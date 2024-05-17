Австралия вводит новые антироссийские санкции - 17.05.2024 Украина.ру
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Австралия вводит новые антироссийские санкции
Австралия вводит новые антироссийские санкции - 17.05.2024 Украина.ру
Австралия вводит новые антироссийские санкции
Австралия обвинила Россию в сотрудничестве с КНДР и ввела новый пакет санкций. Об этом заявил министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг
2024-05-17T10:29
2024-05-17T10:29
новости
россия
австралия
запад
владимир путин
мид
санкции
антироссийские санкции
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"Австралия в координации с международными партнерами вводит целевые финансовые санкции еще на шесть организаций", - заявила Вонг.Австралия обеспокоена сотрудничеством России и Северной Кореи. По её словам, углубление отношение между странами "имеет серьезные последствия для безопасности Европы, Корейского полуострова и всего Индо-Тихоокеанского региона".Глава МИД добавила, что Австралия продолжит работать с партнерами и союзниками, чтобы "привлечь Россию и Северную Корею к ответственности".Европейский союз ввел против России уже 13 пакетов санкций. Чиновники продолжают работу над 14-м пакетом и планируют согласовать его до июля 2024 года.В России неоднократно заявляли, что справятся с санкционным давлением. Санкционная политика Запада привела к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что такая политика – это долгосрочная стратегия Запада. Также Москва не раз подчеркивала, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
https://ukraina.ru/20240516/1055111895.html
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новости, россия, австралия, запад, владимир путин, мид, санкции, антироссийские санкции
Новости, Россия, Австралия, Запад, Владимир Путин, МИД, санкции, антироссийские санкции

Австралия вводит новые антироссийские санкции

10:29 17.05.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВ МИД РФ вызвали послов стран, выславших российских дипломатов
В МИД РФ вызвали послов стран, выславших российских дипломатов - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Австралия обвинила Россию в сотрудничестве с КНДР и ввела новый пакет санкций. Об этом заявил министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг
"Австралия в координации с международными партнерами вводит целевые финансовые санкции еще на шесть организаций", - заявила Вонг.
Австралия обеспокоена сотрудничеством России и Северной Кореи. По её словам, углубление отношение между странами "имеет серьезные последствия для безопасности Европы, Корейского полуострова и всего Индо-Тихоокеанского региона".
Глава МИД добавила, что Австралия продолжит работать с партнерами и союзниками, чтобы "привлечь Россию и Северную Корею к ответственности".
Европейский союз ввел против России уже 13 пакетов санкций. Чиновники продолжают работу над 14-м пакетом и планируют согласовать его до июля 2024 года.
В России неоднократно заявляли, что справятся с санкционным давлением. Санкционная политика Запада привела к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что такая политика – это долгосрочная стратегия Запада. Также Москва не раз подчеркивала, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
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