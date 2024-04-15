https://ukraina.ru/20240415/1054514144.html

Кремль отреагировал на ракетную атаку Ирана на Израиль

Кремль отреагировал на ракетную атаку Ирана на Израиль - 15.04.2024 Украина.ру

Кремль отреагировал на ракетную атаку Ирана на Израиль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 апреля прокомментировал журналистам атаку Ирана на Израиль

2024-04-15T12:52

2024-04-15T12:52

2024-04-15T12:52

иран

новости

израиль

кремль

дмитрий песков

зарубежье

удары

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"Мы чрезвычайно обеспокоены эскалацией напряженности в регионе. Мы призываем все страны региона к сдержанности. Дальнейшая эскалация ни в чьих интересах. И поэтому, конечно, мы выступаем за то, чтобы все разногласия решались исключительно политико-дипломатическими методами", - сказал официальный представитель Кремля.В ночь на воскресенье Иран атаковал Израиль. Удары ракетами и беспилотниками также велись со стороны Ливана, Йемена, Сирии и Ирака.Взрывы были, в частности, слышны в Иерусалиме. Удары продолжались около пяти часов, к шести утра пошли на спад.По оценкам источников американской телекомпании ABC, в атаке задействовали 400-500 беспилотников и примерно 150 ракет. Израильские чиновники заявили, что Иран выпустил 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса земля-земля. Издание Ynet уточняет, что системы ПВО перехватили 99% запущенных в сторону Израиля баллистических ракет и беспилотников.

https://ukraina.ru/20240414/1054504579.html

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иран, новости, израиль, кремль, дмитрий песков, зарубежье, удары