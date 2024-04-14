Росавиация приостановила авиасообщение с Ираком, Израилем и Иорданией
Росавиация приостановила авиасообщение с Израилем, Ираком и Иорданией. Ограничение вызвано выпуском авиационными властями NOTAM о закрытии воздушного пространства. Об этом сообщили 14 апреля в пресс-службе Росавиации.
- —Иордания - с 23:00 по мск 13 апреля до 05:00 по мск 14 апреля;
- —Ирак - с 23:45 по мск 13 апреля до 05:30 по мск 14 апреля;
- —Израиль - с 00:30 по мск 14 апреля до 07:00 по мск 14 апреля.
"Рейсы российских авиакомпаний в эти страны (или использование воздушного пространства этих стран для транзитных полетов российских авиакомпаний) приостановлены до снятия ограничений", - сообщили в Росавиации.
В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил сообщения СМИ о ракетном ударе по объектам на территории Израиля.