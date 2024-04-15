https://ukraina.ru/20240415/1054513329.html

Войска НАТО на Украине: Лидов о веренице гробов во Францию и в Польшу

Войска НАТО на Украине: Лидов о веренице гробов во Францию и в Польшу - 15.04.2024 Украина.ру

Войска НАТО на Украине: Лидов о веренице гробов во Францию и в Польшу

Советник международной медиагруппы "Россия сегодня" Пётр Лидов-Петровский в студии Украина.ру рассказал, что ждёт Украину без траншей США, при продолжающихся активных потерях личного состава ВСУ на фронте и разбитой критической инфраструктуре в тылу

2024-04-15T11:32

2024-04-15T11:32

2024-04-15T11:32

политика

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Также он прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке и ход Палестины с подачей заявки на вступление в ООН: 01:06 - Украина снова остаётся без денег от США. 03:40 - О гегемонии США в мире.05:42 - Кого США назначили ответственным за продвижение ВС РФ? 08:23 - Подготовка миссии НАТО на Украине.11:11 - Энергетический кризис и демографический профиль Украины. 16:32 - Кто будет населять территории Украины? 18:52 - Зачем Палестина подала заявку на вступление в ООН?21:58 - Удастся ли Ирану нанести удар по Израилю без военного ответа США?

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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