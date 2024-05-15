https://ukraina.ru/20240515/1055078273.html

Российские военные освободили Работино - Минобороны РФ

Российские военные освободили Работино - Минобороны РФ - 15.05.2024 Украина.ру

Российские военные освободили Работино - Минобороны РФ

Группировка войск "Днепр" освободила населенный пункт Работино в Запорожской области. Об этом 15 мая сообщили в Минобороны России

2024-05-15T13:33

2024-05-15T13:33

2024-05-15T13:33

работино

новости

запорожская область

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

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"Подразделениями группировки войск "Днепр" полностью освобожден населенный пункт Работино Запорожской области и нанесено поражение живой силе и технике 65 механизированной ВСУ, 121 бригады теробороны, 23 бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области", - говорится в материале ведомства. Об этом также сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 25 военнослужащих, два автомобиля, а также 155 мм гаубица М777 производства США.Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ, предпринятого прошлым летом. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

https://ukraina.ru/20240505/1054902012.html

работино

запорожская область

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работино, новости, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины