Минэнерго Украины сообщило о повреждениях инфраструктуры в Харьковской области - 14.04.2024 Украина.ру
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Минэнерго Украины сообщило о повреждениях инфраструктуры в Харьковской области
Минэнерго Украины сообщило о повреждениях инфраструктуры в Харьковской области - 14.04.2024 Украина.ру
Минэнерго Украины сообщило о повреждениях инфраструктуры в Харьковской области
В Харьковской области повреждена энергетическая инфраструктура в результате взрывов. Об этом 14 апреля заявило министерство энергетики Украины
2024-04-14T12:01
2024-04-14T12:01
новости
харьковская область
украина
энергетика
взрыв
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Украинское ведомство сообщило, что было обесточено оборудование. Кроме того, после взрывов в Днепропетровской области повреждено оборудование на высоковольтной линии, добавило минэнерго.Тем временем РИА Новости сообщили о том, что в Черниговской области один населенный пункт остался без электиричества.В ночь на 14 апреля в Харьковской области прогремели взрывы. По данным подполья, ВС РФ нанесли удар по подстанции врайоне железнодорожной станции "Лосево" в Харькове.
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новости, харьковская область, украина, энергетика, взрыв
Новости, Харьковская область, Украина, энергетика, взрыв

Минэнерго Украины сообщило о повреждениях инфраструктуры в Харьковской области

12:01 14.04.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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В Харьковской области повреждена энергетическая инфраструктура в результате взрывов. Об этом 14 апреля заявило министерство энергетики Украины
Украинское ведомство сообщило, что было обесточено оборудование. Кроме того, после взрывов в Днепропетровской области повреждено оборудование на высоковольтной линии, добавило минэнерго.
Тем временем РИА Новости сообщили о том, что в Черниговской области один населенный пункт остался без электиричества.
В ночь на 14 апреля в Харьковской области прогремели взрывы. По данным подполья, ВС РФ нанесли удар по подстанции врайоне железнодорожной станции "Лосево" в Харькове.
Харьковская область подбитый украинский танк, ботинки всу оружие - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
11 апреля, 17:02
Принудительную эвакуацию из ещё 47 населенных пунктов Харьковской области объявили власти В Харьковской областной военной администрации (ОВА) приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из ещё 47 прифронтовых населенных пунктов. Пока такое решение самого Харькова не касается
 
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