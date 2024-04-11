https://ukraina.ru/20240411/1054438460.html

Новый контрнаступ будет безуспешным: советник Пушилина предрек очередной провал ВСУ

Новый контрнаступ будет безуспешным: советник Пушилина предрек очередной провал ВСУ - 11.04.2024 Украина.ру

Новый контрнаступ будет безуспешным: советник Пушилина предрек очередной провал ВСУ

Анонсированное Киевом новое контрнаступление по объективным причинам не будет успешным. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает 11 апреля РИА Новости

2024-04-11T07:57

2024-04-11T07:57

2024-04-11T07:58

контрнаступление

вооруженные силы украины

владимир зеленский

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Он объяснил, что российские военные уже понимают тактики противника и знают, какое оружие Запад может поставить Киеву.Не в пользу планов нового контрнаступления ВСУ играют и большие проблемы с поставками боеприпасов, и с формированием системы безопасности на Западе, с учетом того, что "они уже выгребли из своих сусеков остававшееся в странах бывшего Варшавского договора оружие и не могут нарастить необходимые для ведения крупномасштабных боевых действий объемы военного производства".Он заверил, что Россия в целом готова ко всем сценариям, а практика показывает, что наши войска давят противника и наступают фактически на всех направлениях спецоперации.Кимаковский также указал, что прошлое контрнаступление ВСУ сорвалось не из-за саботажа, как это теперь пытается представить Владимир Зеленский.Он напомнил, что контрнаступление киевский режим анонсировал задолго до его начала, поэтому рассматривать слова Зеленского, что причиной срыва был какой-то внутренний саботаж, это - "плач Ярославны" и продолжение подковерной борьбы между Зеленским и бывшим командующим вооруженными формированиями Украины Валерием Залужным."Концепция контрнаступления разрабатывалась непосредственно Залужным и его командой. Поэтому рассматривать заявления Зеленского можно как, с одной стороны, продолжение выяснения взаимоотношений в скрытой части украинского политикума, которое иногда просачивается, выливается в такого рода материалы и оказывается на публике. С другой стороны, это выглядит как некий одновременный шантаж западных партнеров и Залужного", - уточнил Кимаковский.Ранее Зеленский в интервью немецкому изданию Bild заявил, что у Украины уже есть план нового контрнаступления, но для этого нужно больше западного оружия. Затем в интервью Politico он отметил, что предыдущая попытка наступления ВСУ была не столь успешной, и намекнул, что в тот момент Украина подверглась саботажу изнутри, отметив, что российские войска знали, куда Киев собирается атаковать.Предыдущее украинское контрнаступление началось летом 2023 года, в декабре того же года министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что в ходе него ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков.

https://ukraina.ru/20240410/1054432811.html

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контрнаступление, вооруженные силы украины, владимир зеленский, игорь кимаковский, новости, киев, украина, запад, зарубежье, помощь