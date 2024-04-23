https://ukraina.ru/20240423/1054666901.html

Матвиенко рассказала, можно ли Украину признать государством-террористом

Матвиенко рассказала, можно ли Украину признать государством-террористом - 23.04.2024 Украина.ру

Матвиенко рассказала, можно ли Украину признать государством-террористом

Украину нельзя признать государством-террористом, так как такое понятие отсутствует в международном праве. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко журналистам РИА Новости

2024-04-23T12:42

2024-04-23T12:42

2024-04-23T12:42

новости

украина

россия

матвиенко

терроризм

террорист

киевский режим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0e/1052117116_0:0:931:523_1920x0_80_0_0_0fa5384c60110230eddacf9faa005292.jpg

Матвиенко ответила на вопрос, стоит ли признать нынешнюю Украину государством-террористом.Она подчеркнула, что государство - это не только режим, но и люди. А многих украинцев, по её словам, ввели в заблуждение, и сейчас они хотят переговоров для урегулирования конфликта."А вот киевский режим - это террористический режим, безусловно. Он замешан на терроре с момента кровавого государственного переворота", - заявила Матвиенко.Она также рассказала, что многие совершенные в России террористические акты организовал киевский режим. Именно поэтому она отнесла бы к террористическим структурам Службу безопасности Украины. Так как это непосредственные разработчики, осуществляющие эти террористические акты.

https://ukraina.ru/20240423/1054666089.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, матвиенко, терроризм, террорист, киевский режим