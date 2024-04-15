Войска НАТО на Украине: Лидов о веренице гробов во Францию и в Польшу - 15.04.2024 Украина.ру
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Войска НАТО на Украине: Лидов о веренице гробов во Францию и в Польшу
Войска НАТО на Украине: Лидов о веренице гробов во Францию и в Польшу - 15.04.2024 Украина.ру
Войска НАТО на Украине: Лидов о веренице гробов во Францию и в Польшу
Советник международной медиагруппы "Россия сегодня" Пётр Лидов-Петровский в студии Украина.ру рассказал, что ждёт Украину без траншей США, при продолжающихся активных потерях личного состава ВСУ на фронте и разбитой критической инфраструктуре в тылу
2024-04-15T11:32
2024-04-15T11:32
политика
россия
украина
сша
оон
нато
сво
спецоперация
всу
китай
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Также он прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке и ход Палестины с подачей заявки на вступление в ООН: 01:06 - Украина снова остаётся без денег от США. 03:40 - О гегемонии США в мире.05:42 - Кого США назначили ответственным за продвижение ВС РФ? 08:23 - Подготовка миссии НАТО на Украине.11:11 - Энергетический кризис и демографический профиль Украины. 16:32 - Кто будет населять территории Украины? 18:52 - Зачем Палестина подала заявку на вступление в ООН?21:58 - Удастся ли Ирану нанести удар по Израилю без военного ответа США?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, украина, сша, оон, нато, сво, спецоперация, всу, китай, видео, космос, ракета, палестина, видео
политика, Россия, Украина, США, ООН, НАТО, СВО, Спецоперация, ВСУ, Китай, Видео, космос, Ракета, Палестина

Войска НАТО на Украине: Лидов о веренице гробов во Францию и в Польшу

11:32 15.04.2024
 
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Советник международной медиагруппы "Россия сегодня" Пётр Лидов-Петровский в студии Украина.ру рассказал, что ждёт Украину без траншей США, при продолжающихся активных потерях личного состава ВСУ на фронте и разбитой критической инфраструктуре в тылу
Также он прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке и ход Палестины с подачей заявки на вступление в ООН:

01:06 - Украина снова остаётся без денег от США.
03:40 - О гегемонии США в мире.
05:42 - Кого США назначили ответственным за продвижение ВС РФ?
08:23 - Подготовка миссии НАТО на Украине.
11:11 - Энергетический кризис и демографический профиль Украины.
16:32 - Кто будет населять территории Украины?
18:52 - Зачем Палестина подала заявку на вступление в ООН?
21:58 - Удастся ли Ирану нанести удар по Израилю без военного ответа США?
 
политикаРоссияУкраинаСШАООННАТОСВОСпецоперацияВСУКитайВидеокосмосРакетаПалестина
 
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Заголовок открываемого материала
11:32Войска НАТО на Украине: Лидов о веренице гробов во Францию и в Польшу
11:31На Украине сменили командующего ОК ВСУ "Запад"
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