https://ukraina.ru/20240424/1054667537.html

Американцы заходят на Украину на тысячу лет. Украинские эксперты о новой зависимости

Американцы заходят на Украину на тысячу лет. Украинские эксперты о новой зависимости - 24.04.2024 Украина.ру

Американцы заходят на Украину на тысячу лет. Украинские эксперты о новой зависимости

На Украине продолжают обсуждать американскую помощь Киеву и вероятные последствия.

2024-04-24T10:48

2024-04-24T10:48

2024-04-24T10:52

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Украинский политолог Виктор Небоженко в эфире одного из ютуб-каналов подчеркнул, что речь идет уже не о помощи, а о займах, их надо будет отдавать – "а это означает, что Соединенные Штаты не просто помогают нам (киевскому режиму – Ред.) или США давят на Россию через Украину, а это означает, что американцы заходят на тысячу лет в Украину".Но без этих займов киевский режим не справился бы. Как заявил украинский юрист и политолог Геннадий Дубов, предоставление помощи положительно скажется на устойчивости государства как на поле боя, так и с точки зрения бюджета."Мы бы в июле уже бы чесали репу крепко, а где брать деньги заплатить полиции, госслужащим, ну и прочие госрасходы - каким образом их нести", - сказал эксперт в эфире интернет-канала "Да это так". Теперь, по его словам, ситуация не на сто процентов закрыта, но уже есть основания с некоторым оптимизмом смотреть в будущее - риск поражения, о котором говорил Зеленский, по крайней мере уменьшен.При этом политолог отметил, что объем западного финансирования не больше, чем был в 2022 и в 2023 годах, по некоторым периодам оно даже меньше. И большая часть этих средств снова уйдет на финансирование американских вооруженных сил и на пополнение запасов, которые были истрачены в связи с украинским конфликтом.В британской The Guardian уже после голосования в Палате представителей вышла статья под симптоматичным заголовком "Украина смотрит в пропасть". На это обратили внимание на Украине. Так, украинский экономист Александр Кирш на страницах издания "Обозреватель" отмечает, что эта статья напоминает о растущей вероятности поражения Киева и находится "в безусловном диссонансе с эйфорией в Украине (теперь, мол, уж точно победим)".Экономист продолжил: "Всё они понимают. А мы? После решения Палаты представителей — ещё даже не Конгресса в целом, где остаётся Сенат! — о миллиардах Украине у нас празднование в СМИ идёт такое, будто война уже выиграна…".Глава ГУР Кирилл Буданов* заявил в интервью BBC, что страну в ближайшее время ждет достаточно тяжелая ситуация, и не только на фронте, но она не катастрофическая, "Армагеддон не состоится". Трудный период он прогнозирует на середину мая-начало июня. По мнению главы ГУР, Россия будет использовать комплексный подход в попытке добиться своих целей.Комментируя это высказывание, украинский политолог Руслан Бортник отметил, что "иногда непонятно, что важнее для Украины (для киевского режима – Ред.), внутренний или внешний фронт".По мнению эксперта, внешний фронт второстепенен, тут стратегических изменений не ожидается, американский пакет помощи стабилизирует ситуацию по крайней мере до выборов в США."Внутренний фронт наиболее важен", - заявил Бортник в эфире интернет-канала Politeka. Он пояснил: события на фронте внешнем "могут информационно использоваться (Россией – Ред.) для формирования ощущения пессимизма и поражения внутри украинского общества и внутри обществ союзников".Кроме того, надо помнить о дате 20 мая, дате окончания закрепленного в Конституции срока полномочий президента. Украинский эксперт считает, что Россия попытается использовать это "для информационной атаки", главной целью которой будут третьи страны (для Киева и его западных партнеров вопрос легитимности не стоит) и "формирование поводов, резонов для украинской оппозиции для того, чтобы ставить под сомнение статус президента с целью раздела власти…".Кроме того, в начале июня пройдут выборы в Европарламент, а он формирует Европейскую комиссию, и, если в Европарламенте больше мест займут правые или радикально левые силы, то следующая Еврокомиссия может быть не столь американоцентричной и не столь украиноцентричной, отметил Бортник.По его словам, выборы в Европарламент в начале этого июня будут играть решающую роль для Украины 2025 года, от их результатов будет зависеть финансирование Киева."США больше не будут финансировать Украину так, как раньше – просто банально не смогут", - сказал политолог. Он добавил, что от исхода выборов будет зависеть и евроинтеграция Украины, будет вступление в ЕС или не будет – "а евроинтеграция осталась такой последней ниточкой оптимизма, которая сегодня удерживает украинское общество на краю этой эмоциональной пропасти…".Всем этим может воспользоваться Россия, начав наступление в этот период, предполагает Бортник. По его мнению, в ближайший год какого-то коллапса для Украины (точнее, для киевского режима – Ред.) не будет.Тем временем The Economist предостерегает, что провалы украинских сил на фронте и обнищание украинцев в тылу приведут к тому, что они просто потеряют желание продолжать борьбу.* - Внесен в список террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20240423/1054648472.html

https://ukraina.ru/20240422/1054653015.html

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Зуев Сергей

эксклюзив, украина, эксперты, сша, россия, финансовая помощь