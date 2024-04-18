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В Минфине Украины подсчитали расходы на вооружение без помощи США

В Минфине Украины подсчитали расходы на вооружение без помощи США - 18.04.2024 Украина.ру

В Минфине Украины подсчитали расходы на вооружение без помощи США

Украина потратила 4 миллиарда долларов на закупку вооружения с начала 2024 года. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в соцсети Facebook*

2024-04-18T16:09

2024-04-18T16:09

2024-04-18T16:09

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всемирный банк

финансирование

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Глава Минфина Украины принял участие в Вашингтоне пятом министерском круглом столе Всемирного Банка и МВФ. Он подчеркнул, что в мероприятии приняли участие руководители ведущих международных финансовых организаций.Марченко опубликовал ключевые тезисы своего выступления. В частности, он рассказал, что из-за недостаточного количества как финансирования, так вооружения и боеприпасов в начале 2024 года Украина оказалась в сложной ситуации. Также он похвалил украинское правительство, политика которого, якобы, позволила сохранить финансовую стабильность.Марченко добавил, что отсутствие или задержка в поддержке Украины негативно влияет на способность противостоять на фронте. А нехватка средств ПВО и ПРО уменьшает экономический потенциал Украины.Конгресс США долгое время не одобрял выделение Украине дополнительной военной помощи из-за разногласий среди демократов и республиканцев. Голосование по пакетам военной помощи Украине и Израилю состоится в субботу, 20 апреля, сообщил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

https://ukraina.ru/20240418/1054576626.html

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новости, украина, сша, вашингтон, марченко, минфин, всемирный банк, финансирование