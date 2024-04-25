Население Харькова с начала СВО сократилось до 1,3 миллиона человек - 25.04.2024 Украина.ру
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Население Харькова с начала СВО сократилось до 1,3 миллиона человек
Население Харькова с начала СВО сократилось до 1,3 миллиона человек - 25.04.2024 Украина.ру
Население Харькова с начала СВО сократилось до 1,3 миллиона человек
Около 40% населения Харькова выехало за пределы города после начала российской спецоперации. Сегодня там находится около 1,3 миллиона человек, сообщил руководитель военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев
2024-04-25T16:19
2024-04-25T16:19
новости
харьков
харьковская область
украина
украинские беженцы
сво
спецоперация
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Он утверждает, что теперь в городе насчитывается порядка 60% населения от того числа, которое было в Харькова в феврале 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что из всех городов страны, самая тяжелая ситуация с электроснабжением в Харькове. По данным на 22 апреля в Харьковской области были обесточены более ста населенных пунктов. В тот же день ударом российской армии пополам сложилась харьковская телевышка, на ней были системы связи противовоздушной обороны. Сегодня в области свет отключают абонентам с 17:00 до 22:00 – в пик использования электроэнергии, чтобы избежать высокой нагрузки на хрупкую систему.
https://ukraina.ru/20240419/1054585117.html
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новости, харьков, харьковская область, украина, украинские беженцы, сво, спецоперация
Новости, Харьков, Харьковская область, Украина, украинские беженцы, СВО, Спецоперация

Население Харькова с начала СВО сократилось до 1,3 миллиона человек

16:19 25.04.2024
 
© Фото : Zelenskiy / Official / TelegramХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
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Около 40% населения Харькова выехало за пределы города после начала российской спецоперации. Сегодня там находится около 1,3 миллиона человек, сообщил руководитель военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев
Он утверждает, что теперь в городе насчитывается порядка 60% населения от того числа, которое было в Харькова в феврале 2022 года.
"На начало СВО было от двух миллионов (человек, – ред.), на сегодняшний день примерная цифра составляет 1,2 миллиона–1,3 миллиона человек", – сказал глава администрации в эфире Первого канала.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что из всех городов страны, самая тяжелая ситуация с электроснабжением в Харькове. По данным на 22 апреля в Харьковской области были обесточены более ста населенных пунктов. В тот же день ударом российской армии пополам сложилась харьковская телевышка, на ней были системы связи противовоздушной обороны.
Сегодня в области свет отключают абонентам с 17:00 до 22:00 – в пик использования электроэнергии, чтобы избежать высокой нагрузки на хрупкую систему.
киев - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
19 апреля, 09:34
Харьков будет полностью разрушен и станет вторым Алеппо. Украинские эксперты с ужасом о ситуации в странеНа Украине рассуждают о том, чем аукнется стране усиление мобилизации. Соответствующий закон вступит в силу 18 мая
 
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