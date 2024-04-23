https://ukraina.ru/20240423/1054661975.html
Александр Полищук: Россия вбила рискованный клин в Очеретино и добавила секретов разведке ВСУ
Александр Полищук: Россия вбила рискованный клин в Очеретино и добавила секретов разведке ВСУ - 23.04.2024 Украина.ру
Александр Полищук: Россия вбила рискованный клин в Очеретино и добавила секретов разведке ВСУ
ВСУ — прокси коллективного Запада. Поэтому "помощь" — это слишком громко сказано. Украинцам не помогают — на их смертях наживаются
2024-04-23T11:30
2024-04-23T11:30
2024-04-23T12:26
интервью
всу
россия
разведка
пво
англосаксы
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук.— Александр, палата представителей конгресса США утвердила законопроект о дополнительной помощи Украине примерно на $ 61 млрд. Почему республиканцам и демократам удалось достичь консенсуса по выделению помощи Украине?— Они наконец-то порешали, кому и сколько денег откатится. Никаких принципов, кроме бабла, в англосаксонском мире нет, а значит, все эти переговоры были исключительно ради денег. Поэтому когда переговоры внутри двух партий прошли и стало понятно, кто с чего будет наживаться, тут же был согласован очередной пакет помощи – обратите внимание, что 5/6 денег остается или в США, или тратится на представителей США. Я ведь не зря называют Украину страной-наемником.Украина – это прокси коллективного Запада. У Ирана есть Хезболла (около 100 000 чел.), хуситы (около 200 000 чел.) и другие интересные структуры вроде афганских хазарейцев. Ну а у коллективного Запада есть свои прокси типа ВСУ. Поэтому "помощь" это слишком громко сказано – очередной попил бабла за счет покойников из ВСУ.- Каких событий на фронте следует ожидать уже в ближайшее время в связи с выделением денежной помощи?- Кардинально со стороны ВСУ никаких. Все будет идти как и шло, разве что попыток террористических обстрелов наших территорий может стать больше и, возможно, усилят некоторые важные районы средствами ПВО. Но войну выигрывают ударные части на земле, а не ПВО.- Наши войска прорвались к Очеретино и освободили поселок, растянув при этом свои коммуникации. Создается ли логистическая угроза для снабжения наших войск в этом районе?- Очеретино находится на железной дороге и изначально выше многих поселков вокруг него, что позволяет контролировать и просматривать территорию. Опасность удара по флангам есть всегда и везде. В то же время возможно, что на это и будет наш расчет – взяв Очеретино, мы вышли на фланги Бердычей, Семеновки и Новокалиново.Пытаясь срезать наш клин, противник будет вынужден ослабить свои части на соседних участках, и это даст нам тактическое преимущество. В то же время не будем забывать, что в самом Очеретино вроде как был завод по производству красного кирпича, ресурсы которого совсем бы не помешали ВСУ для возведения оборонительных сооружений – много кирпича и железнодорожных шпал.Как бы там ни было, а поселок важный во всех отношениях, даже несмотря на рискованный прорыв. Впрочем, от Бердычей до Очеретино всего 10 км, то есть любая наша группировка в Очеретино будет поддержана огнем нашей артиллерии всех калибров. Поэтому если ВСУ попытаются ее выбить из поселка, то это будет для них очень не просто.- До сих пор не вполне ясна ситуация с участием в боевых действиях САУ "Коалиция", на которую возлагали большие надежды. Если ВСУ станут получать в достаточном количестве снаряды и дальнобойное оружие, каким будет наш ответ в сфере организации контрбатарейной борьбы и отражения ракетных ударов и атак БПЛА?- Есть информация, что САУ "Коалиция-СВ" проходят обкатку в зоне СВО в тестовом режиме. Плюс вы не забывайте о планах по формированию новых соединений и объединений нашего министерства обороны. Поэтому появление "Коалиции-СВ" срочно и сразу в зоне СВО не есть основной приоритет – их вполне могут собрать во вновь формируемых частях с качественной подготовкой экипажей. К тому же, есть масса других средств вроде дронов и "Ланцетов", которые вполне справляются с длинной рукой НАТО, ведя контрбатарейную борьбу.- С чем связан новый формат сводки Минобороны, когда "направления" используется термин "группировка"? Купянское направление - "Запад", Донецкое направление - "Южная", Авдеевское направление - "Центр", Южно-Донецкое - "Восток", Херсонское направление - "Днепр".- Тут нет ничего особенного – смена подхода в описании событий носит сугубо прагматичный характер: во-первых, это вносит некий фактор секретности – все-таки абстрактное название "Север", "Центр", "Днепр" менее информативны для осинтовцев (OSINT – Open Source Intelligence, или разведка из открытых источников – ред.) ВСУ, чем конкретные оперативные направления, которые фигурировали в наших сводках.Ну, а во-вторых, это повышает моральный дух в войсках и в тылу, потому что описание успехов какой-либо группировки позволяет верить в общий успех наступления в целом, не вникая и не нервничая, что какое-нибудь Купянское или Работинское направление стало временно позиционным и активных боев и продвижений там пока что нет – общий то посыл позитивный.
https://ukraina.ru/20230505/1045963020.html
https://ukraina.ru/20240422/1054651842.html
https://ukraina.ru/20240422/1054654073.html
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интервью, всу, россия, разведка, пво, англосаксы
Александр Полищук: Россия вбила рискованный клин в Очеретино и добавила секретов разведке ВСУ
11:30 23.04.2024 (обновлено: 12:26 23.04.2024)
ВСУ — прокси коллективного Запада. Поэтому "помощь" — это слишком громко сказано. Украинцам не помогают — на их смертях наживаются
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук.
— Александр, палата представителей конгресса США утвердила законопроект о дополнительной помощи Украине примерно на $ 61 млрд. Почему республиканцам и демократам удалось достичь консенсуса по выделению помощи Украине?
— Они наконец-то порешали, кому и сколько денег откатится. Никаких принципов, кроме бабла, в англосаксонском мире нет, а значит, все эти переговоры были исключительно ради денег. Поэтому когда переговоры внутри двух партий прошли и стало понятно, кто с чего будет наживаться, тут же был согласован очередной пакет помощи – обратите внимание, что 5/6 денег остается или в США, или тратится на представителей США. Я ведь не зря называют Украину страной-наемником.
Украина – это прокси коллективного Запада. У Ирана есть Хезболла (около 100 000 чел.), хуситы (около 200 000 чел.) и другие интересные структуры вроде афганских хазарейцев. Ну а у коллективного Запада есть свои прокси типа ВСУ. Поэтому "помощь" это слишком громко сказано – очередной попил бабла за счет покойников из ВСУ.
- Каких событий на фронте следует ожидать уже в ближайшее время в связи с выделением денежной помощи?
- Кардинально со стороны ВСУ никаких. Все будет идти как и шло, разве что попыток террористических обстрелов наших территорий может стать больше и, возможно, усилят некоторые важные районы средствами ПВО. Но войну выигрывают ударные части на земле, а не ПВО.
- Наши войска прорвались к Очеретино и освободили поселок, растянув при этом свои коммуникации. Создается ли логистическая угроза для снабжения наших войск в этом районе?
- Очеретино находится на железной дороге и изначально выше многих поселков вокруг него, что позволяет контролировать и просматривать территорию. Опасность удара по флангам есть всегда и везде. В то же время возможно, что на это и будет наш расчет – взяв Очеретино, мы вышли на фланги Бердычей, Семеновки и Новокалиново.
Пытаясь срезать наш клин, противник будет вынужден ослабить свои части на соседних участках, и это даст нам тактическое преимущество. В то же время не будем забывать, что в самом Очеретино вроде как был завод по производству красного кирпича, ресурсы которого совсем бы не помешали ВСУ для возведения оборонительных сооружений – много кирпича и железнодорожных шпал.
Как бы там ни было, а поселок важный во всех отношениях, даже несмотря на рискованный прорыв. Впрочем, от Бердычей до Очеретино всего 10 км, то есть любая наша группировка в Очеретино будет поддержана огнем нашей артиллерии всех калибров. Поэтому если ВСУ попытаются ее выбить из поселка, то это будет для них очень не просто.
- До сих пор не вполне ясна ситуация с участием в боевых действиях САУ "Коалиция", на которую возлагали большие надежды. Если ВСУ станут получать в достаточном количестве снаряды и дальнобойное оружие, каким будет наш ответ в сфере организации контрбатарейной борьбы и отражения ракетных ударов и атак БПЛА?
- Есть информация, что САУ "Коалиция-СВ" проходят обкатку в зоне СВО в тестовом режиме. Плюс вы не забывайте о планах по формированию новых соединений и объединений нашего министерства обороны. Поэтому появление "Коалиции-СВ" срочно и сразу в зоне СВО не есть основной приоритет – их вполне могут собрать во вновь формируемых частях с качественной подготовкой экипажей. К тому же, есть масса других средств вроде дронов и "Ланцетов", которые вполне справляются с длинной рукой НАТО, ведя контрбатарейную борьбу.
- С чем связан новый формат сводки Минобороны, когда "направления" используется термин "группировка"? Купянское направление - "Запад", Донецкое направление - "Южная", Авдеевское направление - "Центр", Южно-Донецкое - "Восток", Херсонское направление - "Днепр".
- Тут нет ничего особенного – смена подхода в описании событий носит сугубо прагматичный характер: во-первых, это вносит некий фактор секретности – все-таки абстрактное название "Север", "Центр", "Днепр" менее информативны для осинтовцев (OSINT – Open Source Intelligence, или разведка из открытых источников – ред.) ВСУ, чем конкретные оперативные направления, которые фигурировали в наших сводках.
Ну, а во-вторых, это повышает моральный дух в войсках и в тылу, потому что описание успехов какой-либо группировки позволяет верить в общий успех наступления в целом, не вникая и не нервничая, что какое-нибудь Купянское или Работинское направление стало временно позиционным и активных боев и продвижений там пока что нет – общий то посыл позитивный.