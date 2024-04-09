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У побережья Крыма уничтожена украинская ракета "Нептун"
У побережья Крыма уничтожена украинская ракета "Нептун" - 09.04.2024 Украина.ру
У побережья Крыма уничтожена украинская ракета "Нептун"
Российские системы противовоздушной обороны уничтожили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" у побережья Крыма, сообщили 9 апреля в Минобороны РФ
2024-04-09T09:38
2024-04-09T09:38
2024-04-09T09:38
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"Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской (2 БпЛА) и Воронежской (2 БпЛА) областей, а украинская ракета уничтожена над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова", - говорится в сообщении МО РФ.В российском военном ведомстве уточнили, что это была противокорабельная ракета "Нептун".Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ночь на 9 апреля сообщил, что громкие звуки, которые были слышны в городе — это сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи Севастополя.По словам Развожаева, никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали.
https://ukraina.ru/20240409/1045051327.html
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новости, россия, михаил развожаев, севастополь, крым, минобороны рф, ракеты, ракетный удар
Новости, Россия, Михаил Развожаев, Севастополь, Крым, Минобороны РФ, ракеты, ракетный удар
У побережья Крыма уничтожена украинская ракета "Нептун"
Российские системы противовоздушной обороны уничтожили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" у побережья Крыма, сообщили 9 апреля в Минобороны РФ