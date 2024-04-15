https://ukraina.ru/20240415/1054514144.html
Кремль отреагировал на ракетную атаку Ирана на Израиль
Кремль отреагировал на ракетную атаку Ирана на Израиль - 15.04.2024 Украина.ру
Кремль отреагировал на ракетную атаку Ирана на Израиль
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 апреля прокомментировал журналистам атаку Ирана на Израиль
2024-04-15T12:52
2024-04-15T12:52
2024-04-15T12:52
иран
новости
израиль
кремль
дмитрий песков
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удары
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"Мы чрезвычайно обеспокоены эскалацией напряженности в регионе. Мы призываем все страны региона к сдержанности. Дальнейшая эскалация ни в чьих интересах. И поэтому, конечно, мы выступаем за то, чтобы все разногласия решались исключительно политико-дипломатическими методами", - сказал официальный представитель Кремля.В ночь на воскресенье Иран атаковал Израиль. Удары ракетами и беспилотниками также велись со стороны Ливана, Йемена, Сирии и Ирака.Взрывы были, в частности, слышны в Иерусалиме. Удары продолжались около пяти часов, к шести утра пошли на спад.По оценкам источников американской телекомпании ABC, в атаке задействовали 400-500 беспилотников и примерно 150 ракет. Израильские чиновники заявили, что Иран выпустил 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса земля-земля. Издание Ynet уточняет, что системы ПВО перехватили 99% запущенных в сторону Израиля баллистических ракет и беспилотников.
https://ukraina.ru/20240414/1054504579.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
иран, новости, израиль, кремль, дмитрий песков, зарубежье, удары
Иран, Новости, Израиль, Кремль, Дмитрий Песков, Зарубежье, удары
Кремль отреагировал на ракетную атаку Ирана на Израиль
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 апреля прокомментировал журналистам атаку Ирана на Израиль
"Мы чрезвычайно обеспокоены эскалацией напряженности в регионе. Мы призываем все страны региона к сдержанности. Дальнейшая эскалация ни в чьих интересах. И поэтому, конечно, мы выступаем за то, чтобы все разногласия решались исключительно политико-дипломатическими методами", - сказал официальный представитель Кремля.
В ночь на воскресенье Иран атаковал Израиль. Удары ракетами и беспилотниками также велись со стороны Ливана, Йемена, Сирии и Ирака.
Взрывы были, в частности, слышны в Иерусалиме. Удары продолжались около пяти часов, к шести утра пошли на спад.
По оценкам источников американской телекомпании ABC, в атаке задействовали 400-500 беспилотников и примерно 150 ракет. Израильские чиновники заявили, что Иран выпустил 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса земля-земля.
Издание Ynet уточняет, что системы ПВО перехватили 99% запущенных в сторону Израиля баллистических ракет и беспилотников.