Украина и Дания договорились о сотрудничестве в сфере оборонных закупок - 25.03.2024 Украина.ру
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Украина и Дания договорились о сотрудничестве в сфере оборонных закупок
Украина и Дания договорились о сотрудничестве в сфере оборонных закупок - 25.03.2024 Украина.ру
Украина и Дания договорились о сотрудничестве в сфере оборонных закупок
Сотрудничество в сфере оборонных закупок развивает Украина с Данией. Соответствующее решение, которым предусмотрен обмен опытом и совместная закупка военной техники на внешних рынках, 25 марта подписали представители Минобороны двух стран, передаёт пресс-служба оборонного ведомства Украины
2024-03-25T18:34
2024-03-25T18:34
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Киевские власти уверены, что благодаря заключённому меморандуму, Украине удастся модернизировать армию страны . Ранее Дания пообещала отправить ВСУ пакет военной помощи на 330 миллионов долларов. С начала российской спецоперации Копенгаген предоставил Киеву уже 15 пакетов военной помощи.
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новости, украина, дания, киев, вооруженные силы украины, минобороны, сво, всу, военная техника, военная помощь
Новости, Украина, Дания, Киев, Вооруженные силы Украины, Минобороны, СВО, ВСУ, военная техника, военная помощь

Украина и Дания договорились о сотрудничестве в сфере оборонных закупок

18:34 25.03.2024
 
Украина и Дания
Украина и Дания
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Сотрудничество в сфере оборонных закупок развивает Украина с Данией. Соответствующее решение, которым предусмотрен обмен опытом и совместная закупка военной техники на внешних рынках, 25 марта подписали представители Минобороны двух стран, передаёт пресс-служба оборонного ведомства Украины

"Мы искренне благодарны нашим партнёрам из Дании за устойчивую поддержку Украины. Это событие – это ещё один важный шаг в углублении нашего сотрудничества в поставке Вооруженным силам Украины современного вооружения и военной техники", – считает заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Киевские власти уверены, что благодаря заключённому меморандуму, Украине удастся модернизировать армию страны .
Ранее Дания пообещала отправить ВСУ пакет военной помощи на 330 миллионов долларов. С начала российской спецоперации Копенгаген предоставил Киеву уже 15 пакетов военной помощи.
F-16 - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
20 мая 2023, 09:55
США и союзники обещают передать Киеву истребители F-16, но предлагают на них не рассчитыватьСША и их союзники планируют передать Киеву истребители F-16. В ближайшие месяцы Вашингтон решит, когда начать поставки, сколько самолетов передать и кто именно из союзников отдаст их ВСУ. Такое сообщение 19 мая распространил телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника
 
НовостиУкраинаДанияКиевВооруженные силы УкраиныМинобороныСВОВСУвоенная техникавоенная помощь
 
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