Трипольская ТЭС и хранилища с газом: военкор Ермаков о том, что ещё на Украине "выйдет из чата" - 13.04.2024 Украина.ру
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Трипольская ТЭС и хранилища с газом: военкор Ермаков о том, что ещё на Украине "выйдет из чата"
Трипольская ТЭС и хранилища с газом: военкор Ермаков о том, что ещё на Украине "выйдет из чата" - 13.04.2024 Украина.ру
Трипольская ТЭС и хранилища с газом: военкор Ермаков о том, что ещё на Украине "выйдет из чата"
Военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в студии Украина.ру рассказал о том, какую тактику ВС РФ применяют при продвижении к Часов Яру, а также прокомментировал ситуацию в Белогоровке и выделил основные задачи России на харьковском направлении
2024-04-13T17:44
2024-04-13T17:44
видео
россия
украина
угледар
трипольская тэс
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
фронт
победа
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00:26 - О продвижении ВС РФ в направлении Часов Яра; 04:14 - О методах уничтожения вражеских пунктов БПЛА; 05:19 - Сравнение тактики освобождения Часов Яра и Угледара; 09:24 - Что делать с микрорайоном "Канал" в Часов Яре? 10:37 - О тактических особенностях освобождения Часов Яра; 13:24 - О ситуации в Белогоровке и на окраинах Северска; 17:06 - О необходимости современных штурмовых машин поддержки пехоты; 21:31 - Об ударах по энергетической инфраструктуре Украины; 25:28 - О задачах на харьковском направлении.
россия
украина
угледар
харьков
часов яр
белоруссия
северск
донбасс
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видео, россия, украина, угледар, трипольская тэс, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, фронт, победа, харьков, часов яр, войска, война, тактики, стратегии, мобилизация, бой, белоруссия, наступление, северск, враги, бпла, вс рф, энергетика, потери, донбасс, днр, донецкая народная республика, лнр, луганская народная республика, штурм, рэб, артиллерия, арсенал, конфликт, всу, видео
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Трипольская ТЭС и хранилища с газом: военкор Ермаков о том, что ещё на Украине "выйдет из чата"

17:44 13.04.2024
 
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Военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в студии Украина.ру рассказал о том, какую тактику ВС РФ применяют при продвижении к Часов Яру, а также прокомментировал ситуацию в Белогоровке и выделил основные задачи России на харьковском направлении
00:26 - О продвижении ВС РФ в направлении Часов Яра;
04:14 - О методах уничтожения вражеских пунктов БПЛА;
05:19 - Сравнение тактики освобождения Часов Яра и Угледара;
09:24 - Что делать с микрорайоном "Канал" в Часов Яре?
10:37 - О тактических особенностях освобождения Часов Яра;
13:24 - О ситуации в Белогоровке и на окраинах Северска;
17:06 - О необходимости современных штурмовых машин поддержки пехоты;
21:31 - Об ударах по энергетической инфраструктуре Украины;
25:28 - О задачах на харьковском направлении.

 
ВидеоРоссияУкраинаУгледарТрипольская ТЭСВооруженные силы УкраиныСВОСпецоперацияфронтпобедаХарьковЧасов ЯрвойскавойнатактикистратегиимобилизациябойБелоруссиянаступлениеСеверскврагиБПЛАВС РФэнергетикапотериДонбассДНРДонецкая Народная РеспубликаЛНРЛуганская Народная РеспубликаштурмРЭБартиллерияарсеналконфликтВСУ
 
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