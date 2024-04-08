https://ukraina.ru/20240408/1054356688.html

Противник еще огрызается: эксперт объяснил, когда ВС РФ займутся санитарной зоной возле "старых" регионов

Противник еще огрызается: эксперт объяснил, когда ВС РФ займутся санитарной зоной возле "старых" регионов - 08.04.2024 Украина.ру

Противник еще огрызается: эксперт объяснил, когда ВС РФ займутся санитарной зоной возле "старых" регионов

Для создания санитарной зоны на границе у армии РФ накоплены резервы не только по личному составу, но и по вновь созданным соединениям. Пока ВС РФ продолжат с минимальными потерями уничтожать резервы ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов

2024-04-08T04:20

2024-04-08T04:20

2024-04-08T04:20

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владимир зеленский

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вс рф

обстрелы

политический кризис

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Сейчас российские военные должны подготовиться к тому, чтобы выполнить поставленную президентом задачу о создании зоны безопасности возле "старых" регионов РФ, рассказал эксперт.У российской армии там есть резервы. Не только по личному составу, но и по вновь созданным соединениям. В тылу уже подготовлены резервы для выполнения этих задач. Пока ВС РФ продолжат с минимальными потерями уничтожать резервы ВСУ, отметил он.К тому же на Украине сейчас зреет политический кризис, связанный с условной легитимностью действующего президента Владимира Зеленского. Эти проблемы тоже могут создать предпосылки для того, чтобы солдаты ВСУ чаще сдавались в плен, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Роман Насонов: Россия забросает ВСУ "кубиками" и раздавит "Слоном", а потом переловит в сумских лесах читайте на сайте Украина.

https://ukraina.ru/20240406/1054340819.html

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новости, россия, украина, владимир зеленский, всу, граница, резервы, вс рф, обстрелы, политический кризис