Противник еще огрызается: эксперт объяснил, когда ВС РФ займутся санитарной зоной возле "старых" регионов - 08.04.2024 Украина.ру
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Противник еще огрызается: эксперт объяснил, когда ВС РФ займутся санитарной зоной возле "старых" регионов
Противник еще огрызается: эксперт объяснил, когда ВС РФ займутся санитарной зоной возле "старых" регионов - 08.04.2024 Украина.ру
Противник еще огрызается: эксперт объяснил, когда ВС РФ займутся санитарной зоной возле "старых" регионов
Для создания санитарной зоны на границе у армии РФ накоплены резервы не только по личному составу, но и по вновь созданным соединениям. Пока ВС РФ продолжат с минимальными потерями уничтожать резервы ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
2024-04-08T04:20
2024-04-08T04:20
новости
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украина
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граница
резервы
вс рф
обстрелы
политический кризис
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Сейчас российские военные должны подготовиться к тому, чтобы выполнить поставленную президентом задачу о создании зоны безопасности возле "старых" регионов РФ, рассказал эксперт.У российской армии там есть резервы. Не только по личному составу, но и по вновь созданным соединениям. В тылу уже подготовлены резервы для выполнения этих задач. Пока ВС РФ продолжат с минимальными потерями уничтожать резервы ВСУ, отметил он.К тому же на Украине сейчас зреет политический кризис, связанный с условной легитимностью действующего президента Владимира Зеленского. Эти проблемы тоже могут создать предпосылки для того, чтобы солдаты ВСУ чаще сдавались в плен, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Роман Насонов: Россия забросает ВСУ "кубиками" и раздавит "Слоном", а потом переловит в сумских лесах читайте на сайте Украина.
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новости, россия, украина, владимир зеленский, всу, граница, резервы, вс рф, обстрелы, политический кризис
Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, ВСУ, граница, резервы, ВС РФ, обстрелы, политический кризис

Противник еще огрызается: эксперт объяснил, когда ВС РФ займутся санитарной зоной возле "старых" регионов

04:20 08.04.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Контрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Для создания санитарной зоны на границе у армии РФ накоплены резервы не только по личному составу, но и по вновь созданным соединениям. Пока ВС РФ продолжат с минимальными потерями уничтожать резервы ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Сейчас российские военные должны подготовиться к тому, чтобы выполнить поставленную президентом задачу о создании зоны безопасности возле "старых" регионов РФ, рассказал эксперт.
У российской армии там есть резервы. Не только по личному составу, но и по вновь созданным соединениям. В тылу уже подготовлены резервы для выполнения этих задач. Пока ВС РФ продолжат с минимальными потерями уничтожать резервы ВСУ, отметил он.
"Мы сейчас фактически находимся в ситуации 1943 года, когда противник еще может огрызаться, но на серьезное сопротивление у него нет сил, средств и политической воли", - отметил Насонов.
К тому же на Украине сейчас зреет политический кризис, связанный с условной легитимностью действующего президента Владимира Зеленского. Эти проблемы тоже могут создать предпосылки для того, чтобы солдаты ВСУ чаще сдавались в плен, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Роман Насонов: Россия забросает ВСУ "кубиками" и раздавит "Слоном", а потом переловит в сумских лесах читайте на сайте Украина.
Ростислав Ищенко интервью
6 апреля, 10:38
Ростислав Ищенко: Пока НАТО разваливает США, Зеленский делает все, чтобы Россия быстро расправилась с ВСУУ США вроде бы была простенькая цель – сохранить НАТО. Но все шаги для его сохранения привели к росту конфронтации с Россией и Китаем, перенапряжению американских сил и кризису на Западе. Они сами же не могут победить страны, которые сами себе назначили оппонентами, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
 
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