https://ukraina.ru/20240414/1054500595.html

Иран атаковал Израиль: в КСИР заявили о пуске ракет, ЦАХАЛ готовит перехват

Иран атаковал Израиль: в КСИР заявили о пуске ракет, ЦАХАЛ готовит перехват - 14.04.2024 Украина.ру

Иран атаковал Израиль: в КСИР заявили о пуске ракет, ЦАХАЛ готовит перехват

Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил сообщения СМИ о ракетном ударе по объектам на территории Израиля. Об этом со ссылкой на заявление КСИР... Украина.ру, 14.04.2024

2024-04-14T00:20

2024-04-14T00:20

2024-04-14T00:20

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Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил сообщения СМИ о ракетном ударе по объектам на территории Израиля. Об этом со ссылкой на заявление КСИР сообщило иранское государственное информагентстсво IRNA. По позициям израильских войск, как утверждается, выпущены десятки беспилотников и ракет. Удар будет нанесен в ответ на атаку на посольства Ирана в Дамаске (Сирия), гибель группы командиров и военных советников, заявили в КСИР.Израильские СМИ сообщают о третьей волне атаки беспилотниками. Журналисты ведут прямые текстовые трансляции, сообщения обновляются чаще, чем один раз в десять минут. "На данный момент израильские военные обнаружили более 100 дронов, запущенных из Ирана по Израилю", - сообщили журналисты Times of Israel. По данным ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), в воздух подняты десятки истребителей. К полуночи по мск 14 апреля израильские ПВО якобы начали перехват иранских беспилотников над Сирией и Иорданией, сообщают журналисты местного частного 12-го телеканала. Предполагается, что беспилотники нацелены на военные объекты. Ожидается, что они их могут достигнуть через пару часов. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху срочно соберет правительство на ночное обсуждение вопросов безопасности. Власти Ирака приняли решение закрыть воздушное пространство над страной. Авиасообщение приостановлено с 23:30 до 5:30 утра по мск. Такие же меры могут принять и в Израиле. По данным СМИ, уже отменены несколько рейсов: 2 рейса из Бангкока компании El Al, а также ночные рейсы Lufthansa.

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новости, иран, израиль, атака