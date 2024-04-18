В МИД Украины возмутились тому, что Грузия не хочет украинизироваться

Игорь Гвритишвили о том, кто в Грузии хочет втянуть страну в войну с Россией на Украине

Полиция Грузии задержала 14 человек в ходе митинга в Тбилиси против закона об иноагентах. Несмотря на протесты оппозиции, юридический комитет парламента Грузии поддержал законопроект