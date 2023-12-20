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В Киеве подростки станцевали с флагом Вермахта

В Киеве подростки станцевали с флагом Вермахта - 20.12.2023 Украина.ру

В Киеве подростки станцевали с флагом Вермахта

Принципы двойных стандартов вновь продемонстрировала ситуация произошедшая 20 декабря в Киеве. Подростков, станцевавших с флагом нацистской Германии 1938-1945 годов со свастикой, могут привлечь к ответственности украинские правоохранители, в том время как боевики ВСУ продолжают носить шевроны с такой же нацисткой символикой без давления полиции

2023-12-20T23:07

2023-12-20T23:07

2023-12-20T23:07

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Видео на которых молодёжь разворачивает фашистское знамя распространилось в телеграм-каналах. Группа молодых людей радуется "перфомансу" одного из парней, смеётся и фиксирует всё на мобильные телефоны. На фоне подростков танцует аниматор в ростовом костюме известного на Украине пса Патрона. В ходе мониторинга медиапространства украинские правоохранители обнаружили видеозапись. Сейчас стражи порядка устанавливают свидетелей, участников и все детали происшествия. Ранее Украина, Британия и Германия не поддержали российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, однако большинтсвом голосов Генассамблея ООН приняла документ.

https://ukraina.ru/20231109/1050897833.html

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новости, украина, киев, фашисты, фашизм, украинский неонацизм