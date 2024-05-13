Синегубов пожаловался на наступление российских сил в Харьковской области - 13.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240513/1055028065.html
Синегубов пожаловался на наступление российских сил в Харьковской области
Синегубов пожаловался на наступление российских сил в Харьковской области - 13.05.2024 Украина.ру
Синегубов пожаловался на наступление российских сил в Харьковской области
Глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов признал продвижение сил РФ в регионе, передает британский телеканал Sky News
2024-05-13T11:34
2024-05-13T11:34
укрепления
новости
россия
украина
харьковская область
олег синегубов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1c/1048973462_4:0:1435:805_1920x0_80_0_0_c229dfe3cb7762ee0ae2f521e7586c64.png
"По сути, линия фронта расширяется, поскольку противник продвигается с нескольких позиций", - сказал Синегубов.По его мнению, Украину сделала незащищенной медлительность союзников на Западе в пополнении запасов украинских сил оружием и боеприпасами.В то же время бойцы Вооруженных сил Украины публично критикуют украинские власти за отсутствие укреплений на границе с Россией.
https://ukraina.ru/20240426/1054761787.html
россия
украина
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1c/1048973462_183:0:1256:805_1920x0_80_0_0_320f60e18928b349f2d2d8b6063bf5c1.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
укрепления, новости, россия, украина, харьковская область, олег синегубов
укрепления, Новости, Россия, Украина, Харьковская область, Олег Синегубов

Синегубов пожаловался на наступление российских сил в Харьковской области

11:34 13.05.2024
 
© Минобороны России телеграм-каналАртиллеристы ЦВО уничтожили гаубицу натовского производства
Артиллеристы ЦВО уничтожили гаубицу натовского производства
© Минобороны России телеграм-канал
Читать в
Глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов признал продвижение сил РФ в регионе, передает британский телеканал Sky News
"По сути, линия фронта расширяется, поскольку противник продвигается с нескольких позиций", - сказал Синегубов.
По его мнению, Украину сделала незащищенной медлительность союзников на Западе в пополнении запасов украинских сил оружием и боеприпасами.
"Мы это чувствуем, и наши солдаты на поле боя это чувствуют. Мы уже почти полгода ведем оборонительную операцию, ожидая новых поставок. И, конечно, противник превосходит нас по вооружениям", - добавил Синегубов.
В то же время бойцы Вооруженных сил Украины публично критикуют украинские власти за отсутствие укреплений на границе с Россией.
26 апреля, 19:22
Власти Херсонской области запретили жителям приближаться к местам строительства укреплений и рекамГражданских лиц в Херсонской области лишили возможности посещать прибрежные территории рек и места возведения фортификаций украинской армии. Об этом 26 апреля сообщил глава региональной военной администрации Александр Прокудин
 
укрепленияНовостиРоссияУкраинаХарьковская областьОлег Синегубов
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:57Белоусов раскритиковал ситуацию с госпиталями для участников СВО
12:47Минимум полмиллиона иностранцев заговорят по-русски в 2030 году
12:46"Никто не ожидал": власти Британии запретили украинским мигрантам привозить детей
12:31Агенты СБУ в Крыму получили до 16 лет тюрьмы
12:09"Самая надежная" линия обороны ВСУ на Харьковщине удалена от границы с РФ
11:35Россия готова к противостоянию с Западом – Лавров
11:35"Её работоспособность вне сомнений" - Володин о Голиковой
11:34Синегубов пожаловался на наступление российских сил в Харьковской области
10:59Экс-сотрудник "Яндекса" задержан за финансирование ВСУ - ФСБ
10:50Елена Зеленская посетила Сербию: записалась в библиотеку и привезла Кулебу
10:40"Военное образование — не главное": Картаполов назвал важнейшее качество министра обороны
10:38Детей из разрушенного дома в Белгороде отправят на лето в "Артек"
10:36Что затеяла Украина в Чернобыле и зачем Россия взмахнула ядерной дубиной – Тиханский
10:16Согласился выступить в Киеве и помочь ВСУ: Макаревич* проговорился в беседе с пранкерами
10:14В зоне СВО взорвали машину депутата
09:56"Их убил киевский режим": Гладков назвал число погибших при атаке ВСУ на Белгород
09:38Белоусов — министр обороны, последствия удара по Белгороду. Главное на Украине на утро 13 мая
09:23Били и травили местных жителей, сбрасывали гранаты на укрытия: зверства украинцев в Семеновке
08:50Экономист назвал "плохими новостями" для Украины вероятное назначение нового главы МО РФ
08:22Генштаб ВСУ признал успехи России на Харьковском направлении
Лента новостейМолния