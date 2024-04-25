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Население Харькова с начала СВО сократилось до 1,3 миллиона человек

Население Харькова с начала СВО сократилось до 1,3 миллиона человек - 25.04.2024 Украина.ру

Население Харькова с начала СВО сократилось до 1,3 миллиона человек

Около 40% населения Харькова выехало за пределы города после начала российской спецоперации. Сегодня там находится около 1,3 миллиона человек, сообщил руководитель военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев

2024-04-25T16:19

2024-04-25T16:19

2024-04-25T16:19

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Он утверждает, что теперь в городе насчитывается порядка 60% населения от того числа, которое было в Харькова в феврале 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что из всех городов страны, самая тяжелая ситуация с электроснабжением в Харькове. По данным на 22 апреля в Харьковской области были обесточены более ста населенных пунктов. В тот же день ударом российской армии пополам сложилась харьковская телевышка, на ней были системы связи противовоздушной обороны. Сегодня в области свет отключают абонентам с 17:00 до 22:00 – в пик использования электроэнергии, чтобы избежать высокой нагрузки на хрупкую систему.

https://ukraina.ru/20240419/1054585117.html

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новости, харьков, харьковская область, украина, украинские беженцы, сво, спецоперация