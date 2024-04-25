Военный эксперт раскрыл, как "Коалиция-СВ" проходит обкатку, чтобы сражаться с "длинной рукой" НАТО - 25.04.2024 Украина.ру
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Военный эксперт раскрыл, как "Коалиция-СВ" проходит обкатку, чтобы сражаться с "длинной рукой" НАТО
Военный эксперт раскрыл, как "Коалиция-СВ" проходит обкатку, чтобы сражаться с "длинной рукой" НАТО - 25.04.2024 Украина.ру
Военный эксперт раскрыл, как "Коалиция-СВ" проходит обкатку, чтобы сражаться с "длинной рукой" НАТО
Появление "Коалиции-СВ" в зоне СВО "срочно и сразу" не является главным приоритетом — их вполне могут собрать во вновь формируемых частях с качественной подготовкой экипажей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2024-04-25T04:30
2024-04-25T04:30
новости
россия
александр полищук
коалиция
сау
вооружение
сво
дроны
"ланцет"
обстрелы
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Кардинально никаких событий со стороны ВСУ в связи с выделением денежной помощи ждать не стоит. Разве что попыток террористических обстрелов российских территорий может стать больше. Возможно, усилят некоторые важные районы средствами ПВО, рассказал историк.Поэтому появление "Коалиции-СВ" срочно и сразу в зоне СВО не является главным приоритетом — их вполне могут собрать во вновь формируемых частях с качественной подготовкой экипажей, отметил эксперт.К тому же есть масса других средств вроде дронов и "Ланцетов", которые вполне справляются с длинной рукой НАТО, ведя контрбатарейную борьбу, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Полищук: Россия вбила рискованный клин в Очеретино и добавила секретов разведке ВСУ читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240423/1054673458.html
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новости, россия, александр полищук, коалиция, сау, вооружение, сво, дроны, "ланцет", обстрелы, вс рф
Новости, Россия, Александр Полищук, коалиция, САУ, вооружение, СВО, дроны, "Ланцет", обстрелы, ВС РФ

Военный эксперт раскрыл, как "Коалиция-СВ" проходит обкатку, чтобы сражаться с "длинной рукой" НАТО

04:30 25.04.2024
 
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Появление "Коалиции-СВ" в зоне СВО "срочно и сразу" не является главным приоритетом — их вполне могут собрать во вновь формируемых частях с качественной подготовкой экипажей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Кардинально никаких событий со стороны ВСУ в связи с выделением денежной помощи ждать не стоит. Разве что попыток террористических обстрелов российских территорий может стать больше. Возможно, усилят некоторые важные районы средствами ПВО, рассказал историк.
"Есть информация, что САУ "Коалиция-СВ" проходят обкатку в зоне СВО в тестовом режиме. Плюс вы не забывайте о планах по формированию новых соединений и объединений нашего Министерства обороны", - подчеркнул Полищук.
Поэтому появление "Коалиции-СВ" срочно и сразу в зоне СВО не является главным приоритетом — их вполне могут собрать во вновь формируемых частях с качественной подготовкой экипажей, отметил эксперт.
К тому же есть масса других средств вроде дронов и "Ланцетов", которые вполне справляются с длинной рукой НАТО, ведя контрбатарейную борьбу, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Полищук: Россия вбила рискованный клин в Очеретино и добавила секретов разведке ВСУ читайте на сайте Украина.ру
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НовостиРоссияАлександр ПолищуккоалицияСАУвооружениеСВОдроны"Ланцет"обстрелыВС РФ
 
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