Владимир Краснов о том, как продвигая через "петрушек" свою риторику, бизнес Европы подсчитывает барыши - 06.05.2024 Украина.ру
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Владимир Краснов о том, как продвигая через "петрушек" свою риторику, бизнес Европы подсчитывает барыши
Владимир Краснов о том, как продвигая через "петрушек" свою риторику, бизнес Европы подсчитывает барыши - 06.05.2024 Украина.ру
Владимир Краснов о том, как продвигая через "петрушек" свою риторику, бизнес Европы подсчитывает барыши
Европейские олигархи просто "делают бизнес" и их совершенно не волнует, что для увеличения прибыли приходится водить за нос свои народы. Выдавая публике популярную риторику, большой бизнес подсчитывает барыши. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился член Общественной палаты Москвы, Заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов
2024-05-06T04:50
2024-05-06T04:50
новости
россия
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краснов
польша
латвия
зерно
транзит
удобрения
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Депутаты Европарламента ранее направили письмо руководству Австрии с требованием оказать давление на банковскую группу Raiffeisen Bank International и заставить ее отказаться от ведения бизнеса в России. Текст письма опубликовал литовский депутат Пятрас Ауштрявичюс в соцсети X.В западной прессе неоднократно появлялись заявления о том, что Австрия публично поддерживает Украину и осуждает политику Москвы, но продолжает вести бизнес и поддерживает тесные связи с Россией.Сейчас Европа увеличила до рекордных значений закупку российских удобрений. При этом четверть поставок пришлась на Польшу. Поставки российской твёрдой пшеницы в Италию с 2023 года выросли более чем в 10 раз. Ввоз зерна в Латвию вырос с начала года на 40%, транзит — почти на 80%, рассказал эксперт.По этим показателям можно судить о том, на чьей стороне европейские компании. Возможно, буржуазия и олигархат просто делают business as usual и их совершенно не напрягает, что для увеличения прибылей приходится водить за нос свои народы, добавил он.Выдавая публике через своих "петрушек" популярную риторику, "балаганщик" — большой бизнес — подсчитывает барыши. Петрушка и городовой отвлекают публику дракой, но обе куклы одеты на ладони одного балаганщика, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Краснов: Если ЕС повернет "направо", Россия победит ВСУ, но получит новые "Финляндии" под боком читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, австрия, москва, краснов, польша, латвия, зерно, транзит, удобрения, литва, санкции, бизнес, олигарх, ес
Новости, Россия, Австрия, Москва, Краснов, Польша, Латвия, зерно, транзит, удобрения, Литва, санкции, бизнес, олигарх, ЕС

Владимир Краснов о том, как продвигая через "петрушек" свою риторику, бизнес Европы подсчитывает барыши

04:50 06.05.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВолгоградские аграрии увеличивают отгрузку зерна на экспорт
Волгоградские аграрии увеличивают отгрузку зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Брага
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Европейские олигархи просто "делают бизнес" и их совершенно не волнует, что для увеличения прибыли приходится водить за нос свои народы. Выдавая публике популярную риторику, большой бизнес подсчитывает барыши. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился член Общественной палаты Москвы, Заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов
Депутаты Европарламента ранее направили письмо руководству Австрии с требованием оказать давление на банковскую группу Raiffeisen Bank International и заставить ее отказаться от ведения бизнеса в России. Текст письма опубликовал литовский депутат Пятрас Ауштрявичюс в соцсети X.
В западной прессе неоднократно появлялись заявления о том, что Австрия публично поддерживает Украину и осуждает политику Москвы, но продолжает вести бизнес и поддерживает тесные связи с Россией.
Сейчас Европа увеличила до рекордных значений закупку российских удобрений. При этом четверть поставок пришлась на Польшу. Поставки российской твёрдой пшеницы в Италию с 2023 года выросли более чем в 10 раз. Ввоз зерна в Латвию вырос с начала года на 40%, транзит — почти на 80%, рассказал эксперт.
По этим показателям можно судить о том, на чьей стороне европейские компании. Возможно, буржуазия и олигархат просто делают business as usual и их совершенно не напрягает, что для увеличения прибылей приходится водить за нос свои народы, добавил он.
"Тот же литовский депутат, возмущённый Австрией, почему-то предпочитает помалкивать, о том, что транзит российских товаров через Литву нарастает, а "санкционка" чувствительных сфер также идёт через его страну. Зато об этом неодобрительно сообщает пресса других европейских стран", - отметил Краснов.
Выдавая публике через своих "петрушек" популярную риторику, "балаганщик" — большой бизнес — подсчитывает барыши. Петрушка и городовой отвлекают публику дракой, но обе куклы одеты на ладони одного балаганщика, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрий Краснов: Если ЕС повернет "направо", Россия победит ВСУ, но получит новые "Финляндии" под боком читайте на сайте Украина.ру
Иван Скориков интервью
2 мая, 16:30
Иван Скориков: Запад тянет Россию в лукавую ловушку, пока в Киеве ищут козла отпущения за поражения ВСУПолитический кризис на Украине назревает тем быстрее, чем ближе 20 мая, когда вопрос о легитимности Зеленского повиснет в воздухе. О нем будут шептаться на кухнях, о нем будут все громче рассуждать оппоненты, конкуренты Зеленского внутри украинской политики.
 
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