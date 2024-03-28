Один из обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе" подал апелляцию - 28.03.2024 Украина.ру
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Один из обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе" подал апелляцию
Один из обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе" подал апелляцию - 28.03.2024 Украина.ру
Один из обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе" подал апелляцию
Обвиняемый по делу о теракте в "Крокусе" Аминчон Исломов первым из фигурантов обжаловал свой арест, следует из документа на сайте Басманного суда Москвы
2024-03-28T15:30
2024-03-28T15:30
новости
москва
россия
красногорск
александр бастрыкин
владимир путин
мчс
следственный комитет
теракт
апелляция
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В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба. Исломов хочет обжаловать постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.Как следует из документов суда, апелляционная жалоба ещё не рассмотрена. Аминчона Исломова, а также его брата Диловара и отца Исроила Басманный суд арестовал 25 марта по подозрению в причастности к теракту.Ранее сообщалось, что Диловар Исломов — уроженец Душанбе, имеет российское гражданство. Он родился в 1999 году, работал таксистом. По данным Следкома, один из арестованных накануне исполнителей теракта Шамсидин Фаридуни вовлёк Диловара Исломова в состав преступной группы не позднее 11 марта 2024 года.Белый автомобиль Renault, на котором пытались скрыться террористы, Исломовы продали в феврале. При этом полис ОСАГО на машину так и остался у Исломова и не был переоформлен, сообщали РИА НовостиГлава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин доложил президенту России Владимиру Путину, что, помимо четырех вооруженных террористов, задержаны другие причастные. В частности, Исломовы. "Оказывали помощь при подготовке теракта: предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, перевозили денежные средства", - пояснил Бастрыкин.В пятницу, 22 марта, в "Крокус Сити Холле", который находится в подмосковном Красногорске, должен был состояться концерт группы "Пикник". Перед концертом в "Крокус" ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу.В МЧС сообщили, что в результате теракта погибло 143 человека, в том числе трое детей.Утром 23 марта в Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех террористов, ими оказались граждане Таджикистана. Российский лидер отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.
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новости, москва, россия, красногорск, александр бастрыкин, владимир путин, мчс, следственный комитет, теракт, апелляция, суд
Новости, Москва, Россия, Красногорск, Александр Бастрыкин, Владимир Путин, МЧС, Следственный комитет, теракт, апелляция, Суд

Один из обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе" подал апелляцию

15:30 28.03.2024
 
© РИА Новости
- РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости
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Обвиняемый по делу о теракте в "Крокусе" Аминчон Исломов первым из фигурантов обжаловал свой арест, следует из документа на сайте Басманного суда Москвы
В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба. Исломов хочет обжаловать постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Как следует из документов суда, апелляционная жалоба ещё не рассмотрена.
Аминчона Исломова, а также его брата Диловара и отца Исроила Басманный суд арестовал 25 марта по подозрению в причастности к теракту.
Ранее сообщалось, что Диловар Исломов — уроженец Душанбе, имеет российское гражданство. Он родился в 1999 году, работал таксистом. По данным Следкома, один из арестованных накануне исполнителей теракта Шамсидин Фаридуни вовлёк Диловара Исломова в состав преступной группы не позднее 11 марта 2024 года.
Белый автомобиль Renault, на котором пытались скрыться террористы, Исломовы продали в феврале. При этом полис ОСАГО на машину так и остался у Исломова и не был переоформлен, сообщали РИА Новости
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин доложил президенту России Владимиру Путину, что, помимо четырех вооруженных террористов, задержаны другие причастные. В частности, Исломовы. "Оказывали помощь при подготовке теракта: предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, перевозили денежные средства", - пояснил Бастрыкин.
В пятницу, 22 марта, в "Крокус Сити Холле", который находится в подмосковном Красногорске, должен был состояться концерт группы "Пикник". Перед концертом в "Крокус" ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу.
В МЧС сообщили, что в результате теракта погибло 143 человека, в том числе трое детей.
Утром 23 марта в Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех террористов, ими оказались граждане Таджикистана. Российский лидер отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.
Избрание меры пресечения подозреваемым в теракте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
12:54
В крови террористов из "Крокуса" обнаружили психотропные вещества - СМИТеррористы, устроившие стрельбу и поджоги в "Крокусе", находились под воздействием психотропных веществ, отключающих страх, сообщил 28 марта телеграм-канал Baza со ссылкой на источники
 
НовостиМоскваРоссияКрасногорскАлександр БастрыкинВладимир ПутинМЧССледственный комитеттерактапелляцияСуд
 
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