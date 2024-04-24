https://ukraina.ru/20240424/1054690088.html

Доллары для Украины потратят в США, а Зеленскому просто сделали переливание крови - МИД КНДР

Доллары для Украины потратят в США, а Зеленскому просто сделали переливание крови - МИД КНДР - 24.04.2024 Украина.ру

Доллары для Украины потратят в США, а Зеленскому просто сделали переливание крови - МИД КНДР

США одобрили новый пакет помощи Украине, который выгоден им, заявил замминистра иностранных дел Северной Кореи Им Чон Иль. Текст заявления для прессы приводит портал KCNA Watch

2024-04-24T13:53

2024-04-24T13:53

2024-04-24T13:53

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Северокорейский дипломат отметил, что новый пакет помощи Киеву, который долго обсуждался в американском политическом лагере, фактически стал вопросом времени."Великая ирония заключается в том, что более трети фонда помощи США, составляющего более 60 миллиардов долларов США, будет потрачено на материковой части США на поставку нового оружия и боеприпасов для американских войск", - пояснил Им Чон Иль.По его словам, за "спасательными руками" США скрывается коварное и зловещее намерение США использовать украинский кризис как возможность для укрепления своих монополий на производство боеприпасов.Им Чон Иль напомнил слова экспертов, которые подсчитали, что от украинского кризиса больше всего выиграют как раз-таки Соединённые Штаты, а администрация президента США Джо Байдена получает огромную прибыль, наслаждаясь "вином с примесью крови".Он добавил, что США "переливают кровь" режиму Зеленского, чтобы продлить его существование. Однако это не сможет изменить судьбу "марионеток на смертном одре".Вооружения, которые хвастаются США и НАТО, "похоронены" на Украине.Северокорейский дипломат резюмировал, что никакая военная помощь США не сможет остановить "продвижение героической российской армии и народа, которые ведут священную войну за справедливость, за защиту суверенных прав и безопасности своей страны".Сенат США 23 апреля принял на процедурном голосовании пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России для передачи Киеву.В США одобрили помощь Украине на 60,8 миллиардов долларов. Сумма будет распределена следующим образом:

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новости, сша, украина, киев, владимир зеленский, джо байден, нато, вооруженные силы украины, всу, военная помощь, помощь, мид кнр, кндр, северная корея