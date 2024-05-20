https://ukraina.ru/20240520/1055173973.html

Наркотики и выпивка в ВСУ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 20 мая

Наркотики и выпивка в ВСУ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 20 мая - 20.05.2024 Украина.ру

Наркотики и выпивка в ВСУ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 20 мая

Западные СМИ рассказали о наркомании и пьянстве в рядах ВСУ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-05-20T13:15

2024-05-20T13:15

2024-05-20T14:21

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Издание Daily Beast сообщило об алкоголизме и наркомании, царящих в украинских формированиях.Один из солдат, воюющий около Красного Лимана, рассказал, что украинская армия делится на тех, кто хотел воевать, и тех, у кого не было выбора."Люди, которых заставили идти, ничего не умеют делать и попадают в кризисную ситуацию... Пьют, потому что когда выходишь под прямую наводку, видишь угрозу, сразу возникает вопрос — не просто [кого] убить, а остаться в живых. Вы [возвращаетесь] и начинаете снимать стресс. Цена [алкоголя] больше не имеет значения", — сказал он.По его словам, по большей части мужчины пьют, находясь на своих военных базах. Он сказал, что никогда не видел, чтобы военные пили во время боевых действий в окопах, но считает, что около 40% украинских военных употребляют алкоголь во время военной службы. Также солдат рассказал, что слышал об одном случае, произошедшем в начале 2024 года, когда военнослужащий украинской армии в Красном Лимане убил двух мирных жителей и полицейского, будучи пьяным. При этом солдат отказался вдаваться в подробности.В других случаях, по словам солдата, некоторые употребляют амфетамины или метадон, чтобы иметь силы бодрствовать в течение нескольких дней во время вахты.В Харькове другой военный — 32-летний Валерий — рассказал, что прошлым летом один солдат, будучи пьяным, застрелил двух коллег и собаку. Хотя сам Валерий не пил на передовой, Валерий рассказал, что он употреблял амфетамин — наркотик, которым он злоупотребляет с 18 лет, чтобы не заснуть."Все использовали его там каждый день. Приходится долго бодрствовать", — рассказал Валерий.По информации издания, цена этого наркотика в разных регионах Украины может колебаться от $ 25 до $ 50 за грамм. Валерий сказал, что может принимать до полграмма, 500 миллиграммов в день.Валерий заявил, что, по его мнению, у него нет другого выбора, кроме как принять большое количество амфетаминов, заявив, что его ротация может составлять от пяти до 25 дней без отдыха. Валерий сказал, что, по его мнению, 11 из 92 человек в его подразделении употребляли амфетамины, а ещё десять принимали МДМА. Солдаты покупают наркотики через интернет-магазины по всей Украине, которые, по мнению Валерия, могут принадлежать украинской мафии.Ещё один опрошенный военный — Андрей — также принимает МДМА. В боевых действиях он лишился ног, а психологическая помощь на Украине, по словам Андрея, недостаточна. При этом, по его словам, в больнице врачи и медсёстры закрывали глаза на военных, которые употребляли наркотики.Ранее западные и украинские СМИ не раз сообщали о проблеме наркомании в украинской армии.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 17 ударов по этому региону России.На Донецком направлении ВСУ совершали 10 обстрелов, на Горловском — 6 обстрелов, на волновахском — 1 обстрел, выпустив в общей сложности 42 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели двух гражданских лиц. Также ранение получило одно гражданское лицо. Огнём ВСУ повреждены 5 легковых автомобилей.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка 9 снарядов калибром 155 мм и осуществили один сброс ВОП с БпЛА."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 20 мая по состоянию на 10:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Кировский район) - в результате сброса ВОП с БпЛА по ул. Дагестанской ранен мужчина 1965 года рождения", - сообщило Представительство ДНР в СЦКК.Утром стало известно об ударе ВСУ по Луганску."Враг очередной раз обстрелял окрестности Луганска. На этот раз удару подверглись жилые кварталы поселка Юбилейный. Удар был нанесен с использованием западного вооружения. Терпя поражение на фронте, украинские вооруженные формирования бьют по мирным домам и объектам гражданской инфраструктуры", - написал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник у себя в телеграм-канале.Он выложил видео с места событий и рассказал, что сотрудники МЧС и правоохранительных органов работают на месте.Позже Пасечник сообщил о том, что удар нанесли из западного оружия."В результате обстрела французскими ракетами "SCALP-EG" поселка Юбилейный начался сильный пожар – огнем охвачен жилой дом, десятки других строений посечены осколками, взрывной волной выбиты стекла. Предварительно известно о пяти пострадавших. Им сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают сотрудники МЧС и Следственного Комитета. По моему поручению, сотрудники администрации Луганска проведут оценку ущерба", - отметил он.Глава ЛНР поблагодарил представителей всех служб за быструю, слаженную и самоотверженную работу.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 20 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Козачьи Лагеря — 2; Горностаевка — 4; Каховка — 3; Коханы — 3; Райское — 4; Подлесное — 4", - отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Заводовка, Великая Лепетиха.По информации администрации Горностаевского муниципального округа, за прошедшие сутки ВСУ нанесли по округу 14 ударов. Обстрелам подверглись Горностаевка и Каиры. За сутки ВСУ также совершили 8 атак дронов по Горностаевке.Утром 20 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об ударе ВСУ по церкви."Сегодня ранним утром в посёлке Новая Маячка Алёшкинского муниципального округа украинские террористы ударами дронов повредили православный храм и частный дом. К счастью, без жертв и пострадавших", - написал он в своём телеграм-канале.Утром и днём 20 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале несколько раз сообщал о ракетной опасности в регионе, а также об атаках украинских дронов.Утром 20 мая Минобороны России сообщило об отражённых украинских атаках на приграничные регионы России."В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено семь украинских БПЛА из которых: пять – над территорией Белгородской области, два – над территорией Курской области", - указывалось в сообщении.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240520/1055166285.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, украина, россия