В Киеве подростки станцевали с флагом Вермахта - 20.12.2023 Украина.ру
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В Киеве подростки станцевали с флагом Вермахта
В Киеве подростки станцевали с флагом Вермахта - 20.12.2023 Украина.ру
В Киеве подростки станцевали с флагом Вермахта
Принципы двойных стандартов вновь продемонстрировала ситуация произошедшая 20 декабря в Киеве. Подростков, станцевавших с флагом нацистской Германии 1938-1945 годов со свастикой, могут привлечь к ответственности украинские правоохранители, в том время как боевики ВСУ продолжают носить шевроны с такой же нацисткой символикой без давления полиции
2023-12-20T23:07
2023-12-20T23:07
новости
украина
киев
фашисты
фашизм
украинский неонацизм
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Видео на которых молодёжь разворачивает фашистское знамя распространилось в телеграм-каналах. Группа молодых людей радуется "перфомансу" одного из парней, смеётся и фиксирует всё на мобильные телефоны. На фоне подростков танцует аниматор в ростовом костюме известного на Украине пса Патрона. В ходе мониторинга медиапространства украинские правоохранители обнаружили видеозапись. Сейчас стражи порядка устанавливают свидетелей, участников и все детали происшествия. Ранее Украина, Британия и Германия не поддержали российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, однако большинтсвом голосов Генассамблея ООН приняла документ.
https://ukraina.ru/20231109/1050897833.html
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новости, украина, киев, фашисты, фашизм, украинский неонацизм
Новости, Украина, Киев, фашисты, фашизм, украинский неонацизм

В Киеве подростки станцевали с флагом Вермахта

23:07 20.12.2023
 
В Киеве подростки станцевали с флагом Вермахта
В Киеве подростки станцевали с флагом Вермахта
Читать в
Принципы двойных стандартов вновь продемонстрировала ситуация произошедшая 20 декабря в Киеве. Подростков, станцевавших с флагом нацистской Германии 1938-1945 годов со свастикой, могут привлечь к ответственности украинские правоохранители, в том время как боевики ВСУ продолжают носить шевроны с такой же нацисткой символикой без давления полиции
Видео на которых молодёжь разворачивает фашистское знамя распространилось в телеграм-каналах. Группа молодых людей радуется "перфомансу" одного из парней, смеётся и фиксирует всё на мобильные телефоны. На фоне подростков танцует аниматор в ростовом костюме известного на Украине пса Патрона.
В ходе мониторинга медиапространства украинские правоохранители обнаружили видеозапись.
"Сегодня во время мониторинга информационного контента социальных сетей полицейские обнаружили видеоролик, на котором группа подростков открыто демонстрирует флаг с нацистской символикой. Событие происходило на столичных Позняках. Оперативный дежурный направил на место правонарушения следственно-оперативную группу, работников ювенальной превенции, уголовной полиции и патрульных полицейских", – сообщили в полиции.
Сейчас стражи порядка устанавливают свидетелей, участников и все детали происшествия.
Ранее Украина, Британия и Германия не поддержали российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, однако большинтсвом голосов Генассамблея ООН приняла документ.
Акция националистов в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
9 ноября, 17:11
Денацификация по-европейски. Евросоюз просит свернуть фашизм на Украине, а фашистам это не нравитсяНаряду с усилением органов внешнего управления Украиной, Еврокомиссия требует от Киева демократизации законов о нацменьшинствах и языке. Украинские власти сопротивляются, заявляя, что демократизировать нечего, поскольку на Украине нет никакого русского нацменьшинства
 
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