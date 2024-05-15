Российские военные освободили Работино - Минобороны РФ
Группировка войск "Днепр" освободила населенный пункт Работино в Запорожской области. Об этом 15 мая сообщили в Минобороны России
"Подразделениями группировки войск "Днепр" полностью освобожден населенный пункт Работино Запорожской области и нанесено поражение живой силе и технике 65 механизированной ВСУ, 121 бригады теробороны, 23 бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области", - говорится в материале ведомства.
Об этом также сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 25 военнослужащих, два автомобиля, а также 155 мм гаубица М777 производства США.
Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ, предпринятого прошлым летом. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
5 мая, 11:55ВСУ больше не контролируют Работино – Рогов Населенный пункт Работино, расположенный на Запорожском направлении, перешел в "серую зону" и сегодня Вооруженные силы Украины его больше не контролируют. Об этом 5 мая заявил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов