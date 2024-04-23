https://ukraina.ru/20240423/1054666901.html
Матвиенко рассказала, можно ли Украину признать государством-террористом
Матвиенко рассказала, можно ли Украину признать государством-террористом - 23.04.2024 Украина.ру
Матвиенко рассказала, можно ли Украину признать государством-террористом
Украину нельзя признать государством-террористом, так как такое понятие отсутствует в международном праве. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко журналистам РИА Новости
2024-04-23T12:42
2024-04-23T12:42
2024-04-23T12:42
новости
украина
россия
матвиенко
терроризм
террорист
киевский режим
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Матвиенко ответила на вопрос, стоит ли признать нынешнюю Украину государством-террористом.Она подчеркнула, что государство - это не только режим, но и люди. А многих украинцев, по её словам, ввели в заблуждение, и сейчас они хотят переговоров для урегулирования конфликта."А вот киевский режим - это террористический режим, безусловно. Он замешан на терроре с момента кровавого государственного переворота", - заявила Матвиенко.Она также рассказала, что многие совершенные в России террористические акты организовал киевский режим. Именно поэтому она отнесла бы к террористическим структурам Службу безопасности Украины. Так как это непосредственные разработчики, осуществляющие эти террористические акты.
https://ukraina.ru/20240423/1054666089.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, матвиенко, терроризм, террорист, киевский режим
Новости, Украина, Россия, Матвиенко, терроризм, террорист, киевский режим
Матвиенко рассказала, можно ли Украину признать государством-террористом
Украину нельзя признать государством-террористом, так как такое понятие отсутствует в международном праве. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко журналистам РИА Новости
Матвиенко
ответила на вопрос, стоит ли признать нынешнюю Украину государством-террористом.
"Что касается признания Украины государством-террористом, ну это невозможно, потому что в международном праве нет такого понятия "государство-террорист", - сказала Матвиенко.
Она подчеркнула, что государство - это не только режим, но и люди. А многих украинцев, по её словам, ввели в заблуждение, и сейчас они хотят переговоров для урегулирования конфликта.
"А вот киевский режим - это террористический режим, безусловно. Он замешан на терроре с момента кровавого государственного переворота", - заявила Матвиенко.
Она также рассказала, что многие совершенные в России террористические акты организовал киевский режим. Именно поэтому она отнесла бы к террористическим структурам Службу безопасности Украины. Так как это непосредственные разработчики, осуществляющие эти террористические акты.