https://ukraina.ru/20240425/1054728613.html
Население Харькова с начала СВО сократилось до 1,3 миллиона человек
Население Харькова с начала СВО сократилось до 1,3 миллиона человек - 25.04.2024 Украина.ру
Население Харькова с начала СВО сократилось до 1,3 миллиона человек
Около 40% населения Харькова выехало за пределы города после начала российской спецоперации. Сегодня там находится около 1,3 миллиона человек, сообщил руководитель военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев
2024-04-25T16:19
2024-04-25T16:19
2024-04-25T16:19
новости
харьков
харьковская область
украина
украинские беженцы
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/08/1054387147_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_2aee2003558445a6c9d57cff8feb3dff.jpg
Он утверждает, что теперь в городе насчитывается порядка 60% населения от того числа, которое было в Харькова в феврале 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что из всех городов страны, самая тяжелая ситуация с электроснабжением в Харькове. По данным на 22 апреля в Харьковской области были обесточены более ста населенных пунктов. В тот же день ударом российской армии пополам сложилась харьковская телевышка, на ней были системы связи противовоздушной обороны. Сегодня в области свет отключают абонентам с 17:00 до 22:00 – в пик использования электроэнергии, чтобы избежать высокой нагрузки на хрупкую систему.
https://ukraina.ru/20240419/1054585117.html
харьков
харьковская область
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/08/1054387147_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_ae2e8bed67c5da554fd2003f2d61c9d5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, харьков, харьковская область, украина, украинские беженцы, сво, спецоперация
Новости, Харьков, Харьковская область, Украина, украинские беженцы, СВО, Спецоперация
Население Харькова с начала СВО сократилось до 1,3 миллиона человек
Около 40% населения Харькова выехало за пределы города после начала российской спецоперации. Сегодня там находится около 1,3 миллиона человек, сообщил руководитель военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев