Мосгорсуд признал законным арест фигуранта по делу "Крокуса" Аминчона Исломова* - 15.04.2024 Украина.ру
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Мосгорсуд признал законным арест фигуранта по делу "Крокуса" Аминчона Исломова*
Мосгорсуд признал законным арест фигуранта по делу "Крокуса" Аминчона Исломова* - 15.04.2024 Украина.ру
Мосгорсуд признал законным арест фигуранта по делу "Крокуса" Аминчона Исломова*
Мосгорсуд 15 апреля признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Аминчона Исломова, который ранее пытался оспорить такое решение
2024-04-15T17:14
2024-04-15T17:32
новости
терроризм
теракт
крокус сити
москва
брянская область
суд
арест
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Отмечается, что судебное заседание проходило в закрытом режиме, публику допустили до оглашения резолютивной части постановления. Напомним, Амичона Исламова, его брата Диловара и отца Исроила* Басманный суд арестовал 25 марта по подозрению в причастности к теракту. По данным СМИ, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления, а после были задержаны в Брянской области. Он продал автомобиль в феврале, но страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен.В конце марта Аминчон Исломов первым из фигурантов попытался обжаловать свой арест.Росфинмониторинг включил в список экстремистов и террористов следующих фигурантов дела о теракте в "Крокусе":
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новости, терроризм, теракт, крокус сити, москва, брянская область, суд, арест
Новости, терроризм, теракт, Крокус Сити, Москва, Брянская область, Суд, арест

Мосгорсуд признал законным арест фигуранта по делу "Крокуса" Аминчона Исломова*

17:14 15.04.2024 (обновлено: 17:32 15.04.2024)
 
© Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холл"
Избрание меры пресечения подозреваемым в теракте в Крокус Сити Холл
© Пресс-служба Басманного суда
Перейти в фотобанк
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Мосгорсуд 15 апреля признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Аминчона Исломова, который ранее пытался оспорить такое решение
"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — приводит решение судьи РИА Новости.
Отмечается, что судебное заседание проходило в закрытом режиме, публику допустили до оглашения резолютивной части постановления.
Напомним, Амичона Исламова, его брата Диловара и отца Исроила* Басманный суд арестовал 25 марта по подозрению в причастности к теракту. По данным СМИ, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления, а после были задержаны в Брянской области. Он продал автомобиль в феврале, но страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен.
В конце марта Аминчон Исломов первым из фигурантов попытался обжаловать свой арест.
Росфинмониторинг включил в список экстремистов и террористов следующих фигурантов дела о теракте в "Крокусе":
  • Исломов Исроил Ибрагимович*, 07.05.1961 г.р. , Республика Таджикистан;
  • Исломов Диловар Исроилович*, 02.10.1999 г.р. , г. Душанбе Республики Таджикистан;
  • Исломов Аминчон Исроилович*, 12.08.1990 г.р. , г. Душанбе Республики Таджикистан,
  • Юсуфзода Якубджони Давлатхон*, 18.11.1998 г.р. , Республика Таджикистан;
  • Лутфуллои Назримад*, 01.01.2000 г.р. , Республика Таджикистан;
  • Шарипзода Мухаммад Зоир*, 06.12.2001 г.р. , Республика Таджикистан;
  • Касимов Алишер Хатамович*, 30.06.1991 г.р. , г. Ош Кыргызской Республики.
  • Рачабализода Саидакрами Муродали*, (Раджабали Саидакрами Муродали), 04.02.1994 г.р. , Республика Таджикистан;
  • Фаридуни Шамсидин*, 17.09.1998 г.р. , Республика Таджикистан;—
  • Мирзоев Далерджон Баротович*, 23.11.1991 г.р. , Республика Таджикистан;—
  • Файзов Мухаммадсобир Зокирчонович*, 20.05.2004 г.р. , Республика Таджикистан.
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
13 апреля, 08:06
"Это наша недоработка": эксперт о том, почему теракт в "Крокусе" не смогли предотвратитьПредотвращение террористических актов, подобных тому, что произошел в марте в "Крокус Сити Холле", требует от спецслужб больших усилий. О том, почему в случае с терактом в Подмосковье этого сделано не было, в интервью Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач
 
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