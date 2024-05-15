https://ukraina.ru/20240515/1055064442.html

Священная война против сатанизма: Роман Алёхин рассказал о тактическом символе группировки "Север"

Священная война против сатанизма: Роман Алёхин рассказал о тактическом символе группировки "Север" - 15.05.2024 Украина.ру

Священная война против сатанизма: Роман Алёхин рассказал о тактическом символе группировки "Север"

Ранее был опубликован тактический символ группировки "Север", которая действует на Харьковском направлении. Кому-то символика "Севера" напомнила Андреевский флаг, где буква Х — это перечеркнутый крест, кто-то увидел в нем что-то скандинавское. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин

2024-05-15T04:10

2024-05-15T04:10

2024-05-15T04:10

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Ранее в интернете был опубликован тактический символ группировки "Север", которая действует на Харьковском направлении. Одним пользователям он напомнил скандинавскую руну для обозначения "Гунгира" — волшебного копья Одина, не знающего промаха и пробивающего любой доспех, другие разглядели в нем букву Х.Было бы неплохо узнать, кто занимался разработкой такой символики. Был ли это военный из группировки "Север" или этим занимались специальные аналитики, рассказал обозреватель.Вообще, у российских бойцов сейчас много шевронов и стягов с образом Иисуса Христа. При этом официальные лица все чаще говорят, что Россия ведет священную войну против сатанизма, добавил он.На Украине серьезно относятся к эзотерике, она влияет на умы людей. Знак группировки "Север" получился неплохим. Медведь, крест, север — это смотрится очень красиво. В бизнесе логотип очень важен для компании. И в армии тоже самое, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия вонзила копье в ВСУ возле Харькова, но для победы в СВО ей придется идти напролом читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240514/1055061824.html

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новости, россия, украина, харьков, геннадий алехин, иисус христос, север, символ, символика, вс рф, сво, армия