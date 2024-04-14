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Минэнерго Украины сообщило о повреждениях инфраструктуры в Харьковской области

Минэнерго Украины сообщило о повреждениях инфраструктуры в Харьковской области - 14.04.2024 Украина.ру

Минэнерго Украины сообщило о повреждениях инфраструктуры в Харьковской области

В Харьковской области повреждена энергетическая инфраструктура в результате взрывов. Об этом 14 апреля заявило министерство энергетики Украины

2024-04-14T12:01

2024-04-14T12:01

2024-04-14T12:01

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харьковская область

украина

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Украинское ведомство сообщило, что было обесточено оборудование. Кроме того, после взрывов в Днепропетровской области повреждено оборудование на высоковольтной линии, добавило минэнерго.Тем временем РИА Новости сообщили о том, что в Черниговской области один населенный пункт остался без электиричества.В ночь на 14 апреля в Харьковской области прогремели взрывы. По данным подполья, ВС РФ нанесли удар по подстанции врайоне железнодорожной станции "Лосево" в Харькове.

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