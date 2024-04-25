Грузию не примут в ЕС, пока действует закон об иноагентах, аналогичный российскому
Пока в Грузии действует закон об иностранных агентах, переговоры о ее вступлении в Евросоюз начинать не будут. Соответствующую резолюцию поддержал Европейский парламент 25 апреля, передает "Зеркало недели"
В частности, в ЕС связывают грузинский закон об иноагентах с российским. Его принятие первом чтении вызвало недовольство, в том числе, украинцев.
Сегодня Европарламент подавляющим большинством голосов – 425 членов высказались за, 25 – против и 30 воздержались –поддержал резолюцию о том, что переговоры о вступлении в ЕС не следует начинать, пока предложенный закон об иностранных агентах является частью грузинского правового порядка.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что законопроект об “иностранных агентах” направлен на защиту от украинизации. В МИД Украины обиделись на это высказывание и призвали боятся русификации.
05:48Дмитрий Выдрин: Пока Грузия выбирает между трусами и усами, ЕС продает "мертвые души" Украины США действительно нужна украинская мобилизация. Если человека продать "на химические элементы", он стоит по западным ценам 100 долларов. Если продать "на органы" — около 100 тысяч. А если продать "на геополитику", то одна жизнь будет стоить уже около 1 миллиона.