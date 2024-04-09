https://ukraina.ru/20240409/1054403020.html

Росфинмониторинг внёс пособников террористов "Крокуса" в чёрный список

Росфинмониторинг внёс пособников террористов "Крокуса" в чёрный список - 09.04.2024 Украина.ру

Росфинмониторинг внёс пособников террористов "Крокуса" в чёрный список

Пособников террористов из "Крокус Сити Холла" Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов

2024-04-09T16:27

2024-04-09T16:27

2024-04-09T16:27

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Росфинмониторинг на официальном сайте опубликовал обновленный список физических лиц, внесенных в список террористов и экстремистов. В нём значатся пособники террористов, устроивших стрельбу и пожар в "Крокус Сити Холле".Вечером 22 марта четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл", который находится в подмосковном Красногорске. Террористы открыли стрельбу по безоружным людям и устроили поджоги. По последним данным МЧС, в результате теракте погибли 144 человека, в том числе трое детей.Утром 23 марта в Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех подозреваемых граждан Таджикистана: Далерджона Мирзоева*, Саидакрама Рачабализоду*, Шамсидина Фаридуни* и Мухаммадсобира Файзова*.Всего задержаны 11 человек, российские силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.Четырех исполнителей теракта Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов 28 марта.* внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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новости, россия, терроризм, террорист, теракт, крокус сити, крокус сити холл