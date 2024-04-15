https://ukraina.ru/20240415/1054513329.html
Войска НАТО на Украине: Лидов о веренице гробов во Францию и в Польшу
Войска НАТО на Украине: Лидов о веренице гробов во Францию и в Польшу - 15.04.2024 Украина.ру
Войска НАТО на Украине: Лидов о веренице гробов во Францию и в Польшу
Советник международной медиагруппы "Россия сегодня" Пётр Лидов-Петровский в студии Украина.ру рассказал, что ждёт Украину без траншей США, при продолжающихся активных потерях личного состава ВСУ на фронте и разбитой критической инфраструктуре в тылу
2024-04-15T11:32
2024-04-15T11:32
2024-04-15T11:32
политика
россия
украина
сша
оон
нато
сво
спецоперация
всу
китай
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Также он прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке и ход Палестины с подачей заявки на вступление в ООН: 01:06 - Украина снова остаётся без денег от США. 03:40 - О гегемонии США в мире.05:42 - Кого США назначили ответственным за продвижение ВС РФ? 08:23 - Подготовка миссии НАТО на Украине.11:11 - Энергетический кризис и демографический профиль Украины. 16:32 - Кто будет населять территории Украины? 18:52 - Зачем Палестина подала заявку на вступление в ООН?21:58 - Удастся ли Ирану нанести удар по Израилю без военного ответа США?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
политика, россия, украина, сша, оон, нато, сво, спецоперация, всу, китай, видео, космос, ракета, палестина, видео
политика, Россия, Украина, США, ООН, НАТО, СВО, Спецоперация, ВСУ, Китай, Видео, космос, Ракета, Палестина
Войска НАТО на Украине: Лидов о веренице гробов во Францию и в Польшу
Советник международной медиагруппы "Россия сегодня" Пётр Лидов-Петровский в студии Украина.ру рассказал, что ждёт Украину без траншей США, при продолжающихся активных потерях личного состава ВСУ на фронте и разбитой критической инфраструктуре в тылу
Также он прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке и ход Палестины с подачей заявки на вступление в ООН:
01:06 - Украина снова остаётся без денег от США.
03:40 - О гегемонии США в мире.
05:42 - Кого США назначили ответственным за продвижение ВС РФ?
08:23 - Подготовка миссии НАТО на Украине.
11:11 - Энергетический кризис и демографический профиль Украины.
16:32 - Кто будет населять территории Украины?
18:52 - Зачем Палестина подала заявку на вступление в ООН?
21:58 - Удастся ли Ирану нанести удар по Израилю без военного ответа США?