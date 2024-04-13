https://ukraina.ru/20240413/1054498434.html
Трипольская ТЭС и хранилища с газом: военкор Ермаков о том, что ещё на Украине "выйдет из чата"
Трипольская ТЭС и хранилища с газом: военкор Ермаков о том, что ещё на Украине "выйдет из чата" - 13.04.2024 Украина.ру
Трипольская ТЭС и хранилища с газом: военкор Ермаков о том, что ещё на Украине "выйдет из чата"
Военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в студии Украина.ру рассказал о том, какую тактику ВС РФ применяют при продвижении к Часов Яру, а также прокомментировал ситуацию в Белогоровке и выделил основные задачи России на харьковском направлении
2024-04-13T17:44
2024-04-13T17:44
2024-04-13T17:44
видео
россия
украина
угледар
трипольская тэс
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
фронт
победа
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00:26 - О продвижении ВС РФ в направлении Часов Яра; 04:14 - О методах уничтожения вражеских пунктов БПЛА; 05:19 - Сравнение тактики освобождения Часов Яра и Угледара; 09:24 - Что делать с микрорайоном "Канал" в Часов Яре? 10:37 - О тактических особенностях освобождения Часов Яра; 13:24 - О ситуации в Белогоровке и на окраинах Северска; 17:06 - О необходимости современных штурмовых машин поддержки пехоты; 21:31 - Об ударах по энергетической инфраструктуре Украины; 25:28 - О задачах на харьковском направлении.
россия
украина
угледар
харьков
часов яр
белоруссия
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донбасс
днр
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Украина.ру
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Трипольская ТЭС и хранилища с газом: военкор Ермаков о том, что ещё на Украине "выйдет из чата"
Военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в студии Украина.ру рассказал о том, какую тактику ВС РФ применяют при продвижении к Часов Яру, а также прокомментировал ситуацию в Белогоровке и выделил основные задачи России на харьковском направлении
00:26
- О продвижении ВС РФ в направлении Часов Яра; 04:14
- О методах уничтожения вражеских пунктов БПЛА; 05:19
- Сравнение тактики освобождения Часов Яра и Угледара; 09:24
- Что делать с микрорайоном "Канал" в Часов Яре? 10:37
- О тактических особенностях освобождения Часов Яра; 13:24
- О ситуации в Белогоровке и на окраинах Северска; 17:06
- О необходимости современных штурмовых машин поддержки пехоты; 21:31
- Об ударах по энергетической инфраструктуре Украины; 25:28
- О задачах на харьковском направлении.