https://ukraina.ru/20240523/1055237614.html

Киевские власти отлавливают людей в Херсоне как зверей на убой - Сальдо

Киевские власти отлавливают людей в Херсоне как зверей на убой - Сальдо - 23.05.2024 Украина.ру

Киевские власти отлавливают людей в Херсоне как зверей на убой - Сальдо

Киевские власти устроили в оккупированном ими Херсоне террор. Об этом 23 мая рассказал губернатор региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости

2024-05-23T09:00

2024-05-23T09:00

2024-05-23T09:04

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"В городе происходит террор ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - ред.), - сказал Сальдо.По его словам, ТЦК полностью расшифровывается на Украине как "территориальный центр комплектования и социальной поддержки", что звучит как намеренная насмешка над людьми, которых сейчас в Херсоне "тэцэкашники с западных и центральных областей ловят как зверей на улицах, на блокпостах, в квартирах и отправляют на убой".Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ukraina.ru/20240521/1055171970.html

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владимир сальдо, херсон, новости, херсонская область, россия