https://ukraina.ru/20240412/1054480754.html

"Русская весна" и украинская АТО. Если бы СВО начали раньше, всем было бы легче

"Русская весна" и украинская АТО. Если бы СВО начали раньше, всем было бы легче - 12.04.2024 Украина.ру

"Русская весна" и украинская АТО. Если бы СВО начали раньше, всем было бы легче

Десять лет украинской "смуте". Можно ли было избежать гражданской войны на Украине? Какова роль Запада в эскалации насилия? Почему народных республик в 2014 году возникло только две? К чему на самом деле стремились украинцы? Могла ли Россия предотвратить этот конфликт?

2024-04-12T17:02

2024-04-12T17:02

2024-04-12T17:14

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Об этом и о многом другом говорили участники конференции "Русская весна" и украинская АТО", состоявшейся в пятницу, 12 апреля, в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия Сегодня". Конференция была организована изданием "Украина.ру" в рамках спецпроекта "Украинское досье".7 апреля 2014 года, в день провозглашения Донецкой и Харьковской народных республик, и.о. президента Украины Александр Турчинов объявил о создании антикризисного штаба, а 14 апреля его указом в Донбассе была начата "антитеррористическая операция", быстро превратившаяся в полномасштабную войну.Открывая дискуссию, главный редактор издания Украина.Ру Искандер Хисамов отметил, что сегодняшняя ситуация во многом является следствием того, что происходило в те дни на территории Украины и Донбасса.Можно ли было избежать войны и жертв? Началось все не с "Русской весны", а с Майдана, организованного в 2013 году. Не будь этого Майдана, мы могли бы и дальше жить спокойно с соседним государством, отметил депутат Госдумы РФ, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев.Он напомнил о событиях в Крыму, в Одессе и в других городах, о том, какой это был сложный период – тогда в Крым шли "бандеровские поезда" и т.д. "Но ничего у них не получилось. Потом были "вежливые люди" и вдохновение всего Востока Украины", - сказал политик.Начались протестные действия на Донбассе. Политик рассказал об удивительных вещах, когда "руками останавливали БТРы", на блок-постах стояли люди с охотничьими ружьями. Он отметил роль бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева, Александра Бородая, Алексея Чалого, Александра Захарченко и других людей, решивших взять ответственность на себя. Журавлёв также рассказал о роли партии "Родина" в этих событиях, и о том, что в России ему тогда говорили: "Это другая страна, вам не надо туда летать". Но когда его спрашивали в Крыму "что же Россия", то он отвечал: "Россия никогда вас не бросит".Однако Россия не сразу повернулась лицом к происходящему. Политик отметил, что на инаугурации Захарченко он был единственным депутатом Госдумы РФ."Просто процитирую здесь Владимира Владимировича (Путина – Ред.) Жалеть можно только об одном ─ что мы не начали СВО раньше, всем было бы от этого легче. Но начали, когда начали, и мы доведем ее до конца, я не сомневаюсь", - сказал Журавлев.Руководитель представительства ДНР в Москве Ольга Макеева отметила, что важно помнить о тех событиях, чтобы в будущем не повторять ошибок. Она напомнила, что для Донбасса все началось не в 2013 и не в 2014, а в 1991 году, когда "мы неожиданно оказались на территории чужого для нас государства". И со временем поняли, что системная работа над превращением Украины в "АнтиРоссию" началась уже тогда.Виктория Нуланд в апреле 2014 года в одном из выступлений прямо сказала, что Вашингтон с 1991 по 2014 годы потратил 5 млрд долларов на то, чтобы привести к власти "сильное" и "демократическое", по ее словам, правительство – то есть тех, кто будет послушно выполнять указание своих заокеанских покровителей.Именно против этого и встал Донбасс. С 1991 года он видел наступление на культуру, на историю, на русский язык, но люди проглатывали это молча. Однако в 2014 году, когда произошел госпереворот, они уже не могли себе позволить промолчать. "Понимали, что если промолчим в этот раз, то нас просто не станет", - рассказала Макеева."Мы понимали, что Украину отрывают от России, понимали, что соглашение об ассоциации с ЕС, которое так настойчиво рекомендовали подписать Януковичу– это фактическое уничтожение промышленности, видели все – и проснулись, поняли, что надо встать на защиту истории, памяти, Родины", - продолжила она.В свою очередь, историк и политолог, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько отметил, что надо, конечно, помнить и о первом Майдане, и о распаде СССР, но процессы обособления Украины начались раньше – когда к власти на Украине пришли "люди, которых условно можно назвать национал-коммунистами". Лозунг "Прочь от Москвы!" впервые сформулировал Николай Хвылевый, занимавший высокие посты на Советской Украине, напомнил историк. По его словам, процесс украинизации в 20-30-х годах ХХ века был процессом "привития идентичности населению".Словом, корни украинского национализма лежат в украинском национал-коммунизме, и когда в 1991 году исчез коммунизм, остался только национализм, считает Безпалько. Он отметил, что Украина при этом напоминает лоскутное одеяло. Украина не одна, их много, это признают и сами украинские националисты. Потому нет ничего странного в том, что Украина в конце концов вошла в период кризиса. Когда с 1991 года её власти взяли курс на построение унитарного государства, конфликт был уже предопределен. Что касается Донбасса, то регион давал до 15% ВВП и до 25% валютной выручки Украины, но при этом ему не давали возможности культурной самореализации, отметил эксперт. По его словам, был некий договор между местными элитами и украинскими властями – экономику поделили, а культурно-историческую сферу отдали на откуп Киеву.Чем все закончится? "Если сейчас не будет каких-то резких изменений в международной политике, Украина потеряет ряд своих территорий и превратится в небольшую восточноевропейскую страну без Черноморского побережья, без левобережья Днепра и возможно, без некоторых регионов", - сделал прогноз Беспалько. По его мнению, "скорее всего, именно этим закончится украинский конфликт - хотя бы на время".Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков вспомнил 1992 год и выступление в Киеве Мыколы Плавьюка (глава УНР в изгнании), который на годовщину независимости вручил Леониду Кравчуку регалии петлюровской державы. А ведь Кравчук, когда шел на выборы, обещал русским, что в независимой Украине им будет "лучше, чем в России". А через год получал регалии от петлюровца.Скориков подчеркнул, что все украинские руководители шли "от России, но за счет России". По его словам, не удивительно, что после переворота произошло восстание на Донбассе. "Русскую весну" можно считать русским восстанием против украинского сепаратного проекта, считает эксперт.По мнению Скорикова, даже федерализация не спасла бы Украину, поскольку Запад сделал ставку на радикальных националистов.Почему народные республики возникли только в Харькове и в Донецке (а чуть позднее в Луганске)? Там удачно были захвачены госадминистрации. Были попытки и в других регионах – но не хватило лидеров, не хватило воли, не хватило пророссийского актива, который последовательно "давила" Партия регионов, считает политолог. А после Майдана ситуация изменилась кардинально - надо помнить об одесской "Хатыни".Скориков отметил: то, что Турчинова на Западе признали главой государства – это полное нарушение международного права. То, что подписями Турчинова как "и.о президента" были санкционированы все эти кровавые операции, никакой негативной реакции на Западе не вызвало."Но и мы (Россия) не осудили, потом признали зачем-то Порошенко", - отметил Скориков. Он напомнил, что тогда на ключевых постах на Украине оказались "свободовцы" и откровенные русофобы вроде Авакова. То есть, это была не гражданская война внутри Украины, а война против России, еще раз подчеркнул он.Почему не везде получилось оказать сопротивление? Потому что национал-коммунисты создали "массового украинца". Этот сформированный еще в советское время типаж был даже русскоязычным, но он уже присягнул политической государственной идее. Минимально это было распространено на Донбассе. Сейчас мы воюем не за какую-то правильную Украину, а за свои земли против сепаратного украинского проекта, подчеркнул эксперт.В свою очередь, Искандер Хисамов отметил, что отчасти события "Русской весны" имели характер пролетарской революции – ведь хозяева экономики Донбасса заняли другую позицию. Скориков согласился, что шахтерский дух сыграл в событиях десятилетней давности большую роль.Публицист из Донецка, старший редактор ТГ-канала Украина.ру Рамиль Замдыханов вспомнил притчу об охотниках, которые решил проверить, есть ли в берлоге медведь. Один охотник залез и остался без головы. Его достали - и тут возникла дискуссия, а была ли у него голова до того, как он полез в берлогу к медведю? Одни говорили, что была, другие – что нет, иначе он бы туда не полез. По мнению эксперта, этот безголовый охотник - "это образ Украины образца 2004-2014 годов".Рамиль Замдыхамов рассказал, что лично он прозрел во время первого Майдана, когда увидел "антидонецкие" листовки. Когда пришлось столкнуться с Нацсоветом по ТВ, строго следившим, чтобы все передачи шли на украинском языке. Квоты для русского языка даже в русскоговорящем регионе были мизерными.Потом ситуация как будто бы немного улеглась, но было понятно, что отношение к Донбассу не улучшилось. И то, что подается как национальный ренессанс, таковым не является. На самом деле "Украина была тем безголовым охотником, который по указанию Запада проверял наличие медведя в берлоге", считает эксперт. По его мнению, донецкие элиты и буржуа предали своих, опасаясь за свои капиталы, которые лежат в лондонских банках.Замдыханов согласился с тезисом, согласно которому то, что случилось в 2014 году, было предопределено. Директивы Киеву от Запада игнорировали ценность человеческой жизни – что видно сейчас хотя бы по действиям ТЦК. Законы развития общества отменить невозможно, сказал эксперт, добавив, что он точно не радуется тому, что "мужики из украинских городов превращаются в пушечное мясо".Ольга Макеева в завершение отметила, что Международный суд ООН в январе 2024 года отказался признавать ЛДНР террористами, а РФ – спонсором терроризма. А это значит, что государственным террором является именно АТО, которая проводилась против мирных людей. Поэтому украинских руководителей ждет международный трибунал, заявила руководитель представительства ДНР в Москве.А Иван Скориков отметил, что "нельзя плясать на граблях и продолжать признавать Зеленского".В свою очередь, Алексей Журавлев выразил несогласие с прогнозом о международном трибунале над руководителями киевского режима. Он отметил: а если бы суд ООН признал ЛДНР террористами, тогда что? "Пока мы эту гадину на поле боя не задавим... ничего не будет", - считает политик.Итог возникшему спору подвел Искандер Хисамов, отметив, что спорящие друг другу не противоречат: ведь если бы мы не победили во Второй мировой, то не было бы Нюрнбергского трибунала. Потому – сначала победа, потом – трибунал.

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украинское досье, русская весна, лднр, крым, россия, украина, политика, эксперты