В Киеве подростки станцевали с флагом Вермахта
В Киеве подростки станцевали с флагом Вермахта
Принципы двойных стандартов вновь продемонстрировала ситуация произошедшая 20 декабря в Киеве. Подростков, станцевавших с флагом нацистской Германии 1938-1945 годов со свастикой, могут привлечь к ответственности украинские правоохранители, в том время как боевики ВСУ продолжают носить шевроны с такой же нацисткой символикой без давления полиции
Видео на которых молодёжь разворачивает фашистское знамя распространилось в телеграм-каналах. Группа молодых людей радуется "перфомансу" одного из парней, смеётся и фиксирует всё на мобильные телефоны. На фоне подростков танцует аниматор в ростовом костюме известного на Украине пса Патрона.
В ходе мониторинга медиапространства украинские правоохранители обнаружили видеозапись.
"Сегодня во время мониторинга информационного контента социальных сетей полицейские обнаружили видеоролик, на котором группа подростков открыто демонстрирует флаг с нацистской символикой. Событие происходило на столичных Позняках. Оперативный дежурный направил на место правонарушения следственно-оперативную группу, работников ювенальной превенции, уголовной полиции и патрульных полицейских", – сообщили в полиции.
Сейчас стражи порядка устанавливают свидетелей, участников и все детали происшествия.
Ранее Украина, Британия и Германия не поддержали российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, однако большинтсвом голосов Генассамблея ООН приняла документ.
9 ноября, 17:11Денацификация по-европейски. Евросоюз просит свернуть фашизм на Украине, а фашистам это не нравитсяНаряду с усилением органов внешнего управления Украиной, Еврокомиссия требует от Киева демократизации законов о нацменьшинствах и языке. Украинские власти сопротивляются, заявляя, что демократизировать нечего, поскольку на Украине нет никакого русского нацменьшинства