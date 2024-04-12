На Украине выявили самые коррумпированные регионы - 12.04.2024 Украина.ру
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На Украине выявили самые коррумпированные регионы
На Украине выявили самые коррумпированные регионы - 12.04.2024 Украина.ру
На Украине выявили самые коррумпированные регионы
Львовская область стала лидером по количеству на Украине в 2023 году, сообщило украинское издание "УНИАН" по ссылкой на портал "Опендатабот"
2024-04-12T15:03
2024-04-12T15:03
новости
украина
львовская область
киевская область
петр порошенко
верховный суд
коррупция
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Отмечается, что самая популярная причина попадания в Реестр коррупционеров - взятка за определенные действия или бездействие во власти."В течение трех последних лет лидером по количеству вынесенных приговоров стала Львовская область. Количество записей с начала [спецоперации] снизилось: если в 2021 году их было 537, то в прошлом году - всего 192", - говорится в сообщении.На втором месте оказалась Киевская область (188), а тройку лидеров замыкает Одесская область (181). Следом идут Днепропетровская (176) и Винницкая (169) области.Всего в Реестр коррупционеров в 2023 году попали 2420 человек. Это на 65% меньше, чем в 2021 году. Тогда перечень пополнился почти на 7 тысяч записей, пишет источник.До начала специальной военной операции коррупционеры попадали в реестр в основном из-за нарушений, а в 2022-2023 годах больше всего людей попали из-за "предложения или обещания неправомерной выгоды за действия или бездействие во власти". Согласно предоставленной источником статистике, коррупционеров в 92% случаев приговаривают к штрафам. Председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева в прошлом году поймали в момент получения взятки в 2,7 миллиона долларов. Также коррупция на Украине распространилась среди военкомов. Накануне украинские СМИ со ссылкой на Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщили, что доходы экс-президента Украины Петра Порошенко выросли почти в 20 раз за последние два года.В период с 2022 по 2023 года Порошенко “заработал” порядка трех миллиардов гривен (более 7 миллиардов рублей). При этом, в 2021 году, еще до начала специальной военной операции, его доход составил 162 миллиона гривен (около 400 миллионов рублей).
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новости, украина, львовская область, киевская область, петр порошенко, верховный суд, коррупция
Новости, Украина, Львовская область, Киевская область, Петр Порошенко, Верховный Суд, коррупция

На Украине выявили самые коррумпированные регионы

15:03 12.04.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Львовская область стала лидером по количеству на Украине в 2023 году, сообщило украинское издание "УНИАН" по ссылкой на портал "Опендатабот"
Отмечается, что самая популярная причина попадания в Реестр коррупционеров - взятка за определенные действия или бездействие во власти.
"В течение трех последних лет лидером по количеству вынесенных приговоров стала Львовская область. Количество записей с начала [спецоперации] снизилось: если в 2021 году их было 537, то в прошлом году - всего 192", - говорится в сообщении.
На втором месте оказалась Киевская область (188), а тройку лидеров замыкает Одесская область (181). Следом идут Днепропетровская (176) и Винницкая (169) области.
Всего в Реестр коррупционеров в 2023 году попали 2420 человек. Это на 65% меньше, чем в 2021 году. Тогда перечень пополнился почти на 7 тысяч записей, пишет источник.
До начала специальной военной операции коррупционеры попадали в реестр в основном из-за нарушений, а в 2022-2023 годах больше всего людей попали из-за "предложения или обещания неправомерной выгоды за действия или бездействие во власти".
Согласно предоставленной источником статистике, коррупционеров в 92% случаев приговаривают к штрафам.
Председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева в прошлом году поймали в момент получения взятки в 2,7 миллиона долларов. Также коррупция на Украине распространилась среди военкомов.
Накануне украинские СМИ со ссылкой на Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщили, что доходы экс-президента Украины Петра Порошенко выросли почти в 20 раз за последние два года.
В период с 2022 по 2023 года Порошенко “заработал” порядка трех миллиардов гривен (более 7 миллиардов рублей). При этом, в 2021 году, еще до начала специальной военной операции, его доход составил 162 миллиона гривен (около 400 миллионов рублей).
Мустафа Найем - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
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