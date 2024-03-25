Украина и Дания договорились о сотрудничестве в сфере оборонных закупок

США и союзники обещают передать Киеву истребители F-16, но предлагают на них не рассчитывать США и их союзники планируют передать Киеву истребители F-16. В ближайшие месяцы Вашингтон решит, когда начать поставки, сколько самолетов передать и кто именно из союзников отдаст их ВСУ. Такое сообщение 19 мая распространил телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника