https://ukraina.ru/20240506/1054864526.html

Владимир Краснов о том, как продвигая через "петрушек" свою риторику, бизнес Европы подсчитывает барыши

Владимир Краснов о том, как продвигая через "петрушек" свою риторику, бизнес Европы подсчитывает барыши - 06.05.2024 Украина.ру

Владимир Краснов о том, как продвигая через "петрушек" свою риторику, бизнес Европы подсчитывает барыши

Европейские олигархи просто "делают бизнес" и их совершенно не волнует, что для увеличения прибыли приходится водить за нос свои народы. Выдавая публике популярную риторику, большой бизнес подсчитывает барыши. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился член Общественной палаты Москвы, Заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов

2024-05-06T04:50

2024-05-06T04:50

2024-05-06T04:50

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Депутаты Европарламента ранее направили письмо руководству Австрии с требованием оказать давление на банковскую группу Raiffeisen Bank International и заставить ее отказаться от ведения бизнеса в России. Текст письма опубликовал литовский депутат Пятрас Ауштрявичюс в соцсети X.В западной прессе неоднократно появлялись заявления о том, что Австрия публично поддерживает Украину и осуждает политику Москвы, но продолжает вести бизнес и поддерживает тесные связи с Россией.Сейчас Европа увеличила до рекордных значений закупку российских удобрений. При этом четверть поставок пришлась на Польшу. Поставки российской твёрдой пшеницы в Италию с 2023 года выросли более чем в 10 раз. Ввоз зерна в Латвию вырос с начала года на 40%, транзит — почти на 80%, рассказал эксперт.По этим показателям можно судить о том, на чьей стороне европейские компании. Возможно, буржуазия и олигархат просто делают business as usual и их совершенно не напрягает, что для увеличения прибылей приходится водить за нос свои народы, добавил он.Выдавая публике через своих "петрушек" популярную риторику, "балаганщик" — большой бизнес — подсчитывает барыши. Петрушка и городовой отвлекают публику дракой, но обе куклы одеты на ладони одного балаганщика, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Краснов: Если ЕС повернет "направо", Россия победит ВСУ, но получит новые "Финляндии" под боком читайте на сайте Украина.ру

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