https://ukraina.ru/20240412/1054478293.html
На Украине выявили самые коррумпированные регионы
На Украине выявили самые коррумпированные регионы - 12.04.2024 Украина.ру
На Украине выявили самые коррумпированные регионы
Львовская область стала лидером по количеству на Украине в 2023 году, сообщило украинское издание "УНИАН" по ссылкой на портал "Опендатабот"
2024-04-12T15:03
2024-04-12T15:03
2024-04-12T15:03
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верховный суд
коррупция
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Отмечается, что самая популярная причина попадания в Реестр коррупционеров - взятка за определенные действия или бездействие во власти."В течение трех последних лет лидером по количеству вынесенных приговоров стала Львовская область. Количество записей с начала [спецоперации] снизилось: если в 2021 году их было 537, то в прошлом году - всего 192", - говорится в сообщении.На втором месте оказалась Киевская область (188), а тройку лидеров замыкает Одесская область (181). Следом идут Днепропетровская (176) и Винницкая (169) области.Всего в Реестр коррупционеров в 2023 году попали 2420 человек. Это на 65% меньше, чем в 2021 году. Тогда перечень пополнился почти на 7 тысяч записей, пишет источник.До начала специальной военной операции коррупционеры попадали в реестр в основном из-за нарушений, а в 2022-2023 годах больше всего людей попали из-за "предложения или обещания неправомерной выгоды за действия или бездействие во власти". Согласно предоставленной источником статистике, коррупционеров в 92% случаев приговаривают к штрафам. Председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева в прошлом году поймали в момент получения взятки в 2,7 миллиона долларов. Также коррупция на Украине распространилась среди военкомов. Накануне украинские СМИ со ссылкой на Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщили, что доходы экс-президента Украины Петра Порошенко выросли почти в 20 раз за последние два года.В период с 2022 по 2023 года Порошенко “заработал” порядка трех миллиардов гривен (более 7 миллиардов рублей). При этом, в 2021 году, еще до начала специальной военной операции, его доход составил 162 миллиона гривен (около 400 миллионов рублей).
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, львовская область, киевская область, петр порошенко, верховный суд, коррупция
Новости, Украина, Львовская область, Киевская область, Петр Порошенко, Верховный Суд, коррупция
На Украине выявили самые коррумпированные регионы
Львовская область стала лидером по количеству на Украине в 2023 году, сообщило украинское издание "УНИАН" по ссылкой на портал "Опендатабот"
Отмечается, что самая популярная причина попадания в Реестр коррупционеров - взятка за определенные действия или бездействие во власти.
"В течение трех последних лет лидером по количеству вынесенных приговоров стала Львовская область. Количество записей с начала [спецоперации] снизилось: если в 2021 году их было 537, то в прошлом году - всего 192", - говорится в сообщении.
На втором месте оказалась Киевская область (188), а тройку лидеров замыкает Одесская область (181). Следом идут Днепропетровская (176) и Винницкая (169) области.
Всего в Реестр коррупционеров в 2023 году попали 2420 человек. Это на 65% меньше, чем в 2021 году. Тогда перечень пополнился почти на 7 тысяч записей, пишет источник.
До начала специальной военной операции коррупционеры попадали в реестр в основном из-за нарушений, а в 2022-2023 годах больше всего людей попали из-за "предложения или обещания неправомерной выгоды за действия или бездействие во власти".
Согласно предоставленной источником статистике, коррупционеров в 92% случаев приговаривают к штрафам.
Председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева в прошлом году поймали в момент получения взятки в 2,7 миллиона долларов. Также коррупция на Украине распространилась среди военкомов.
Накануне украинские СМИ со ссылкой на Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщили
, что доходы экс-президента Украины Петра Порошенко
выросли почти в 20 раз за последние два года.
В период с 2022 по 2023 года Порошенко “заработал” порядка трех миллиардов гривен (более 7 миллиардов рублей). При этом, в 2021 году, еще до начала специальной военной операции, его доход составил 162 миллиона гривен (около 400 миллионов рублей).