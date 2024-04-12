https://ukraina.ru/20240412/1054469938.html

В Донецке пропал доброволец из США

В Донецке пропал доброволец из США - 12.04.2024 Украина.ру

В Донецке пропал доброволец из США

Доброволец и военкор из США Бентли Рассел Боннер (позывной "Техас") пропал в Донецке. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Донецкой Народной Республике

2024-04-12T11:19

2024-04-12T11:19

2024-04-12T11:49

военкор

американцы

новости

доброволец

донецк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102037/71/1020377182_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_2c79e7ec23820caae54f0c13953ddd6e.jpg

"Отделом полиции № 8 по обслуживанию территории Петровского района Донецка разыскивается Бентли Рассел Боннер, 1960 года рождения, который 8 апреля 2024 года ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно", — отметили в управлении.В главке МВД добавили, что он был одет в черную футболку, штаны камуфляжной расцветки, камуфляжные ботинки, при себе имел сумку зеленого цвета. Из особых примет — у него на плече татуировка в виде стрелы.Другой военкор Владислав Евтушенко в своем телеграм-канале в пятницу также написал о пропавшем мужчине."В Петровском районе Донецка три дня назад пропал мой товарищ... Он оказался там не как военкор, а по личным делам в исполкоме и услышав звук прилетов в частном секторе поехал узнать есть ли раненные и не нужна ли его помощь. Больше на связь с ним выйти не удалось", - написал военкор.Он призвал всех, кто что либо-знает о местонахождении американца, обращаться к его супруге.Американец в 2014 году оставил свою страну и встал на защиту Донецкой Народной Республики, также он освещает обстановку на фронте.

https://ukraina.ru/20240304/1053684653.html

донецк

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

военкор, американцы, новости, доброволец, донецк