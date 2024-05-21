Лавров рассказал об истерике Зеленского на встрече с послами в Киеве - 21.05.2024 Украина.ру
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Лавров рассказал об истерике Зеленского на встрече с послами в Киеве
Лавров рассказал об истерике Зеленского на встрече с послами в Киеве - 21.05.2024 Украина.ру
Лавров рассказал об истерике Зеленского на встрече с послами в Киеве
Владимир Зеленский, обсуждая так называемую "мирную конференцию" в Швейцарии с иностранными послами в Киеве, на повышенных тонах требовал поддержать свою "формулу мира". Об этом 21 мая рассказал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Казахстане
2024-05-21T13:30
2024-05-21T13:30
новости
россия
киев
швейцария
сергей лавров
владимир зеленский
дмитрий песков
"формула мира"
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"У нас есть информация - есть у нас возможность получать информацию, которая обычно не предназначается для опубликования, оглашения. В конце апреля, обсуждая с иностранными послами в Киеве вот эту вот затею со швейцарской конференцией, по оценке некоторых участников, Зеленский большую часть времени сумбурно импровизировал, на повышенных, почти истеричных тонах требовал поддержать свою формулу мира как средство заставить Россию встать на колени", - рассказал Лавров.Он отметил, что человек, не чувствующий необходимости контролировать себя, начинает говорить правду.В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в общении с журналистами во вторник указал, что представители киевского режима и Владимир Зеленский в последнее время делают много заявлений на грани истерики в связи с ухудшением положения Украины."Различные представители киевского режима и сам Зеленский в последнее время делают много заявлений, иногда скатываясь в истерику", - сказал он.Он уточнил, что это связано с крайне неблагоприятным положением сил Украины на фронтах и тяжелой ситуацией, в которой сейчас находятся украинские военные.В середине июня Швейцария планирует провести мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. Россия не будет присутствовать, но ожидается участие до 120 глав государств. Песков отмечал, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен.
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новости, россия, киев, швейцария, сергей лавров, владимир зеленский, дмитрий песков, "формула мира"
Новости, Россия, Киев, Швейцария, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, "формула мира"

Лавров рассказал об истерике Зеленского на встрече с послами в Киеве

13:30 21.05.2024
 
Зеленский на фоне флага
Зеленский на фоне флага
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Владимир Зеленский, обсуждая так называемую "мирную конференцию" в Швейцарии с иностранными послами в Киеве, на повышенных тонах требовал поддержать свою "формулу мира". Об этом 21 мая рассказал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Казахстане
"У нас есть информация - есть у нас возможность получать информацию, которая обычно не предназначается для опубликования, оглашения. В конце апреля, обсуждая с иностранными послами в Киеве вот эту вот затею со швейцарской конференцией, по оценке некоторых участников, Зеленский большую часть времени сумбурно импровизировал, на повышенных, почти истеричных тонах требовал поддержать свою формулу мира как средство заставить Россию встать на колени", - рассказал Лавров.
Он отметил, что человек, не чувствующий необходимости контролировать себя, начинает говорить правду.
В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в общении с журналистами во вторник указал, что представители киевского режима и Владимир Зеленский в последнее время делают много заявлений на грани истерики в связи с ухудшением положения Украины.
"Различные представители киевского режима и сам Зеленский в последнее время делают много заявлений, иногда скатываясь в истерику", - сказал он.
Он уточнил, что это связано с крайне неблагоприятным положением сил Украины на фронтах и тяжелой ситуацией, в которой сейчас находятся украинские военные.
В середине июня Швейцария планирует провести мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. Россия не будет присутствовать, но ожидается участие до 120 глав государств. Песков отмечал, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен.
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