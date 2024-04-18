https://ukraina.ru/20240418/1054589051.html

"Разнесём вдребезги": эстонский генерал придумал, как нанесёт удар по России

"Разнесём вдребезги": эстонский генерал придумал, как нанесёт удар по России - 18.04.2024 Украина.ру

"Разнесём вдребезги": эстонский генерал придумал, как нанесёт удар по России

В случае вооруженного конфликта Эстония нанесет удар по России. Об этом сообщил командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем. Его слова приводит портал ERR.ee

2024-04-18T17:03

2024-04-18T17:03

2024-04-18T17:03

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Херем заявил, что не видит военной угрозы непосредственно за границей. Он отметил, что перед началом войны есть период, когда в стране начинаются приготовления, в частности, объявляют мобилизацию. С таким заявлением он выступил на заседании президиума эстонской Академии наук.По его данным, если Эстония мобилизует 43 тысячи человек, это будет стоить почти 2 миллиона евро в день.Он рассказал, что у НАТО есть конкретные боевые планы по обороне Эстонии. "Сегодня у нас есть конкретные люди, которые приезжают в Эстонию, тренируются и готовы очень быстро реагировать", – сказал Херем.При этом он уверяет, что пересекать российскую границу НАТО не планирует.Эстонский генерал рассказал, что вместе с Финляндией и Швецией они смогут взять под контроль ситуацию в Балтийском море, тем самым заблокировав продовольственный маршрут в Калининград."Всех тех, кто попытается на нас воздействовать с расстояния в 50 или 100 километров, как это происходит сегодня в Украине, тех мы разнесем вдребезги! Мы уничтожим их не в Раквере или Нарве, а в Ивангороде, Печорах или где-то там", – сказал Херем.Он также выразил уверенность в том, что "Эстония победит в военном отношении", но вопрос в том, насколько "неприглядной" будет эта победа.

https://ukraina.ru/20240418/1054585778.html

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новости, эстония, россия, нато, конфликт, вооружение, граница, государственная граница, угроза