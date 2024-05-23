Киевские власти отлавливают людей в Херсоне как зверей на убой - Сальдо - 23.05.2024 Украина.ру
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Киевские власти отлавливают людей в Херсоне как зверей на убой - Сальдо
Киевские власти отлавливают людей в Херсоне как зверей на убой - Сальдо - 23.05.2024 Украина.ру
Киевские власти отлавливают людей в Херсоне как зверей на убой - Сальдо
Киевские власти устроили в оккупированном ими Херсоне террор. Об этом 23 мая рассказал губернатор региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости
2024-05-23T09:00
2024-05-23T09:04
владимир сальдо
херсон
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херсонская область
россия
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"В городе происходит террор ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - ред.), - сказал Сальдо.По его словам, ТЦК полностью расшифровывается на Украине как "территориальный центр комплектования и социальной поддержки", что звучит как намеренная насмешка над людьми, которых сейчас в Херсоне "тэцэкашники с западных и центральных областей ловят как зверей на улицах, на блокпостах, в квартирах и отправляют на убой".Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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владимир сальдо, херсон, новости, херсонская область, россия
Владимир Сальдо, Херсон, Новости, Херсонская область, Россия

Киевские власти отлавливают людей в Херсоне как зверей на убой - Сальдо

09:00 23.05.2024 (обновлено: 09:04 23.05.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Киевские власти устроили в оккупированном ими Херсоне террор. Об этом 23 мая рассказал губернатор региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости
"В городе происходит террор ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - ред.), - сказал Сальдо.
По его словам, ТЦК полностью расшифровывается на Украине как "территориальный центр комплектования и социальной поддержки", что звучит как намеренная насмешка над людьми, которых сейчас в Херсоне "тэцэкашники с западных и центральных областей ловят как зверей на улицах, на блокпостах, в квартирах и отправляют на убой".
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
- РИА Новости, 1920, 21.05.2024
21 мая, 07:00
Херсон выносим за скобки: эксперт объяснил, почему России не выгоден рывок к ДнепруПрезидент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Украина сохранит свою территорию при условии ее нейтрального статуса и при условии признания новых границ РФ, а Киев на это не идет. Но это не означает, что Москва собирается расширить зону боевых действий до Харькова или Одессы. Такое решение серьезно поменяло бы переговорный расклад
 
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