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Военный эксперт раскрыл, как "Коалиция-СВ" проходит обкатку, чтобы сражаться с "длинной рукой" НАТО

Военный эксперт раскрыл, как "Коалиция-СВ" проходит обкатку, чтобы сражаться с "длинной рукой" НАТО - 25.04.2024 Украина.ру

Военный эксперт раскрыл, как "Коалиция-СВ" проходит обкатку, чтобы сражаться с "длинной рукой" НАТО

Появление "Коалиции-СВ" в зоне СВО "срочно и сразу" не является главным приоритетом — их вполне могут собрать во вновь формируемых частях с качественной подготовкой экипажей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2024-04-25T04:30

2024-04-25T04:30

2024-04-25T04:30

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александр полищук

коалиция

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вооружение

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дроны

"ланцет"

обстрелы

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Кардинально никаких событий со стороны ВСУ в связи с выделением денежной помощи ждать не стоит. Разве что попыток террористических обстрелов российских территорий может стать больше. Возможно, усилят некоторые важные районы средствами ПВО, рассказал историк.Поэтому появление "Коалиции-СВ" срочно и сразу в зоне СВО не является главным приоритетом — их вполне могут собрать во вновь формируемых частях с качественной подготовкой экипажей, отметил эксперт.К тому же есть масса других средств вроде дронов и "Ланцетов", которые вполне справляются с длинной рукой НАТО, ведя контрбатарейную борьбу, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Полищук: Россия вбила рискованный клин в Очеретино и добавила секретов разведке ВСУ читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240423/1054673458.html

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новости, россия, александр полищук, коалиция, сау, вооружение, сво, дроны, "ланцет", обстрелы, вс рф