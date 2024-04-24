Доллары для Украины потратят в США, а Зеленскому просто сделали переливание крови - МИД КНДР - 24.04.2024 Украина.ру
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Доллары для Украины потратят в США, а Зеленскому просто сделали переливание крови - МИД КНДР
Доллары для Украины потратят в США, а Зеленскому просто сделали переливание крови - МИД КНДР - 24.04.2024 Украина.ру
Доллары для Украины потратят в США, а Зеленскому просто сделали переливание крови - МИД КНДР
США одобрили новый пакет помощи Украине, который выгоден им, заявил замминистра иностранных дел Северной Кореи Им Чон Иль. Текст заявления для прессы приводит портал KCNA Watch
2024-04-24T13:53
2024-04-24T13:53
новости
сша
украина
киев
владимир зеленский
джо байден
нато
вооруженные силы украины
всу
военная помощь
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Северокорейский дипломат отметил, что новый пакет помощи Киеву, который долго обсуждался в американском политическом лагере, фактически стал вопросом времени."Великая ирония заключается в том, что более трети фонда помощи США, составляющего более 60 миллиардов долларов США, будет потрачено на материковой части США на поставку нового оружия и боеприпасов для американских войск", - пояснил Им Чон Иль.По его словам, за "спасательными руками" США скрывается коварное и зловещее намерение США использовать украинский кризис как возможность для укрепления своих монополий на производство боеприпасов.Им Чон Иль напомнил слова экспертов, которые подсчитали, что от украинского кризиса больше всего выиграют как раз-таки Соединённые Штаты, а администрация президента США Джо Байдена получает огромную прибыль, наслаждаясь "вином с примесью крови".Он добавил, что США "переливают кровь" режиму Зеленского, чтобы продлить его существование. Однако это не сможет изменить судьбу "марионеток на смертном одре".Вооружения, которые хвастаются США и НАТО, "похоронены" на Украине.Северокорейский дипломат резюмировал, что никакая военная помощь США не сможет остановить "продвижение героической российской армии и народа, которые ведут священную войну за справедливость, за защиту суверенных прав и безопасности своей страны".Сенат США 23 апреля принял на процедурном голосовании пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России для передачи Киеву.В США одобрили помощь Украине на 60,8 миллиардов долларов. Сумма будет распределена следующим образом:
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новости, сша, украина, киев, владимир зеленский, джо байден, нато, вооруженные силы украины, всу, военная помощь, помощь, мид кнр, кндр, северная корея
Новости, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Джо Байден, НАТО, Вооруженные силы Украины, ВСУ, военная помощь, помощь, МИД КНР, КНДР, Северная Корея

Доллары для Украины потратят в США, а Зеленскому просто сделали переливание крови - МИД КНДР

13:53 24.04.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПраздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР
Праздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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США одобрили новый пакет помощи Украине, который выгоден им, заявил замминистра иностранных дел Северной Кореи Им Чон Иль. Текст заявления для прессы приводит портал KCNA Watch
Северокорейский дипломат отметил, что новый пакет помощи Киеву, который долго обсуждался в американском политическом лагере, фактически стал вопросом времени.
"Великая ирония заключается в том, что более трети фонда помощи США, составляющего более 60 миллиардов долларов США, будет потрачено на материковой части США на поставку нового оружия и боеприпасов для американских войск", - пояснил Им Чон Иль.
По его словам, за "спасательными руками" США скрывается коварное и зловещее намерение США использовать украинский кризис как возможность для укрепления своих монополий на производство боеприпасов.
Им Чон Иль напомнил слова экспертов, которые подсчитали, что от украинского кризиса больше всего выиграют как раз-таки Соединённые Штаты, а администрация президента США Джо Байдена получает огромную прибыль, наслаждаясь "вином с примесью крови".
Он добавил, что США "переливают кровь" режиму Зеленского, чтобы продлить его существование. Однако это не сможет изменить судьбу "марионеток на смертном одре".
Вооружения, которые хвастаются США и НАТО, "похоронены" на Украине.

"Законопроект о военной помощи США – это всего лишь наркотик, изменяющий сознание, который на мгновение подбодрит клику Зеленского, охваченную страхом из-за положения на поле боя", - написал Им Чон Иль.

Северокорейский дипломат резюмировал, что никакая военная помощь США не сможет остановить "продвижение героической российской армии и народа, которые ведут священную войну за справедливость, за защиту суверенных прав и безопасности своей страны".
Сенат США 23 апреля принял на процедурном голосовании пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России для передачи Киеву.
В США одобрили помощь Украине на 60,8 миллиардов долларов. Сумма будет распределена следующим образом:
  • $23 миллиарда - пополнение запасов вооружения и боеприпасов самих США;
  • около $14 миллиардов - закупка передовых систем вооружения и военной техники для ВСУ;
  • $11 миллиардов - текущие военные операции США в регионе.
- РИА Новости, 1920, 24.04.2024
13:02
Опасный бред и ложная надежда для Зеленского. Помогут ли Украине американские деньги и оружиеЗаконопроект, который позволит разблокировать военную помощь Киеву, осталось только подписать президенту США Джо Байдену, и новые партии вооружений отправятся к ВСУ. Но переломить ситуацию на фронте они всё равно не смогут, да и вообще не факт, что эти средства дойдут до украинских военных
 
НовостиСШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийДжо БайденНАТОВооруженные силы УкраиныВСУвоенная помощьпомощьМИД КНРКНДРСеверная Корея
 
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