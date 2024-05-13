Синегубов пожаловался на наступление российских сил в Харьковской области
© Минобороны России телеграм-каналАртиллеристы ЦВО уничтожили гаубицу натовского производства
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Глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов признал продвижение сил РФ в регионе, передает британский телеканал Sky News
"По сути, линия фронта расширяется, поскольку противник продвигается с нескольких позиций", - сказал Синегубов.
По его мнению, Украину сделала незащищенной медлительность союзников на Западе в пополнении запасов украинских сил оружием и боеприпасами.
"Мы это чувствуем, и наши солдаты на поле боя это чувствуют. Мы уже почти полгода ведем оборонительную операцию, ожидая новых поставок. И, конечно, противник превосходит нас по вооружениям", - добавил Синегубов.
В то же время бойцы Вооруженных сил Украины публично критикуют украинские власти за отсутствие укреплений на границе с Россией.
26 апреля, 19:22Власти Херсонской области запретили жителям приближаться к местам строительства укреплений и рекамГражданских лиц в Херсонской области лишили возможности посещать прибрежные территории рек и места возведения фортификаций украинской армии. Об этом 26 апреля сообщил глава региональной военной администрации Александр Прокудин