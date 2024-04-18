"Разнесём вдребезги": эстонский генерал придумал, как нанесёт удар по России - 18.04.2024 Украина.ру
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"Разнесём вдребезги": эстонский генерал придумал, как нанесёт удар по России
"Разнесём вдребезги": эстонский генерал придумал, как нанесёт удар по России - 18.04.2024 Украина.ру
"Разнесём вдребезги": эстонский генерал придумал, как нанесёт удар по России
В случае вооруженного конфликта Эстония нанесет удар по России. Об этом сообщил командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем. Его слова приводит портал ERR.ee
2024-04-18T17:03
2024-04-18T17:03
новости
эстония
россия
нато
конфликт
вооружение
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государственная граница
угроза
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Херем заявил, что не видит военной угрозы непосредственно за границей. Он отметил, что перед началом войны есть период, когда в стране начинаются приготовления, в частности, объявляют мобилизацию. С таким заявлением он выступил на заседании президиума эстонской Академии наук.По его данным, если Эстония мобилизует 43 тысячи человек, это будет стоить почти 2 миллиона евро в день.Он рассказал, что у НАТО есть конкретные боевые планы по обороне Эстонии. "Сегодня у нас есть конкретные люди, которые приезжают в Эстонию, тренируются и готовы очень быстро реагировать", – сказал Херем.При этом он уверяет, что пересекать российскую границу НАТО не планирует.Эстонский генерал рассказал, что вместе с Финляндией и Швецией они смогут взять под контроль ситуацию в Балтийском море, тем самым заблокировав продовольственный маршрут в Калининград."Всех тех, кто попытается на нас воздействовать с расстояния в 50 или 100 километров, как это происходит сегодня в Украине, тех мы разнесем вдребезги! Мы уничтожим их не в Раквере или Нарве, а в Ивангороде, Печорах или где-то там", – сказал Херем.Он также выразил уверенность в том, что "Эстония победит в военном отношении", но вопрос в том, насколько "неприглядной" будет эта победа.
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новости, эстония, россия, нато, конфликт, вооружение, граница, государственная граница, угроза
Новости, Эстония, Россия, НАТО, конфликт, вооружение, граница, государственная граница, угроза

"Разнесём вдребезги": эстонский генерал придумал, как нанесёт удар по России

17:03 18.04.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области
Церемония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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В случае вооруженного конфликта Эстония нанесет удар по России. Об этом сообщил командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем. Его слова приводит портал ERR.ee
Херем заявил, что не видит военной угрозы непосредственно за границей. Он отметил, что перед началом войны есть период, когда в стране начинаются приготовления, в частности, объявляют мобилизацию. С таким заявлением он выступил на заседании президиума эстонской Академии наук.
По его данным, если Эстония мобилизует 43 тысячи человек, это будет стоить почти 2 миллиона евро в день.
Он рассказал, что у НАТО есть конкретные боевые планы по обороне Эстонии. "Сегодня у нас есть конкретные люди, которые приезжают в Эстонию, тренируются и готовы очень быстро реагировать", – сказал Херем.
При этом он уверяет, что пересекать российскую границу НАТО не планирует.
Эстонский генерал рассказал, что вместе с Финляндией и Швецией они смогут взять под контроль ситуацию в Балтийском море, тем самым заблокировав продовольственный маршрут в Калининград.
"Всех тех, кто попытается на нас воздействовать с расстояния в 50 или 100 километров, как это происходит сегодня в Украине, тех мы разнесем вдребезги! Мы уничтожим их не в Раквере или Нарве, а в Ивангороде, Печорах или где-то там", – сказал Херем.
Он также выразил уверенность в том, что "Эстония победит в военном отношении", но вопрос в том, насколько "неприглядной" будет эта победа.
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