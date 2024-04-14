Росавиация приостановила авиасообщение с Ираком, Израилем и Иорданией - 14.04.2024 Украина.ру
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Росавиация приостановила авиасообщение с Ираком, Израилем и Иорданией
Росавиация приостановила авиасообщение с Ираком, Израилем и Иорданией - 14.04.2024 Украина.ру
Росавиация приостановила авиасообщение с Ираком, Израилем и Иорданией
Росавиация приостановила авиасообщение с Израилем, Ираком и Иорданией. Ограничение вызвано выпуском авиационными властями NOTAM о закрытии воздушного... Украина.ру, 14.04.2024
2024-04-14T00:33
2024-04-14T00:33
новости
ирак
иран
израиль
росавиация
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Росавиация приостановила авиасообщение с Израилем, Ираком и Иорданией. Ограничение вызвано выпуском авиационными властями NOTAM о закрытии воздушного пространства. Об этом сообщили 14 апреля в пресс-службе Росавиации. "Рейсы российских авиакомпаний в эти страны (или использование воздушного пространства этих стран для транзитных полетов российских авиакомпаний) приостановлены до снятия ограничений", - сообщили в Росавиации. В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил сообщения СМИ о ракетном ударе по объектам на территории Израиля.
https://ukraina.ru/20240414/1054500595.html
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новости, ирак, иран, израиль, росавиация
Новости, Ирак, Иран, Израиль, Росавиация

Росавиация приостановила авиасообщение с Ираком, Израилем и Иорданией

00:33 14.04.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота московского аэропорта Домодедово
Работа московского аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Росавиация приостановила авиасообщение с Израилем, Ираком и Иорданией. Ограничение вызвано выпуском авиационными властями NOTAM о закрытии воздушного пространства. Об этом сообщили 14 апреля в пресс-службе Росавиации.
  • Иордания - с 23:00 по мск 13 апреля до 05:00 по мск 14 апреля;
  • Ирак - с 23:45 по мск 13 апреля до 05:30 по мск 14 апреля;
  • Израиль - с 00:30 по мск 14 апреля до 07:00 по мск 14 апреля.
"Рейсы российских авиакомпаний в эти страны (или использование воздушного пространства этих стран для транзитных полетов российских авиакомпаний) приостановлены до снятия ограничений", - сообщили в Росавиации.
В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил сообщения СМИ о ракетном ударе по объектам на территории Израиля.
- РИА Новости, 1920, 14.04.2024
00:20
Иран атаковал Израиль: в КСИР заявили о пуске ракет, ЦАХАЛ готовит перехват
 
НовостиИракИранИзраильРосавиация
 
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00:33Росавиация приостановила авиасообщение с Ираком, Израилем и Иорданией
00:20Иран атаковал Израиль: в КСИР заявили о пуске ракет, ЦАХАЛ готовит перехват
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