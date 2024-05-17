Путин и Си Цзиньпин очень подробно обсудили Украину - Ушаков - 17.05.2024 Украина.ру
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Путин и Си Цзиньпин очень подробно обсудили Украину - Ушаков
Путин и Си Цзиньпин очень подробно обсудили Украину - Ушаков - 17.05.2024 Украина.ру
Путин и Си Цзиньпин очень подробно обсудили Украину - Ушаков
Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина, как прошло обсуждение украинского конфликта на переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
2024-05-17T08:49
2024-05-17T08:49
новости
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украина
си цзиньпин
владимир путин
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"Очень подробно, это было в формате тет-а-тет, даже не узкий состав, а тет-а-тет, когда председатель (КНР) вместе с нашим президентом беседовали отдельно", - сказал Ушаков.Путин 15 мая прилетел в Китай с государственным визитом. Поездка российского президента является первой после инаугурации, которая прошла 7 мая.
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новости, китай, россия, украина, си цзиньпин, владимир путин
Новости, Китай, Россия, Украина, Си Цзиньпин, Владимир Путин

Путин и Си Цзиньпин очень подробно обсудили Украину - Ушаков

08:49 17.05.2024
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : president.gov.ua
Читать в
Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина, как прошло обсуждение украинского конфликта на переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
"Очень подробно, это было в формате тет-а-тет, даже не узкий состав, а тет-а-тет, когда председатель (КНР) вместе с нашим президентом беседовали отдельно", - сказал Ушаков.
Путин 15 мая прилетел в Китай с государственным визитом. Поездка российского президента является первой после инаугурации, которая прошла 7 мая.
Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Вчера, 19:00
Визит Путина в Китай, прощание с Харьковом. Итоги 16 мая на УкраинеЛидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Украину призвали попрощаться с Харьковом
 
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