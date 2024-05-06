https://ukraina.ru/20240506/1054864526.html
Владимир Краснов о том, как продвигая через "петрушек" свою риторику, бизнес Европы подсчитывает барыши
Владимир Краснов о том, как продвигая через "петрушек" свою риторику, бизнес Европы подсчитывает барыши - 06.05.2024 Украина.ру
Владимир Краснов о том, как продвигая через "петрушек" свою риторику, бизнес Европы подсчитывает барыши
Европейские олигархи просто "делают бизнес" и их совершенно не волнует, что для увеличения прибыли приходится водить за нос свои народы. Выдавая публике популярную риторику, большой бизнес подсчитывает барыши. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился член Общественной палаты Москвы, Заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов
2024-05-06T04:50
2024-05-06T04:50
2024-05-06T04:50
новости
россия
австрия
москва
краснов
польша
латвия
зерно
транзит
удобрения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103421/67/1034216733_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_8e29f69cfb9ab571bba9bacee487285d.jpg
Депутаты Европарламента ранее направили письмо руководству Австрии с требованием оказать давление на банковскую группу Raiffeisen Bank International и заставить ее отказаться от ведения бизнеса в России. Текст письма опубликовал литовский депутат Пятрас Ауштрявичюс в соцсети X.В западной прессе неоднократно появлялись заявления о том, что Австрия публично поддерживает Украину и осуждает политику Москвы, но продолжает вести бизнес и поддерживает тесные связи с Россией.Сейчас Европа увеличила до рекордных значений закупку российских удобрений. При этом четверть поставок пришлась на Польшу. Поставки российской твёрдой пшеницы в Италию с 2023 года выросли более чем в 10 раз. Ввоз зерна в Латвию вырос с начала года на 40%, транзит — почти на 80%, рассказал эксперт.По этим показателям можно судить о том, на чьей стороне европейские компании. Возможно, буржуазия и олигархат просто делают business as usual и их совершенно не напрягает, что для увеличения прибылей приходится водить за нос свои народы, добавил он.Выдавая публике через своих "петрушек" популярную риторику, "балаганщик" — большой бизнес — подсчитывает барыши. Петрушка и городовой отвлекают публику дракой, но обе куклы одеты на ладони одного балаганщика, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Краснов: Если ЕС повернет "направо", Россия победит ВСУ, но получит новые "Финляндии" под боком читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240502/1054851369.html
россия
австрия
москва
польша
латвия
литва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103421/67/1034216733_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_f79046a29b88b2f9e35257cc62acae55.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, австрия, москва, краснов, польша, латвия, зерно, транзит, удобрения, литва, санкции, бизнес, олигарх, ес
Новости, Россия, Австрия, Москва, Краснов, Польша, Латвия, зерно, транзит, удобрения, Литва, санкции, бизнес, олигарх, ЕС
Владимир Краснов о том, как продвигая через "петрушек" свою риторику, бизнес Европы подсчитывает барыши
Европейские олигархи просто "делают бизнес" и их совершенно не волнует, что для увеличения прибыли приходится водить за нос свои народы. Выдавая публике популярную риторику, большой бизнес подсчитывает барыши. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился член Общественной палаты Москвы, Заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов
Депутаты Европарламента ранее направили письмо руководству Австрии с требованием оказать давление на банковскую группу Raiffeisen Bank International и заставить ее отказаться от ведения бизнеса в России. Текст письма опубликовал литовский депутат Пятрас Ауштрявичюс в соцсети X.
В западной прессе неоднократно появлялись заявления о том, что Австрия публично поддерживает Украину и осуждает политику Москвы, но продолжает вести бизнес и поддерживает тесные связи с Россией.
Сейчас Европа увеличила до рекордных значений закупку российских удобрений. При этом четверть поставок пришлась на Польшу. Поставки российской твёрдой пшеницы в Италию с 2023 года выросли более чем в 10 раз. Ввоз зерна в Латвию вырос с начала года на 40%, транзит — почти на 80%, рассказал эксперт.
По этим показателям можно судить о том, на чьей стороне европейские компании. Возможно, буржуазия и олигархат просто делают business as usual и их совершенно не напрягает, что для увеличения прибылей приходится водить за нос свои народы, добавил он.
"Тот же литовский депутат, возмущённый Австрией, почему-то предпочитает помалкивать, о том, что транзит российских товаров через Литву нарастает, а "санкционка" чувствительных сфер также идёт через его страну. Зато об этом неодобрительно сообщает пресса других европейских стран", - отметил Краснов.
Выдавая публике через своих "петрушек" популярную риторику, "балаганщик" — большой бизнес — подсчитывает барыши. Петрушка и городовой отвлекают публику дракой, но обе куклы одеты на ладони одного балаганщика, резюмировал собеседник издания.