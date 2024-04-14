Российская ПВО сбила 15 украинских беспилотников над Краснодарским краем Черним морем
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергій ПритулаPD-2 украинский беспилотник
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергій Притула
Российские системы противовоздушной обороны в течение получаса перехватили и уничтожили 15 беспилотников ВСУ. Об этом утром 15 апреля сообщило Министерство обороны России
Десять ударных дронов было сбито над территорией Краснодарского края.
"Около 07:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – отмечается в комментарии Минобороны.
Еще пять украинских БПЛА самолетного типа были сбиты над акваторией Черного моря.
Вооруженные силы Украины регулярно используют беспилотники для того, чтобы атаковать объекты на территории России.
Вчера, 16:17Беспилотники Украины. Что они могут и как с ними боротьсяУдары беспилотниками вглубь территории РФ киевский режим предпринимает не в первый раз. Но, в отличие от предыдущих попыток, которые преимущественно носили одиночный характер, в последнее время противник использует тактику массированного и скоординированного удара по множеству целей.