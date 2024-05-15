https://ukraina.ru/20240515/1055064442.html
Священная война против сатанизма: Роман Алёхин рассказал о тактическом символе группировки "Север"
Священная война против сатанизма: Роман Алёхин рассказал о тактическом символе группировки "Север" - 15.05.2024 Украина.ру
Священная война против сатанизма: Роман Алёхин рассказал о тактическом символе группировки "Север"
Ранее был опубликован тактический символ группировки "Север", которая действует на Харьковском направлении. Кому-то символика "Севера" напомнила Андреевский флаг, где буква Х — это перечеркнутый крест, кто-то увидел в нем что-то скандинавское. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2024-05-15T04:10
2024-05-15T04:10
2024-05-15T04:10
новости
россия
украина
харьков
геннадий алехин
иисус христос
север
символ
символика
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/09/1041662207_0:210:3072:1938_1920x0_80_0_0_9cc9fd49ffeda77b346c307dc98c3b69.jpg
Ранее в интернете был опубликован тактический символ группировки "Север", которая действует на Харьковском направлении. Одним пользователям он напомнил скандинавскую руну для обозначения "Гунгира" — волшебного копья Одина, не знающего промаха и пробивающего любой доспех, другие разглядели в нем букву Х.Было бы неплохо узнать, кто занимался разработкой такой символики. Был ли это военный из группировки "Север" или этим занимались специальные аналитики, рассказал обозреватель.Вообще, у российских бойцов сейчас много шевронов и стягов с образом Иисуса Христа. При этом официальные лица все чаще говорят, что Россия ведет священную войну против сатанизма, добавил он.На Украине серьезно относятся к эзотерике, она влияет на умы людей. Знак группировки "Север" получился неплохим. Медведь, крест, север — это смотрится очень красиво. В бизнесе логотип очень важен для компании. И в армии тоже самое, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия вонзила копье в ВСУ возле Харькова, но для победы в СВО ей придется идти напролом читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240514/1055061824.html
россия
украина
харьков
армия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/09/1041662207_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5da48467c4df9031650f78b845e44742.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, харьков, геннадий алехин, иисус христос, север, символ, символика, вс рф, сво, армия
Новости, Россия, Украина, Харьков, Геннадий Алехин, Иисус Христос, север, символ, символика, ВС РФ, СВО, Армия
Священная война против сатанизма: Роман Алёхин рассказал о тактическом символе группировки "Север"
Ранее был опубликован тактический символ группировки "Север", которая действует на Харьковском направлении. Кому-то символика "Севера" напомнила Андреевский флаг, где буква Х — это перечеркнутый крест, кто-то увидел в нем что-то скандинавское. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Ранее в интернете был опубликован тактический символ группировки "Север", которая действует на Харьковском направлении. Одним пользователям он напомнил скандинавскую руну для обозначения "Гунгира" — волшебного копья Одина, не знающего промаха и пробивающего любой доспех, другие разглядели в нем букву Х.
Было бы неплохо узнать, кто занимался разработкой такой символики. Был ли это военный из группировки "Север" или этим занимались специальные аналитики, рассказал обозреватель.
Вообще, у российских бойцов сейчас много шевронов и стягов с образом Иисуса Христа. При этом официальные лица все чаще говорят, что Россия ведет священную войну против сатанизма, добавил он.
"Кому-то символика "Севера" вообще напомнила Андреевский флаг, где буква Х — это перечеркнутый крест. (...) Каждый увидел в нем что-то свое: кто-то увидел что-то скандинавское, кто-то увидел даже что-то из русских рун (знак земли и плодородия), а кто-то увидел крест, на котором распяли Андрея Первозванного", - отметил Алехин.
На Украине серьезно относятся к эзотерике, она влияет на умы людей. Знак группировки "Север" получился неплохим. Медведь, крест, север — это смотрится очень красиво. В бизнесе логотип очень важен для компании. И в армии тоже самое, подытожил собеседник издания.