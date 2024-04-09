Росфинмониторинг внёс пособников террористов "Крокуса" в чёрный список
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холл"
Пособников террористов из "Крокус Сити Холла" Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг на официальном сайте опубликовал обновленный список физических лиц, внесенных в список террористов и экстремистов. В нём значатся пособники террористов, устроивших стрельбу и пожар в "Крокус Сити Холле".
- —Юсуфзода Якубджони Давлатхон*, 18.11.1998 г.р. , Республика Таджикистан;
- —Лутфуллои Назримад*, 01.01.2000 г.р. , Республика Таджикистан;
- —Шарипзода Мухаммад Зоир*, 06.12.2001 г.р. , Республика Таджикистан;
- —Исломов Исроил Ибрагимович*, 07.05.1961 г.р. , Республика Таджикистан;
- —Исломов Диловар Исроилович*, 02.10.1999 г.р. , г. Душанбе Республики Таджикистан;
- —Исломов Аминчон Исроилович*, 12.08.1990 г.р. , г. Душанбе Республики Таджикистан;
- —Касимов Алишер Хатамович*, 30.06.1991 г.р. , г. Ош Кыргызской Республики.
Вечером 22 марта четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл", который находится в подмосковном Красногорске. Террористы открыли стрельбу по безоружным людям и устроили поджоги. По последним данным МЧС, в результате теракте погибли 144 человека, в том числе трое детей.
Утром 23 марта в Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех подозреваемых граждан Таджикистана: Далерджона Мирзоева*, Саидакрама Рачабализоду*, Шамсидина Фаридуни* и Мухаммадсобира Файзова*.
Всего задержаны 11 человек, российские силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.
Всего задержаны 11 человек, российские силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.
Четырех исполнителей теракта Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов 28 марта.
* внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
Вчера, 18:56Украина вербует в Таджикистане наёмников. Почему в Душанбе это отрицаютНедавние заявления секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева о том, что посольство Украины в Таджикистане занимается вербовкой наемников для участия в боевых действиях на украинской стороне пресс-секретарь МИД Таджикистана Шохин Самади назвал необоснованными. Об этом представитель таджикского внешнеполитического ведомства заявил 6 апреля