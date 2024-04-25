Военный эксперт раскрыл, как "Коалиция-СВ" проходит обкатку, чтобы сражаться с "длинной рукой" НАТО
Появление "Коалиции-СВ" в зоне СВО "срочно и сразу" не является главным приоритетом — их вполне могут собрать во вновь формируемых частях с качественной подготовкой экипажей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Кардинально никаких событий со стороны ВСУ в связи с выделением денежной помощи ждать не стоит. Разве что попыток террористических обстрелов российских территорий может стать больше. Возможно, усилят некоторые важные районы средствами ПВО, рассказал историк.
"Есть информация, что САУ "Коалиция-СВ" проходят обкатку в зоне СВО в тестовом режиме. Плюс вы не забывайте о планах по формированию новых соединений и объединений нашего Министерства обороны", - подчеркнул Полищук.
Поэтому появление "Коалиции-СВ" срочно и сразу в зоне СВО не является главным приоритетом — их вполне могут собрать во вновь формируемых частях с качественной подготовкой экипажей, отметил эксперт.
К тому же есть масса других средств вроде дронов и "Ланцетов", которые вполне справляются с длинной рукой НАТО, ведя контрбатарейную борьбу, заключил собеседник издания.
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