https://ukraina.ru/20240418/1054592900.html
В МИД Украины возмутились тому, что Грузия не хочет украинизироваться
В МИД Украины возмутились тому, что Грузия не хочет украинизироваться - 18.04.2024 Украина.ру
В МИД Украины возмутились тому, что Грузия не хочет украинизироваться
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на фоне обострения внутриполитической ситуации заявил, что законопроект об “иностранных агентах” направлен прежде всего на защиту Грузии от украинизации. В МИД Украины обиделись на это высказывание и призвали боятся русификации
2024-04-18T20:10
2024-04-18T20:10
2024-04-18T20:10
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В частности, ведомство назвало украинизацию, о которой говорил Кобахидзе, мифической, тогда как угроза русификации для Грузии якобы является более реальной. В МИД заявили, что “вызывают возмущение” комментарии Кобахидзе по поводу угрозы “украинизации”, против которой якобы направлен законопроект об “иноагентах”. Премьер-министр Грузии отмечал, что его цель заключается в укреплении суверенитета и обеспечении стабильного развития страны, что является необходимым условием для интеграции в Евросоюз. В МИД также добавили, что Украина выступает за дружбу с Грузией, поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность Ранее эксперт объяснил почему Грузия выбирает между прагматикой и "украинизацией".
https://ukraina.ru/20240417/1054546643.html
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новости, грузия, украина, мид, сво, украинизация, спецоперация, евросоюз
Новости, Грузия, Украина, МИД, СВО, украинизация, Спецоперация, Евросоюз
В МИД Украины возмутились тому, что Грузия не хочет украинизироваться
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на фоне обострения внутриполитической ситуации заявил, что законопроект об “иностранных агентах” направлен прежде всего на защиту Грузии от украинизации. В МИД Украины обиделись на это высказывание и призвали боятся русификации