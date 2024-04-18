В Минфине Украины подсчитали расходы на вооружение без помощи США - 18.04.2024 Украина.ру
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В Минфине Украины подсчитали расходы на вооружение без помощи США
В Минфине Украины подсчитали расходы на вооружение без помощи США - 18.04.2024 Украина.ру
В Минфине Украины подсчитали расходы на вооружение без помощи США
Украина потратила 4 миллиарда долларов на закупку вооружения с начала 2024 года. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в соцсети Facebook*
2024-04-18T16:09
2024-04-18T16:09
новости
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сша
вашингтон
марченко
минфин
всемирный банк
финансирование
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Глава Минфина Украины принял участие в Вашингтоне пятом министерском круглом столе Всемирного Банка и МВФ. Он подчеркнул, что в мероприятии приняли участие руководители ведущих международных финансовых организаций.Марченко опубликовал ключевые тезисы своего выступления. В частности, он рассказал, что из-за недостаточного количества как финансирования, так вооружения и боеприпасов в начале 2024 года Украина оказалась в сложной ситуации. Также он похвалил украинское правительство, политика которого, якобы, позволила сохранить финансовую стабильность.Марченко добавил, что отсутствие или задержка в поддержке Украины негативно влияет на способность противостоять на фронте. А нехватка средств ПВО и ПРО уменьшает экономический потенциал Украины.Конгресс США долгое время не одобрял выделение Украине дополнительной военной помощи из-за разногласий среди демократов и республиканцев. Голосование по пакетам военной помощи Украине и Израилю состоится в субботу, 20 апреля, сообщил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
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новости, украина, сша, вашингтон, марченко, минфин, всемирный банк, финансирование
Новости, Украина, США, Вашингтон, Марченко, Минфин, Всемирный банк, финансирование

В Минфине Украины подсчитали расходы на вооружение без помощи США

16:09 18.04.2024
 
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
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Украина потратила 4 миллиарда долларов на закупку вооружения с начала 2024 года. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в соцсети Facebook*
Глава Минфина Украины принял участие в Вашингтоне пятом министерском круглом столе Всемирного Банка и МВФ. Он подчеркнул, что в мероприятии приняли участие руководители ведущих международных финансовых организаций.
Марченко опубликовал ключевые тезисы своего выступления. В частности, он рассказал, что из-за недостаточного количества как финансирования, так вооружения и боеприпасов в начале 2024 года Украина оказалась в сложной ситуации.
Также он похвалил украинское правительство, политика которого, якобы, позволила сохранить финансовую стабильность.
"4 млрд долларов США – именно такой объём средств на закупку вооружения потратило правительство, в условиях, когда не хватало обещанных партнёрами снарядов и оружия. И это имеет отрицательные последствия для бюджета", - заявил министр финансов Украины.
Марченко добавил, что отсутствие или задержка в поддержке Украины негативно влияет на способность противостоять на фронте. А нехватка средств ПВО и ПРО уменьшает экономический потенциал Украины.
Конгресс США долгое время не одобрял выделение Украине дополнительной военной помощи из-за разногласий среди демократов и республиканцев. Голосование по пакетам военной помощи Украине и Израилю состоится в субботу, 20 апреля, сообщил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.
* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
Байден
10:45
Суббота определения. США могут выбрать свою тактику по УкраинеВ субботу, 20 апреля 2024 года, Палата представителей Конгресса США может рассмотреть четыре законопроекта об американской помощи всяким своим союзниками. В том числе, и многострадальное вспомоществование неонацистской Украине, которую за Атлантикой чтут, как демократию.
 
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