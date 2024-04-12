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В Донецке пропал доброволец из США
В Донецке пропал доброволец из США - 12.04.2024 Украина.ру
В Донецке пропал доброволец из США
Доброволец и военкор из США Бентли Рассел Боннер (позывной "Техас") пропал в Донецке. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Донецкой Народной Республике
2024-04-12T11:19
2024-04-12T11:19
2024-04-12T11:49
военкор
американцы
новости
доброволец
донецк
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"Отделом полиции № 8 по обслуживанию территории Петровского района Донецка разыскивается Бентли Рассел Боннер, 1960 года рождения, который 8 апреля 2024 года ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно", — отметили в управлении.В главке МВД добавили, что он был одет в черную футболку, штаны камуфляжной расцветки, камуфляжные ботинки, при себе имел сумку зеленого цвета. Из особых примет — у него на плече татуировка в виде стрелы.Другой военкор Владислав Евтушенко в своем телеграм-канале в пятницу также написал о пропавшем мужчине."В Петровском районе Донецка три дня назад пропал мой товарищ... Он оказался там не как военкор, а по личным делам в исполкоме и услышав звук прилетов в частном секторе поехал узнать есть ли раненные и не нужна ли его помощь. Больше на связь с ним выйти не удалось", - написал военкор.Он призвал всех, кто что либо-знает о местонахождении американца, обращаться к его супруге.Американец в 2014 году оставил свою страну и встал на защиту Донецкой Народной Республики, также он освещает обстановку на фронте.
https://ukraina.ru/20240304/1053684653.html
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военкор, американцы, новости, доброволец, донецк
военкор, американцы, Новости, доброволец, Донецк
В Донецке пропал доброволец из США
11:19 12.04.2024 (обновлено: 11:49 12.04.2024)
Доброволец и военкор из США Бентли Рассел Боннер (позывной "Техас") пропал в Донецке. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Донецкой Народной Республике
"Отделом полиции № 8 по обслуживанию территории Петровского района Донецка разыскивается Бентли Рассел Боннер, 1960 года рождения, который 8 апреля 2024 года ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно", — отметили в управлении.
В главке МВД добавили, что он был одет в черную футболку, штаны камуфляжной расцветки, камуфляжные ботинки, при себе имел сумку зеленого цвета. Из особых примет — у него на плече татуировка в виде стрелы.
"Если вы располагаете информацией о местонахождении разыскиваемого, незамедлительно обращайтесь в отдел полиции № 8 (по обслуживанию Петровского района г. Донецка) УМВД России „Донецкое“, либо по телефонам: +7 (949) -301-46-79 или 102", — подчеркнули там.
Другой военкор Владислав Евтушенко в своем телеграм-канале в пятницу также написал о пропавшем мужчине.
"В Петровском районе Донецка три дня назад пропал мой товарищ... Он оказался там не как военкор, а по личным делам в исполкоме и услышав звук прилетов в частном секторе поехал узнать есть ли раненные и не нужна ли его помощь. Больше на связь с ним выйти не удалось", - написал военкор.
Он призвал всех, кто что либо-знает о местонахождении американца, обращаться к его супруге.
Американец в 2014 году оставил свою страну и встал на защиту Донецкой Народной Республики, также он освещает обстановку на фронте.