Матвиенко рассказала, можно ли Украину признать государством-террористом - 23.04.2024 Украина.ру
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Матвиенко рассказала, можно ли Украину признать государством-террористом
Матвиенко рассказала, можно ли Украину признать государством-террористом - 23.04.2024 Украина.ру
Матвиенко рассказала, можно ли Украину признать государством-террористом
Украину нельзя признать государством-террористом, так как такое понятие отсутствует в международном праве. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко журналистам РИА Новости
2024-04-23T12:42
2024-04-23T12:42
новости
украина
россия
матвиенко
терроризм
террорист
киевский режим
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Матвиенко ответила на вопрос, стоит ли признать нынешнюю Украину государством-террористом.Она подчеркнула, что государство - это не только режим, но и люди. А многих украинцев, по её словам, ввели в заблуждение, и сейчас они хотят переговоров для урегулирования конфликта."А вот киевский режим - это террористический режим, безусловно. Он замешан на терроре с момента кровавого государственного переворота", - заявила Матвиенко.Она также рассказала, что многие совершенные в России террористические акты организовал киевский режим. Именно поэтому она отнесла бы к террористическим структурам Службу безопасности Украины. Так как это непосредственные разработчики, осуществляющие эти террористические акты.
https://ukraina.ru/20240423/1054666089.html
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новости, украина, россия, матвиенко, терроризм, террорист, киевский режим
Новости, Украина, Россия, Матвиенко, терроризм, террорист, киевский режим

Матвиенко рассказала, можно ли Украину признать государством-террористом

12:42 23.04.2024
 
© vk.com / Валентина Матвиeнко
- РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© vk.com / Валентина Матвиeнко
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Украину нельзя признать государством-террористом, так как такое понятие отсутствует в международном праве. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко журналистам РИА Новости
Матвиенко ответила на вопрос, стоит ли признать нынешнюю Украину государством-террористом.
"Что касается признания Украины государством-террористом, ну это невозможно, потому что в международном праве нет такого понятия "государство-террорист", - сказала Матвиенко.
Она подчеркнула, что государство - это не только режим, но и люди. А многих украинцев, по её словам, ввели в заблуждение, и сейчас они хотят переговоров для урегулирования конфликта.
"А вот киевский режим - это террористический режим, безусловно. Он замешан на терроре с момента кровавого государственного переворота", - заявила Матвиенко.
Она также рассказала, что многие совершенные в России террористические акты организовал киевский режим. Именно поэтому она отнесла бы к террористическим структурам Службу безопасности Украины. Так как это непосредственные разработчики, осуществляющие эти террористические акты.
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