https://ukraina.ru/20240418/1054585506.html

Байден и Fallout. Президент США пугает Путиным и Третьей мировой

Байден и Fallout. Президент США пугает Путиным и Третьей мировой - 18.04.2024 Украина.ру

Байден и Fallout. Президент США пугает Путиным и Третьей мировой

Президент США опубликовал статью в издании The Wall Street Journal, в которой жестко высказался по вопросам внешней политики

2024-04-18T15:48

2024-04-18T15:48

2024-04-18T15:48

эксклюзив

украина

сша

израиль

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джордж буш

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Джозеф Байден обрушился на Иран, который якобы "совершил беспрецедентное нападение на Израиль". Хотя известно, что все было ровно наоборот, и израильские вооружённые силы первыми ударили ракетами по иранскому дипломатическому представительству в Дамаске, действуя в нарушение международных законов, прямо запрещающих подобное.После этого Байден заявил, что "Россия продолжила бомбардировки и обстрелы Украины, существенно активизировав их за последний месяц".Все это, конечно же, было сказано, для того, чтобы потребовать от американского конгресса военной помощи для сателлитов США, которыми являются Израиль и Украина.Причем Байден упирает на то, что за русскими маячат их друзья – среди которых были упомянуты все те же иранцы, китайцы и северные корейцы. А значит, Тель-Авив и Киев сами по себе просто не выстоят."Настал переломный момент. Владимир Путин усиливает натиск при помощи своих друзей. Китай поставляет в Россию микроэлектронику и прочее оборудование, которое необходимо для военного производства.Иран направил туда сотни беспилотников. Северная Корея поставляет артиллерию и баллистические ракеты. А Украина, сталкиваясь с нехваткой боеприпасов, теряет освобожденные ею территории", – написал он в The Wall Street Journal довольно реалистический комментарий ─ разумеется, после дежурных дифирамбов украинской армии.В ситуации на Ближнем Востоке Байден пообещал поддерживать Израиль поставками вооружений, чтобы обеспечить его военное превосходство. И тут же оговорился, что он также будет отправлять гуманитарную помощь уцелевшим жителям сектора Газа, страдающим от действий все той же израильской армии.Такое рафинированное лицемерие не встретит понимания ни у кого в странах Глобального Юга. А упертая поддержка Израиля, который атакует все, до чего может дотянуться, явно не усиливает американскую позицию по Украине, где Вашингтон пытается выступать в роли защитника мира, демократии и свободы.Всем ясно, что на самом деле американцы хотят войны везде, где она по каким-то причинам соответствует их интересам.В вопросе об Украине Байден просто-напросто шантажирует американский конгресс, обещая, что отказ от поддержки Киева якобы приведет к новой большой войне в Европе. Ее призрак так и витает над текстом лидера Белого дома, где встречаются по-настоящему удивительные пассажи.Такая позиция страдает полным отсутствием логики и вполне предсказуемо пугает многих адекватных американцев.Как раз сейчас в США набирает популярность новый сериал Fallout – о жизни после ядерного конфликта. Он начинается с картины массовой ядерной бомбардировки Америки, и сетевые пользователи иронично приделывают к этому изображению улыбающееся лицо Байдена.Перспектива умирать за страны, расположенные в другой части мира, у многих современных американцев энтузиазма не вызывает. А агрессивность внешней политики США постоянно повышает риски затронуть ту или иную красную линию, в каком бы регионе планеты она ни находилась.Конечно, президент США пытается доказать, что поддержка Киева и Тель-Авива принесет американцам материальную выгоду."Если Конгресс утвердит военную помощь для Украины и Израиля, мы не станем выписывать незаполненные чеки. Мы направим им военную технику из наших запасов, а затем пополним их за счет денег, выделенных конгрессом, купив оружие у американских поставщиков. Это относится к ракетам "Пэтриот", которые делают в Аризоне, к ракетам "Джавелин", которые производят в Алабаме, к артиллерийским снарядам, которые выпускают предприятия Пенсильвании, Огайо и Техаса.Мы будем вкладывать инвестиции в промышленную базу Америки, покупая американскую продукцию, которую делают американские рабочие. Мы будем создавать рабочие места почти в 40 штатах, укрепляя при этом свою собственную национальную безопасность. Мы поможем друзьям и поможем себе", – пишет Байден.Но мертвым не нужны деньги. В сериале Fallout люди рассчитываются вместо обесценившихся долларов бутылочными крышками из-под колы, а на остановившихся военных заводах живут опасные мутанты. И политика американской администрации будто нарочно направлена на то, чтобы воплотить все это в жизнь.Скептицизм в отношении внешней политики администрации Байдена нарастает и в среде профессиональных политических экспертов."Конфликт на Украине можно было предотвратить путем мирного урегулирования, если бы в Вашингтоне серьезнее отнеслись к озабоченностям Москвы по поводу безопасности.Вероятным исходом конфликта станут территориальные уступки в пользу Москвы и гарантии безопасности для Украины и России – то, чего можно было достичь мирным урегулированием еще до его начала. На Западе отказались обсуждать недопустимость расширения НАТО на восток, полностью проигнорировав опасения президента России Владимира Путина, которые он высказывал задолго до начала конфликта.Конфликта можно было бы избежать, будь у мировых лидеров более четкое понимание реального баланса сил или если бы они были смелее в политическом отношении", – прямо говорит о причинах украинского бывший советник Джорджа Буша-мл. Томас Грэм.Однако понимание украинской ситуации укладывается у Байдена в ультиматумы к собственному конгрессу, который обязан, по его мнению, выделить деньги для Украины – потому что, в противном случае, американский президент угрожает ему войной.

https://ukraina.ru/20240417/1054549603.html

https://ukraina.ru/20240410/1054423577.html

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эксклюзив, украина, сша, израиль, джо байден, the wall street journal, джордж буш, владимир путин, нато