https://ukraina.ru/20240513/1055028065.html

Синегубов пожаловался на наступление российских сил в Харьковской области

Синегубов пожаловался на наступление российских сил в Харьковской области - 13.05.2024 Украина.ру

Синегубов пожаловался на наступление российских сил в Харьковской области

Глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов признал продвижение сил РФ в регионе, передает британский телеканал Sky News

2024-05-13T11:34

2024-05-13T11:34

2024-05-13T11:34

укрепления

новости

россия

украина

харьковская область

олег синегубов

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"По сути, линия фронта расширяется, поскольку противник продвигается с нескольких позиций", - сказал Синегубов.По его мнению, Украину сделала незащищенной медлительность союзников на Западе в пополнении запасов украинских сил оружием и боеприпасами.В то же время бойцы Вооруженных сил Украины публично критикуют украинские власти за отсутствие укреплений на границе с Россией.

https://ukraina.ru/20240426/1054761787.html

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харьковская область

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укрепления, новости, россия, украина, харьковская область, олег синегубов