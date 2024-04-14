https://ukraina.ru/20240414/1054500733.html

Росавиация приостановила авиасообщение с Ираком, Израилем и Иорданией

Росавиация приостановила авиасообщение с Ираком, Израилем и Иорданией - 14.04.2024 Украина.ру

Росавиация приостановила авиасообщение с Ираком, Израилем и Иорданией

Росавиация приостановила авиасообщение с Израилем, Ираком и Иорданией. Ограничение вызвано выпуском авиационными властями NOTAM о закрытии воздушного... Украина.ру, 14.04.2024

2024-04-14T00:33

2024-04-14T00:33

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Росавиация приостановила авиасообщение с Израилем, Ираком и Иорданией. Ограничение вызвано выпуском авиационными властями NOTAM о закрытии воздушного пространства. Об этом сообщили 14 апреля в пресс-службе Росавиации. "Рейсы российских авиакомпаний в эти страны (или использование воздушного пространства этих стран для транзитных полетов российских авиакомпаний) приостановлены до снятия ограничений", - сообщили в Росавиации. В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил сообщения СМИ о ракетном ударе по объектам на территории Израиля.

https://ukraina.ru/20240414/1054500595.html

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новости, ирак, иран, израиль, росавиация