https://ukraina.ru/20240425/1054729731.html

Грузию не примут в ЕС, пока действует закон об иноагентах, аналогичный российскому

Грузию не примут в ЕС, пока действует закон об иноагентах, аналогичный российскому - 25.04.2024 Украина.ру

Грузию не примут в ЕС, пока действует закон об иноагентах, аналогичный российскому

Пока в Грузии действует закон об иностранных агентах, переговоры о ее вступлении в Евросоюз начинать не будут. Соответствующую резолюцию поддержал Европейский парламент 25 апреля, передает "Зеркало недели"

2024-04-25T17:11

2024-04-25T17:11

2024-04-25T17:11

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В частности, в ЕС связывают грузинский закон об иноагентах с российским. Его принятие первом чтении вызвало недовольство, в том числе, украинцев. Сегодня Европарламент подавляющим большинством голосов – 425 членов высказались за, 25 – против и 30 воздержались –поддержал резолюцию о том, что переговоры о вступлении в ЕС не следует начинать, пока предложенный закон об иностранных агентах является частью грузинского правового порядка. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что законопроект об “иностранных агентах” направлен на защиту от украинизации. В МИД Украины обиделись на это высказывание и призвали боятся русификации.

https://ukraina.ru/20240425/1054704915.html

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новости, грузия, ес, европарламент, иноагент