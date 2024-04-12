https://ukraina.ru/20240412/1054478293.html

На Украине выявили самые коррумпированные регионы

На Украине выявили самые коррумпированные регионы - 12.04.2024 Украина.ру

На Украине выявили самые коррумпированные регионы

Львовская область стала лидером по количеству на Украине в 2023 году, сообщило украинское издание "УНИАН" по ссылкой на портал "Опендатабот"

2024-04-12T15:03

2024-04-12T15:03

2024-04-12T15:03

новости

украина

львовская область

киевская область

петр порошенко

верховный суд

коррупция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/10/1046262158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1d7dd7e1316d7a5337753b27ebfd3f5.jpg

Отмечается, что самая популярная причина попадания в Реестр коррупционеров - взятка за определенные действия или бездействие во власти."В течение трех последних лет лидером по количеству вынесенных приговоров стала Львовская область. Количество записей с начала [спецоперации] снизилось: если в 2021 году их было 537, то в прошлом году - всего 192", - говорится в сообщении.На втором месте оказалась Киевская область (188), а тройку лидеров замыкает Одесская область (181). Следом идут Днепропетровская (176) и Винницкая (169) области.Всего в Реестр коррупционеров в 2023 году попали 2420 человек. Это на 65% меньше, чем в 2021 году. Тогда перечень пополнился почти на 7 тысяч записей, пишет источник.До начала специальной военной операции коррупционеры попадали в реестр в основном из-за нарушений, а в 2022-2023 годах больше всего людей попали из-за "предложения или обещания неправомерной выгоды за действия или бездействие во власти". Согласно предоставленной источником статистике, коррупционеров в 92% случаев приговаривают к штрафам. Председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева в прошлом году поймали в момент получения взятки в 2,7 миллиона долларов. Также коррупция на Украине распространилась среди военкомов. Накануне украинские СМИ со ссылкой на Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщили, что доходы экс-президента Украины Петра Порошенко выросли почти в 20 раз за последние два года.В период с 2022 по 2023 года Порошенко “заработал” порядка трех миллиардов гривен (более 7 миллиардов рублей). При этом, в 2021 году, еще до начала специальной военной операции, его доход составил 162 миллиона гривен (около 400 миллионов рублей).

https://ukraina.ru/20240412/1054470075.html

украина

львовская область

киевская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, львовская область, киевская область, петр порошенко, верховный суд, коррупция