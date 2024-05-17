https://ukraina.ru/20240517/1055120772.html

Путин и Си Цзиньпин очень подробно обсудили Украину - Ушаков

Путин и Си Цзиньпин очень подробно обсудили Украину - Ушаков - 17.05.2024 Украина.ру

Путин и Си Цзиньпин очень подробно обсудили Украину - Ушаков

Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина, как прошло обсуждение украинского конфликта на переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина

2024-05-17T08:49

2024-05-17T08:49

2024-05-17T08:49

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"Очень подробно, это было в формате тет-а-тет, даже не узкий состав, а тет-а-тет, когда председатель (КНР) вместе с нашим президентом беседовали отдельно", - сказал Ушаков.Путин 15 мая прилетел в Китай с государственным визитом. Поездка российского президента является первой после инаугурации, которая прошла 7 мая.

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новости, китай, россия, украина, си цзиньпин, владимир путин