ВСУ атаковали Белгородскую область - 06.04.2024 Украина.ру
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ВСУ атаковали Белгородскую область
ВСУ атаковали Белгородскую область - 06.04.2024 Украина.ру
ВСУ атаковали Белгородскую область
В столице Белгородской области в результате атаки ВСУ повреждены 12 многоквартирных домов, а также выбиты окна в детской поликлинике. Есть повреждения и в поселке Дубовое, сообщил утром 6 апреля губернатор Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале
2024-04-06T09:27
2024-04-06T09:31
новости
белгородская область
белгород
россия
вячеслав гладков
атака
всу
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Он добавил, что в поселке Дубовое полностью сгорел один частный дом, еще в четырех многоквартирных домах посечены фасады и выбиты окна в двадцать одной квартире.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что десять снарядов украинской РСЗО "Вампир" были сбиты комплексами ПВО над Белгородской областью."Утром шестого апреля пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", — говорится в публикации ведомства.В ночь на субботу, 6 апреля, российские силы уничтожили склад с ракетами для РСЗО "Вампир" в Харькове. Об этом сообщил сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.Киевский режим регулярно атакует российские регионы. Чаще всего под огонь попадают приграничные регионы. Белгородской область в их числе, протяженность ее границы с Украиной 350 километров.
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новости, белгородская область, белгород, россия, вячеслав гладков, атака, всу
Новости, Белгородская область, Белгород, Россия, Вячеслав Гладков, атака, ВСУ

ВСУ атаковали Белгородскую область

09:27 06.04.2024 (обновлено: 09:31 06.04.2024)
 
© Владимир Сальдо телеграм-канал
© Владимир Сальдо телеграм-канал
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В столице Белгородской области в результате атаки ВСУ повреждены 12 многоквартирных домов, а также выбиты окна в детской поликлинике. Есть повреждения и в поселке Дубовое, сообщил утром 6 апреля губернатор Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале
"В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ различные повреждения выявлены в 12 многоквартирных домах (в 18 квартирах выбиты окна), посечен фасад и выбиты окна в одном из корпусов детской поликлиники №4, повреждена кровля спортивного комплекса "Луч" и поврежден фасад здания коммерческого предприятия. По предварительной информации, посечено три автомобиля", - написал Гладков.
Он добавил, что в поселке Дубовое полностью сгорел один частный дом, еще в четырех многоквартирных домах посечены фасады и выбиты окна в двадцать одной квартире.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что десять снарядов украинской РСЗО "Вампир" были сбиты комплексами ПВО над Белгородской областью.
"Утром шестого апреля пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", — говорится в публикации ведомства.
В ночь на субботу, 6 апреля, российские силы уничтожили склад с ракетами для РСЗО "Вампир" в Харькове. Об этом сообщил сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Наша агентура их Харькова уверена: там хранились снаряды Вампир" для РСЗО, которые поставляет Чехия для того, чтобы бандеровцы ими обстреливали Белгородскую область", - сказал он.
Вчера, 17:13
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Киевский режим регулярно атакует российские регионы. Чаще всего под огонь попадают приграничные регионы. Белгородской область в их числе, протяженность ее границы с Украиной 350 километров.
 
НовостиБелгородская областьБелгородРоссияВячеслав ГладковатакаВСУ
 
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