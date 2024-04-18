В МИД Украины возмутились тому, что Грузия не хочет украинизироваться - 18.04.2024 Украина.ру
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В МИД Украины возмутились тому, что Грузия не хочет украинизироваться
В МИД Украины возмутились тому, что Грузия не хочет украинизироваться - 18.04.2024 Украина.ру
В МИД Украины возмутились тому, что Грузия не хочет украинизироваться
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на фоне обострения внутриполитической ситуации заявил, что законопроект об “иностранных агентах” направлен прежде всего на защиту Грузии от украинизации. В МИД Украины обиделись на это высказывание и призвали боятся русификации
2024-04-18T20:10
2024-04-18T20:10
новости
грузия
украина
мид
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украинизация
спецоперация
евросоюз
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В частности, ведомство назвало украинизацию, о которой говорил Кобахидзе, мифической, тогда как угроза русификации для Грузии якобы является более реальной. В МИД заявили, что “вызывают возмущение” комментарии Кобахидзе по поводу угрозы “украинизации”, против которой якобы направлен законопроект об “иноагентах”. Премьер-министр Грузии отмечал, что его цель заключается в укреплении суверенитета и обеспечении стабильного развития страны, что является необходимым условием для интеграции в Евросоюз. В МИД также добавили, что Украина выступает за дружбу с Грузией, поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность Ранее эксперт объяснил почему Грузия выбирает между прагматикой и "украинизацией".
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новости, грузия, украина, мид, сво, украинизация, спецоперация, евросоюз
Новости, Грузия, Украина, МИД, СВО, украинизация, Спецоперация, Евросоюз

В МИД Украины возмутились тому, что Грузия не хочет украинизироваться

20:10 18.04.2024
 
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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на фоне обострения внутриполитической ситуации заявил, что законопроект об “иностранных агентах” направлен прежде всего на защиту Грузии от украинизации. В МИД Украины обиделись на это высказывание и призвали боятся русификации
В частности, ведомство назвало украинизацию, о которой говорил Кобахидзе, мифической, тогда как угроза русификации для Грузии якобы является более реальной.
В МИД заявили, что “вызывают возмущение” комментарии Кобахидзе по поводу угрозы “украинизации”, против которой якобы направлен законопроект об “иноагентах”. Премьер-министр Грузии отмечал, что его цель заключается в укреплении суверенитета и обеспечении стабильного развития страны, что является необходимым условием для интеграции в Евросоюз.
“Использование имени нашей страны в таком пренебрежительном контексте наносит дополнительный ущерб украинско-грузинским отношениям. Русификация, а не мифическая “украинизация” является реальной угрозой для Грузии”, – сказано в сообщении.
В МИД также добавили, что Украина выступает за дружбу с Грузией, поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность
Ранее эксперт объяснил почему Грузия выбирает между прагматикой и "украинизацией".
Игорь Гвритишвили интервью
Вчера, 06:30
Игорь Гвритишвили о том, кто в Грузии хочет втянуть страну в войну с Россией на УкраинеПолиция Грузии задержала 14 человек в ходе митинга в Тбилиси против закона об иноагентах. Несмотря на протесты оппозиции, юридический комитет парламента Грузии поддержал законопроект
 
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