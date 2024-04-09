Росфинмониторинг внёс пособников террористов "Крокуса" в чёрный список - 09.04.2024 Украина.ру
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Росфинмониторинг внёс пособников террористов "Крокуса" в чёрный список
Росфинмониторинг внёс пособников террористов "Крокуса" в чёрный список - 09.04.2024 Украина.ру
Росфинмониторинг внёс пособников террористов "Крокуса" в чёрный список
Пособников террористов из "Крокус Сити Холла" Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов
2024-04-09T16:27
2024-04-09T16:27
новости
россия
терроризм
террорист
теракт
крокус сити
крокус сити холл
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Росфинмониторинг на официальном сайте опубликовал обновленный список физических лиц, внесенных в список террористов и экстремистов. В нём значатся пособники террористов, устроивших стрельбу и пожар в "Крокус Сити Холле".Вечером 22 марта четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл", который находится в подмосковном Красногорске. Террористы открыли стрельбу по безоружным людям и устроили поджоги. По последним данным МЧС, в результате теракте погибли 144 человека, в том числе трое детей.Утром 23 марта в Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех подозреваемых граждан Таджикистана: Далерджона Мирзоева*, Саидакрама Рачабализоду*, Шамсидина Фаридуни* и Мухаммадсобира Файзова*.Всего задержаны 11 человек, российские силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.Четырех исполнителей теракта Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов 28 марта.* внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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новости, россия, терроризм, террорист, теракт, крокус сити, крокус сити холл
Новости, Россия, терроризм, террорист, теракт, Крокус Сити, Крокус Сити Холл

Росфинмониторинг внёс пособников террористов "Крокуса" в чёрный список

16:27 09.04.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холл"
Избрание меры пресечения подозреваемым в теракте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Пособников террористов из "Крокус Сити Холла" Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг на официальном сайте опубликовал обновленный список физических лиц, внесенных в список террористов и экстремистов. В нём значатся пособники террористов, устроивших стрельбу и пожар в "Крокус Сити Холле".
  • Юсуфзода Якубджони Давлатхон*, 18.11.1998 г.р. , Республика Таджикистан;
  • Лутфуллои Назримад*, 01.01.2000 г.р. , Республика Таджикистан;
  • Шарипзода Мухаммад Зоир*, 06.12.2001 г.р. , Республика Таджикистан;
  • Исломов Исроил Ибрагимович*, 07.05.1961 г.р. , Республика Таджикистан;
  • Исломов Диловар Исроилович*, 02.10.1999 г.р. , г. Душанбе Республики Таджикистан;
  • Исломов Аминчон Исроилович*, 12.08.1990 г.р. , г. Душанбе Республики Таджикистан;
  • Касимов Алишер Хатамович*, 30.06.1991 г.р. , г. Ош Кыргызской Республики.
Вечером 22 марта четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл", который находится в подмосковном Красногорске. Террористы открыли стрельбу по безоружным людям и устроили поджоги. По последним данным МЧС, в результате теракте погибли 144 человека, в том числе трое детей.
Утром 23 марта в Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех подозреваемых граждан Таджикистана: Далерджона Мирзоева*, Саидакрама Рачабализоду*, Шамсидина Фаридуни* и Мухаммадсобира Файзова*.

Всего задержаны 11 человек, российские силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.
Четырех исполнителей теракта Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов 28 марта.
* внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
Вчера, 18:56
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