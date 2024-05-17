Путин и Си Цзиньпин очень подробно обсудили Украину - Ушаков
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
© Фото : president.gov.ua
Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина, как прошло обсуждение украинского конфликта на переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
"Очень подробно, это было в формате тет-а-тет, даже не узкий состав, а тет-а-тет, когда председатель (КНР) вместе с нашим президентом беседовали отдельно", - сказал Ушаков.
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