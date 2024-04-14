https://ukraina.ru/20240414/1054500595.html
Иран атаковал Израиль: в КСИР заявили о пуске ракет, ЦАХАЛ готовит перехват
Иран атаковал Израиль: в КСИР заявили о пуске ракет, ЦАХАЛ готовит перехват - 14.04.2024 Украина.ру
Иран атаковал Израиль: в КСИР заявили о пуске ракет, ЦАХАЛ готовит перехват
Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил сообщения СМИ о ракетном ударе по объектам на территории Израиля. Об этом со ссылкой на заявление КСИР... Украина.ру, 14.04.2024
2024-04-14T00:20
2024-04-14T00:20
2024-04-14T00:20
новости
иран
израиль
атака
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Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил сообщения СМИ о ракетном ударе по объектам на территории Израиля. Об этом со ссылкой на заявление КСИР сообщило иранское государственное информагентстсво IRNA. По позициям израильских войск, как утверждается, выпущены десятки беспилотников и ракет. Удар будет нанесен в ответ на атаку на посольства Ирана в Дамаске (Сирия), гибель группы командиров и военных советников, заявили в КСИР.Израильские СМИ сообщают о третьей волне атаки беспилотниками. Журналисты ведут прямые текстовые трансляции, сообщения обновляются чаще, чем один раз в десять минут. "На данный момент израильские военные обнаружили более 100 дронов, запущенных из Ирана по Израилю", - сообщили журналисты Times of Israel. По данным ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), в воздух подняты десятки истребителей. К полуночи по мск 14 апреля израильские ПВО якобы начали перехват иранских беспилотников над Сирией и Иорданией, сообщают журналисты местного частного 12-го телеканала. Предполагается, что беспилотники нацелены на военные объекты. Ожидается, что они их могут достигнуть через пару часов. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху срочно соберет правительство на ночное обсуждение вопросов безопасности. Власти Ирака приняли решение закрыть воздушное пространство над страной. Авиасообщение приостановлено с 23:30 до 5:30 утра по мск. Такие же меры могут принять и в Израиле. По данным СМИ, уже отменены несколько рейсов: 2 рейса из Бангкока компании El Al, а также ночные рейсы Lufthansa.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, израиль, атака
Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил сообщения СМИ о ракетном ударе по объектам на территории Израиля. Об этом со ссылкой на заявление КСИР сообщило
иранское государственное информагентстсво IRNA.
По позициям израильских войск, как утверждается, выпущены десятки беспилотников и ракет.
Удар будет нанесен в ответ на атаку на посольства Ирана в Дамаске (Сирия), гибель группы командиров и военных советников, заявили в КСИР.
Израильские СМИ сообщают о третьей волне атаки беспилотниками. Журналисты ведут прямые текстовые трансляции, сообщения обновляются чаще, чем один раз в десять минут.
"На данный момент израильские военные обнаружили более 100 дронов, запущенных из Ирана по Израилю", - сообщили журналисты Times of Israel. По данным ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), в воздух подняты десятки истребителей.
К полуночи по мск 14 апреля израильские ПВО якобы начали перехват иранских беспилотников над Сирией и Иорданией, сообщают журналисты местного частного 12-го телеканала
. Предполагается, что беспилотники нацелены на военные объекты. Ожидается, что они их могут достигнуть через пару часов.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху срочно соберет правительство на ночное обсуждение вопросов безопасности.
Власти Ирака приняли решение закрыть воздушное пространство над страной. Авиасообщение приостановлено с 23:30 до 5:30 утра по мск. Такие же меры могут принять и в Израиле. По данным СМИ, уже отменены несколько рейсов: 2 рейса из Бангкока компании El Al, а также ночные рейсы Lufthansa.