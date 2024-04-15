Кремль отреагировал на ракетную атаку Ирана на Израиль - 15.04.2024 Украина.ру
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Кремль отреагировал на ракетную атаку Ирана на Израиль
Кремль отреагировал на ракетную атаку Ирана на Израиль - 15.04.2024 Украина.ру
Кремль отреагировал на ракетную атаку Ирана на Израиль
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 апреля прокомментировал журналистам атаку Ирана на Израиль
2024-04-15T12:52
2024-04-15T12:52
иран
новости
израиль
кремль
дмитрий песков
зарубежье
удары
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"Мы чрезвычайно обеспокоены эскалацией напряженности в регионе. Мы призываем все страны региона к сдержанности. Дальнейшая эскалация ни в чьих интересах. И поэтому, конечно, мы выступаем за то, чтобы все разногласия решались исключительно политико-дипломатическими методами", - сказал официальный представитель Кремля.В ночь на воскресенье Иран атаковал Израиль. Удары ракетами и беспилотниками также велись со стороны Ливана, Йемена, Сирии и Ирака.Взрывы были, в частности, слышны в Иерусалиме. Удары продолжались около пяти часов, к шести утра пошли на спад.По оценкам источников американской телекомпании ABC, в атаке задействовали 400-500 беспилотников и примерно 150 ракет. Израильские чиновники заявили, что Иран выпустил 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса земля-земля. Издание Ynet уточняет, что системы ПВО перехватили 99% запущенных в сторону Израиля баллистических ракет и беспилотников.
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иран, новости, израиль, кремль, дмитрий песков, зарубежье, удары
Иран, Новости, Израиль, Кремль, Дмитрий Песков, Зарубежье, удары

Кремль отреагировал на ракетную атаку Ирана на Израиль

12:52 15.04.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 апреля прокомментировал журналистам атаку Ирана на Израиль
"Мы чрезвычайно обеспокоены эскалацией напряженности в регионе. Мы призываем все страны региона к сдержанности. Дальнейшая эскалация ни в чьих интересах. И поэтому, конечно, мы выступаем за то, чтобы все разногласия решались исключительно политико-дипломатическими методами", - сказал официальный представитель Кремля.
В ночь на воскресенье Иран атаковал Израиль. Удары ракетами и беспилотниками также велись со стороны Ливана, Йемена, Сирии и Ирака.
Взрывы были, в частности, слышны в Иерусалиме. Удары продолжались около пяти часов, к шести утра пошли на спад.

По оценкам источников американской телекомпании ABC, в атаке задействовали 400-500 беспилотников и примерно 150 ракет. Израильские чиновники заявили, что Иран выпустил 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса земля-земля.
Издание Ynet уточняет, что системы ПВО перехватили 99% запущенных в сторону Израиля баллистических ракет и беспилотников.
- РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Вчера, 16:35
Иранские СМИ: Тегеран выпустил по Израилю семь гиперзвуковых ракетИзраиль не перехватил ни одной из семи гиперзвуковых ракет, которые иранские вооруженные силы выпустили в ходе атаки в ночь на 14 апреля. Об этом сообщил иранский государственный телеканал Press TV
 
ИранНовостиИзраильКремльДмитрий ПесковЗарубежьеудары
 
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