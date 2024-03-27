Telegram на Украине признали угрозой национальной безопасности - 27.03.2024 Украина.ру
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Telegram на Украине признали угрозой национальной безопасности
Telegram на Украине признали угрозой национальной безопасности - 27.03.2024 Украина.ру
Telegram на Украине признали угрозой национальной безопасности
Популярный мессенджер Telegram "точно является проблемой" для Украины, который несёт угрозу национальной безопасности страны. Об этом 27 марта заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов*, передаёт Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины
2024-03-27T20:24
2024-03-27T20:24
новости
украина
кирилл буданов
киев
telegram
верховная рада
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сво
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"Telegram, с точки зрения национальной безопасности, точно является проблемой. Это надо понимать. К тому же, я абсолютно против притеснений свободы слова. Но это уже слишком. То есть у нас любой человек может сделать канал, начать на нем писать всё, что ему заблагорассудится, а когда что-то начинают делать, прикрываться тем, что это свобода СМИ. Но это не свобода СМИ, это немножко иначе называется", – сказал глава ГУР. Что имел ввиду Буданов*, говоря об авторских телеграм-каналах, он не уточнил. Вместе с тем, руководитель ГУР отметил, что запрещать месседжер нельзя, потому что с его помощью на Украине намерены "влиять на людей", которые находятся на территории новых российских регионов, которые Киев до сих пор считает своими. "Благодаря ему (прим. ред. - мессенджеру) можно что-то доносить до людей на оккупированных территориях. Это то, что более-менее как-то работает", – добавил Буданов*. Наряду с этим, в Верховной Раде предложили запретить использование мессенждера. Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин. Если Telegram будет присвоен статус "непрозрачной сети", ею запретят пользоваться представителям украинских государственных организаций и органов власти. *внесён в российский перечень экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20240305/1053714359.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, кирилл буданов, киев, telegram, верховная рада, свобода слова, сво
Новости, Украина, Кирилл Буданов, Киев, Telegram, Верховная Рада, свобода слова, СВО

Telegram на Украине признали угрозой национальной безопасности

20:24 27.03.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Популярный мессенджер Telegram "точно является проблемой" для Украины, который несёт угрозу национальной безопасности страны. Об этом 27 марта заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов*, передаёт Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины
"Telegram, с точки зрения национальной безопасности, точно является проблемой. Это надо понимать. К тому же, я абсолютно против притеснений свободы слова. Но это уже слишком. То есть у нас любой человек может сделать канал, начать на нем писать всё, что ему заблагорассудится, а когда что-то начинают делать, прикрываться тем, что это свобода СМИ. Но это не свобода СМИ, это немножко иначе называется", – сказал глава ГУР.
Что имел ввиду Буданов*, говоря об авторских телеграм-каналах, он не уточнил.
- РИА Новости, 1920, 05.03.2024
5 марта, 16:12
Ограничение прав и свобод: украинцы выступили против запрета Telegram - опросПочти половина украинцев считает запрет мессенджера Telegram ограничением прав и свобод человек, следует из опроса, пишет "Зеркало недели"
Вместе с тем, руководитель ГУР отметил, что запрещать месседжер нельзя, потому что с его помощью на Украине намерены "влиять на людей", которые находятся на территории новых российских регионов, которые Киев до сих пор считает своими.

"Благодаря ему (прим. ред. - мессенджеру) можно что-то доносить до людей на оккупированных территориях. Это то, что более-менее как-то работает", – добавил Буданов*.

Наряду с этим, в Верховной Раде предложили запретить использование мессенждера. Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин. Если Telegram будет присвоен статус "непрозрачной сети", ею запретят пользоваться представителям украинских государственных организаций и органов власти.
*внесён в российский перечень экстремистов и террористов
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