https://ukraina.ru/20240415/1054515442.html

Война должна быть ярким шоу. Иран атаковал Израиль, что дальше?

Война должна быть ярким шоу. Иран атаковал Израиль, что дальше? - 15.04.2024 Украина.ру

Война должна быть ярким шоу. Иран атаковал Израиль, что дальше?

14 апреля Иран атаковал Израиль. Действия Тегерана стали ответом на бомбардировку израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале текущего месяца. В ходе вчерашнего налета по меньшей мере девяти иранским ракетам удалось пробить противовоздушную оборону Израиля.

2024-04-15T14:11

2024-04-15T14:11

2024-04-15T14:12

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Были поражены две авиабазы, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на неназванного американского чиновника В тот же день состоялось срочное заседание Совбеза ООН. Представитель России в Организации Василий Небензя подчеркнул, что, в соответствии с международным правом, нападение на дипломатическое представительство является casus belli. "Когда мы с вами собирались в этом зале 2 апреля, чтобы обсудить удар Израиля по консульскому объекту ИРИ (Исламской Республики Иран) в Дамаске, мы предупреждали, что необходим сильный единый сигнал Совета о недопустимости таких действий. Не только в отношении суверенных Ирана или Сирии, и не только на Ближнем Востоке – в любой точке земного шара", – передает РИА Новости слова Небензи. Перерастёт ли конфликт на Ближнем Востоке в острую фазу, возможно ли использование ядерного компонента в вооруженном противостоянии Израиля и Ирана, и как эскалация отразится на дальнейшей поддержке Украины? Эксперты прокомментировали текущую ситуацию в регионе и опубликовали прогнозы её развития на своих страницах в соцсетях.Политолог Малек ДудаковВоздушная атака на Израиль резко обострила политические противоречия в США. Белый дом тут же пообещал Израилю никак не поддерживать ответные действия с атакой на объекты Ирана. Байдену приходится оказывать давление на Израиль - ведь скоро выборы, а левые в США бунтуют. К тому же дальнейшая эскалация - со взлётом цен на нефть и топливо в США - похоронит президентскую кампанию Байдена. Цены на бензин в США и так подскочили на 10% за месяц. Дальнейший рост - до 4 долларов за галлон и выше – вновь раскрутит инфляционную спираль. В Вашингтоне очень боятся и новых ударов по американским базам, толком защитить которые нельзя. Поэтому Белый дом старается заранее отстраниться от любых возможных ответных мер Израиля. Хоть это вновь подчёркивает степень угасания влияния США на Ближнем Востоке. А Трамп пообещал тут же обеспечить мир на Ближнем Востоке - как только придёт к власти. Он же уверен, что Байден заранее записал обращение об атаке Ирана. Но выпускать его стал. А выступить вживую дедушка в такой поздний час не смог. Вот Белый дом и мечется. Стив Скализ - второй в иерархии республиканцев в Конгрессе - намерен на следующей неделе экстренно вынести на голосование билль о выделении военной помощи Израилю. Правда, демократы против – они требуют от Израиля деэскалации и немедленного перемирия в Газе. И многие из них будут голосовать против согласования траншей Израилю. Ну а в пролёте же остаются украинские лоббисты - про них, как и транши Киеву, на фоне войны с Ираном все забыли.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина"Израиль нарушил международное право, напав на иранское консульство. Иран отреагировал и воспользовался своим законным правом", - заявил представитель Китая в ООН. На Западе про сам повод для иранской атаки предпочитают не вспоминать. Там уже готовы пустить под нож Венскую конвенцию и оправдывать удары по дипломатическим представительствам. Если, конечно, это правильные и демократические удары.Мир делится на тех, кто видит и признаёт очевидное и на тех, кто погряз в схоластике, закрывает глаза в нужный им момент и не умеет признавать свершившиеся в глобальной политике изменения.Общественный деятель и юрист Татьяна МонтянИран нанес массированный удар по Израилю и сделал это впервые со своей территории. В Израиль полетели знаменитые "шахеды", крылатые и баллистические ракеты, а также несколько гиперзвуковых ракет, которые, судя по всему, единственные долетели куда надо и поразили инфраструктуру авиабазы "Неватим".После израильского удара по своему консульству в Дамаске, в результате которого погибли два генерала КСИР, Иран не мог не ответить. Перед ним стояла дилемма: ответить руками своих прокси в лице "Хезболлы", хуситов и т. д. или задействовать собственных военных. Также был вопрос о масштабе ответа. Последнюю неделю Иран начали активно высмеивать в арабских и турецких соцсетях. Аятоллу вместе со всеми его военными обвиняли в трусости и всячески провоцировали на серьезный ответ. Ну и таки спровоцировали.В целом, Иран вполне мог ответить запуском нескольких сотен ракет из РСЗО и "шахедов" с территории Ливана, Сирии и Ирака. Это позволило бы ему относительно сохранить лицо и не подставиться, самостоятельно выводя конфликт на совершенно новый уровень. Ну посмеялись бы турки с арабами над персами немного, не впервой поди. Кто бы там ни говорил о casus belli после удара по консульству, но Израиль не наносил удары по территории Ирана. Историю о неприкосновенности посольств и консульств может поведать тот же Иран, когда в 1979 году без всяких церемоний просто захватил в заложники 66 американских дипломатов вместе с послом прямо в посольстве США. Это далеко не единственный случай в мировой истории атаки на посольства и дипломатов, которые довольно редко приводили к военным ответам. Так что про международное право давайте не будем. Каждый крутит им как хочет в своих интересах и делает что хочет, находя любые оправдания. В конце-концов Иран тоже мог атаковать какое-нибудь консульство Израиля в какой-нибудь стране. Нанеся удары со своей суверенной территории, Иран поднял конфликт на совершенно новый уровень. Теперь при каждом неправильном, с точки зрения Ирана, действии Израиля он сможет отправлять дроны и ракеты в качестве возмездия.Именно поэтому Израиль ответит. На востоке нельзя оставлять такое без ответа. Вопрос лишь в том, сделает это Израиль по уму, после качественной информационной и дипломатической подготовки, или, как обычно это у них происходит, наломает дров и снова настроит всех против себя в ситуации, которая изначально была волне выигрышной.Украинский политик Евгений ШевченкоИзраиль скорее ответит. И причина в провале атаки Ирана на Израиль. Внешние уговоры "не отвечать" бутафорные.Никогда копировщик не сделает лучше того, кто создал технологию. Думаю и китайское военно-техническое чудо - такая же подделка, как и иранские хваленые ракеты. Иран показал технологическую слабость перед израильской щепетильностью и проницательным умом его народа. Третья мировая отменяется.Украинский преподаватель бизнес-школы Валерий ПекарНадоело нытье, почему союзники защищают Израиль, но не защищают Украину. Потому что там есть западные инвестиции. Инвестиции есть потому, что верховенство права и экономическая свобода. Несмотря на значительное социалистическое наследие...Потому что Израиль и израильтяне четко сделали свой геополитический выбор, и каждый израильтянин точно знает, что ждет его лично и его детей в случае поражения. И хотя много раз в израильской политике было "сойтись посередине" и "просто прекратить стрелять", но ни разу не было "какая разница". Холокост научил, иллюзий не осталось. Голодомор и расстрелянное Возрождение не научили. Потому что при всех политических спорах и любых лидерах (а там не ангелы, были и авторитарные замашки, и коррупция значительная) они строили государство и усиливали армию, включая огромные инвестиции в ее состоятельность. Потому что – … без иллюзий. Жизнь не оставила этой нации права смотреть на мир инфантильными глазами ребенка, верящего в добрых взрослых и счастливый конец.Украинский консультант по коммуникациям Виктор БогдановУкраинский фейсбук*: "Израилю помогают, потому что у него есть западные инвестиции, суды и вообще они умные, а украинцы дураки!" Между тем, коррумпированный авторитарный Египет, получивший 110 млрд долларов военной и экономической помощи от США после Кэмп-Дэвидских соглашений, и американцы же, спасшие [его] от полного разгрома в войне Судного дня… Тем временем наглухо коррумпированный и отсталый Афганистан, в который вложили несколько сот миллиардов, по пути к чему украли или неэффективно усвоили до 70%.Нет, ребята. Я понимаю, что комплекс неполноценности - это национальные развлечения. Но нет. Израилю помогают сбивать иранские ракеты и дроны не потому, что он хорош (а мы плохи). А потому, что Иран это не Россия, ни по возможностям, ни по уровню устойчивости. И Хезболла не Россия. И ХАМАС. Зато можно продемонстрировать, что мы все еще СТРОНГ! А с Россией пусть украинцы воюют, потому что мы не хотим. Нам страшно. А вдруг отгребем? А вдруг ответит? А тут Европа поблизости. А что делать, если Россия атакует НАТО, мы еще не решили. А может еще повезет с Россией переговорить, и они еще против Китая повоюют? Ну, вдруг? Было так уж? Как-то так.Украинский политический эксперт Дмитрий ЗолотухинМЫ ДУМАЛИ, ЧТО "УКРАИНА - НЕ РОССИЯ". А, ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО "УКРАИНА - НЕ ИЗРАИЛЬ". Большинство постов исходят из того, что нам не помогают, потому что мы в прошлом плохо себя вели, и продолжаем плохо себя вести сейчас. А вот если бы мы были хорошими мальчиками и девочками и вовремя делали домашнее задание по геополитическому выбору, то нас бы полюбили и гладили бы по головке чаще плохих Афганистана или Египта.Не затрагивая вопрос о том, что с психологической точки зрения - это сомнительная тактика, хочу сказать, что ключевым для решений поддержки/не поддержки Украины в войне с Россией должно быть не прошлое и прошедшие заслуги и провалы, а будущее и общие бенефиты от принятых геополитических решений. Полезность Израиля для США состоит в очевидных вопросах. Во-первых, еврейская диаспора, которая будет голосовать в зависимости от того, как будет действовать Белый Дом (правда, то же касается и палестинской диаспоры). Кроме того, Израиль – это ключевой форпост США на Ближнем Востоке. Огромный авианосец, из которого можно доплюнуть в Персидский залив. Вопрос в том – в чем будет состоять для США и Западной Европы полезность Украины? Ответа на этот вопрос мы не знаем. Но точно можно сказать следующее: никаких "западных ценностей" не существует; любому американскому президенту абсолютно наплевать на количество погибших украинцев; странам условного Запада наплевать на границы Украины в 1991 году; страны условного Запада никогда не примут идею дезинтеграции России; они будут продолжать бороться против этой идеи и ее носителей; Западу нравится bussiness as usual, когда можно в безопасности продолжать зарабатывать сверхприбыли с любыми проходимцами, хотя бы они даже ели детей, если это помогает тому, чтобы за них голосовали их граждане. Все эти аспекты не делают тех, на кого мы надеемся, хорошими или плохими. Они делают их взрослыми! Израиль принял этот формат взрослой игры и, теперь у него нет ядерного оружия, но он может, если что, его применить. Нам не помогают не потому, что мы плохо себя вели. Нам не помогают, потому что нам нечем пугать людей, и мы не предлагаем им сладкий гешефт.Украинский военный Юрий КасьяновДикие люди живут в Израиле – не знают, что нельзя снимать работу ПВО. Вероятно, поэтому американский флот и британские истребители сбивают иранские дроны и ракеты. Внешняя политика должна быть проактивной, а война - яркой как шоу, иначе мы никому не интересны.* - принадлежит организации META, чья деятельность признана в РФ экстремистской

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