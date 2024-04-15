Мосгорсуд признал законным арест фигуранта по делу "Крокуса" Аминчона Исломова*
17:14 15.04.2024 (обновлено: 17:32 15.04.2024)
© Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холл"
© Пресс-служба Басманного суда
Мосгорсуд 15 апреля признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Аминчона Исломова, который ранее пытался оспорить такое решение
"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — приводит решение судьи РИА Новости.
Отмечается, что судебное заседание проходило в закрытом режиме, публику допустили до оглашения резолютивной части постановления.
Напомним, Амичона Исламова, его брата Диловара и отца Исроила* Басманный суд арестовал 25 марта по подозрению в причастности к теракту. По данным СМИ, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления, а после были задержаны в Брянской области. Он продал автомобиль в феврале, но страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен.
В конце марта Аминчон Исломов первым из фигурантов попытался обжаловать свой арест.
Росфинмониторинг включил в список экстремистов и террористов следующих фигурантов дела о теракте в "Крокусе":
- —Исломов Исроил Ибрагимович*, 07.05.1961 г.р. , Республика Таджикистан;
- —Исломов Диловар Исроилович*, 02.10.1999 г.р. , г. Душанбе Республики Таджикистан;
- —Исломов Аминчон Исроилович*, 12.08.1990 г.р. , г. Душанбе Республики Таджикистан,
- —Юсуфзода Якубджони Давлатхон*, 18.11.1998 г.р. , Республика Таджикистан;
- —Лутфуллои Назримад*, 01.01.2000 г.р. , Республика Таджикистан;
- —Шарипзода Мухаммад Зоир*, 06.12.2001 г.р. , Республика Таджикистан;
- —Касимов Алишер Хатамович*, 30.06.1991 г.р. , г. Ош Кыргызской Республики.
- —Рачабализода Саидакрами Муродали*, (Раджабали Саидакрами Муродали), 04.02.1994 г.р. , Республика Таджикистан;
- —Фаридуни Шамсидин*, 17.09.1998 г.р. , Республика Таджикистан;—
- —Мирзоев Далерджон Баротович*, 23.11.1991 г.р. , Республика Таджикистан;—
- —Файзов Мухаммадсобир Зокирчонович*, 20.05.2004 г.р. , Республика Таджикистан.
13 апреля, 08:06"Это наша недоработка": эксперт о том, почему теракт в "Крокусе" не смогли предотвратитьПредотвращение террористических актов, подобных тому, что произошел в марте в "Крокус Сити Холле", требует от спецслужб больших усилий. О том, почему в случае с терактом в Подмосковье этого сделано не было, в интервью Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач