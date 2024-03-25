Украина и Дания договорились о сотрудничестве в сфере оборонных закупок
Украина и Дания
Сотрудничество в сфере оборонных закупок развивает Украина с Данией. Соответствующее решение, которым предусмотрен обмен опытом и совместная закупка военной техники на внешних рынках, 25 марта подписали представители Минобороны двух стран, передаёт пресс-служба оборонного ведомства Украины
"Мы искренне благодарны нашим партнёрам из Дании за устойчивую поддержку Украины. Это событие – это ещё один важный шаг в углублении нашего сотрудничества в поставке Вооруженным силам Украины современного вооружения и военной техники", – считает заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.
Киевские власти уверены, что благодаря заключённому меморандуму, Украине удастся модернизировать армию страны .
Ранее Дания пообещала отправить ВСУ пакет военной помощи на 330 миллионов долларов. С начала российской спецоперации Копенгаген предоставил Киеву уже 15 пакетов военной помощи.
20 мая 2023, 09:55США и союзники обещают передать Киеву истребители F-16, но предлагают на них не рассчитыватьСША и их союзники планируют передать Киеву истребители F-16. В ближайшие месяцы Вашингтон решит, когда начать поставки, сколько самолетов передать и кто именно из союзников отдаст их ВСУ. Такое сообщение 19 мая распространил телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника