на Запорожском направлении, перешел в "серую зону" и сегодня Вооруженные силы Украины его больше не контролируют. Об этом 5 мая заявил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов
 
РаботиноНовостиЗапорожская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:34Таксист "Яндекса" судится с компанией из-за требования убрать георгиевскую ленту и флаг РФ
13:49Украинская блогер пропагандировала русско-китайскую дружбу – троллинг ИИ
13:33Российские военные освободили Работино - Минобороны РФ
13:27Харьковчан эвакуировать из города не будут - мэр
13:23Первый зарубежный визит после инаугурации: Владимир Путин отправляется в Китай
13:16Австрийский банк отключат от долларовой системы из-за сотрудничества с РФ
13:00Грызня из-за провала под Харьковом, успехи сил РФ, "решающие" месяцы. Главное на Украине на 13:00 15 мая
12:47В Пентагоне обеспокоены положением ВСУ на фронте
12:37Визит Блинкена, международный ремонт туалета и потоп. Что происходит в Киеве
12:37Это не для СВО: Казаков объяснил, почему вместо Шойгу поставили Белоусова и что будет дальше
12:31"Увидим положительные изменения": Аксёнов поддержал принцип Белоусова
12:26США пугают европейцев Россией и Китаем: у них есть спутники, ОПК и кибервойска
11:40Украинский бизнес будут штрафовать за неявку сотрудников в военкомат
11:38Армия России контролирует улицы Волчанска, ситуация критическая, подтвердили в Раде
11:17Следующие месяцы будут решающими для СВО, Зеленский должен мобилизовать больше молодых украинцев – NYT
10:51"Могильщик украинской государственности": Азаров перечислил достижения Зеленского
10:30Путин сменил пятерых губернаторов российских регионов
10:09Зеленский внезапно отменил заграничные поездки, журналисты назвали причину
10:07Киевлян без предупреждения лишают электроэнергии из-за дефицита мощности систем
09:56ВСУ атаковали Крым и приграничные регионы РФ ракетами и авиабомбами. ПВО уничтожила цели
Лента новостейМолния