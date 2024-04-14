Российская ПВО сбила 15 украинских беспилотников над Краснодарским краем Черним морем - 14.04.2024 Украина.ру
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Российская ПВО сбила 15 украинских беспилотников над Краснодарским краем Черним морем
Российская ПВО сбила 15 украинских беспилотников над Краснодарским краем Черним морем - 14.04.2024 Украина.ру
Российская ПВО сбила 15 украинских беспилотников над Краснодарским краем Черним морем
Российские системы противовоздушной обороны в течение получаса перехватили и уничтожили 15 беспилотников ВСУ. Об этом утром 15 апреля сообщило Министерство обороны России
2024-04-14T09:37
2024-04-14T09:37
новости
россия
краснодарский край
черное море
вооруженные силы украины
минобороны
беспилотники
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Десять ударных дронов было сбито над территорией Краснодарского края."Около 07:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – отмечается в комментарии Минобороны.Еще пять украинских БПЛА самолетного типа были сбиты над акваторией Черного моря.Вооруженные силы Украины регулярно используют беспилотники для того, чтобы атаковать объекты на территории России.
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новости, россия, краснодарский край, черное море, вооруженные силы украины, минобороны, беспилотники
Новости, Россия, краснодарский край, Черное море, Вооруженные силы Украины, Минобороны, беспилотники

Российская ПВО сбила 15 украинских беспилотников над Краснодарским краем Черним морем

09:37 14.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергій ПритулаPD-2 украинский беспилотник
PD-2 украинский беспилотник - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергій Притула
Читать в
Российские системы противовоздушной обороны в течение получаса перехватили и уничтожили 15 беспилотников ВСУ. Об этом утром 15 апреля сообщило Министерство обороны России
Десять ударных дронов было сбито над территорией Краснодарского края.
"Около 07:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – отмечается в комментарии Минобороны.
Еще пять украинских БПЛА самолетного типа были сбиты над акваторией Черного моря.
Вооруженные силы Украины регулярно используют беспилотники для того, чтобы атаковать объекты на территории России.
Беспилотники своими руками: как энтузиасты осваивают производство техники для фронта
Вчера, 16:17
Беспилотники Украины. Что они могут и как с ними боротьсяУдары беспилотниками вглубь территории РФ киевский режим предпринимает не в первый раз. Но, в отличие от предыдущих попыток, которые преимущественно носили одиночный характер, в последнее время противник использует тактику массированного и скоординированного удара по множеству целей.
 
НовостиРоссиякраснодарский крайЧерное мореВооруженные силы УкраиныМинобороныбеспилотники
 
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Заголовок открываемого материала
09:37Российская ПВО сбила 15 украинских беспилотников над Краснодарским краем Черним морем
08:13Последний бой УПА*
00:33Росавиация приостановила авиасообщение с Ираком, Израилем и Иорданией
00:20Иран атаковал Израиль: в КСИР заявили о пуске ракет, ЦАХАЛ готовит перехват
18:00Деньги взаймы в обмен на массовую мобилизацию. Итоги 13 апреля на Украине
17:53Мужчина попытался поджечь здание правительства Владимирской области, он задержан
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17:20Германия передаст Украине одну систему Patriot - СМИ
16:17Беспилотники Украины. Что они могут и как с ними бороться
15:26ВСУ ударили дроном в районе Запорожской АЭС
14:41Разговоры о переговорах продолжаются. Конспирология и предположения экспертов
14:34ВСУ ударили по заводу в Луганске, предположительно, ракетами Storm Shadow
13:54В поисках родной гавани. ДНР – символ новых демократии и интеграции
13:50Сырский признал тактический успех российских войск
13:35Цены на АЗС в США = голос на выборах за Байдена: Пикин о результатах атак ВСУ на нефтезаводы России
13:00Что будет с украинской электроэнергетикой и почему капитуляция - единственное спасение страны от коллапса
13:00Сырский заметил дезертиров, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 апреля
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