Минэнерго Украины сообщило о повреждениях инфраструктуры в Харьковской области
В Харьковской области повреждена энергетическая инфраструктура в результате взрывов. Об этом 14 апреля заявило министерство энергетики Украины
Украинское ведомство сообщило, что было обесточено оборудование. Кроме того, после взрывов в Днепропетровской области повреждено оборудование на высоковольтной линии, добавило минэнерго.
Тем временем РИА Новости сообщили о том, что в Черниговской области один населенный пункт остался без электиричества.
В ночь на 14 апреля в Харьковской области прогремели взрывы. По данным подполья, ВС РФ нанесли удар по подстанции врайоне железнодорожной станции "Лосево" в Харькове.
11 апреля, 17:02Принудительную эвакуацию из ещё 47 населенных пунктов Харьковской области объявили власти В Харьковской областной военной администрации (ОВА) приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из ещё 47 прифронтовых населенных пунктов. Пока такое решение самого Харькова не касается