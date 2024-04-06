https://ukraina.ru/20240406/1054343087.html

ВСУ атаковали Белгородскую область

ВСУ атаковали Белгородскую область - 06.04.2024 Украина.ру

ВСУ атаковали Белгородскую область

В столице Белгородской области в результате атаки ВСУ повреждены 12 многоквартирных домов, а также выбиты окна в детской поликлинике. Есть повреждения и в поселке Дубовое, сообщил утром 6 апреля губернатор Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале

2024-04-06T09:27

2024-04-06T09:27

2024-04-06T09:31

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Он добавил, что в поселке Дубовое полностью сгорел один частный дом, еще в четырех многоквартирных домах посечены фасады и выбиты окна в двадцать одной квартире.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что десять снарядов украинской РСЗО "Вампир" были сбиты комплексами ПВО над Белгородской областью."Утром шестого апреля пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", — говорится в публикации ведомства.В ночь на субботу, 6 апреля, российские силы уничтожили склад с ракетами для РСЗО "Вампир" в Харькове. Об этом сообщил сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.Киевский режим регулярно атакует российские регионы. Чаще всего под огонь попадают приграничные регионы. Белгородской область в их числе, протяженность ее границы с Украиной 350 километров.

https://ukraina.ru/20240405/1054338758.html

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новости, белгородская область, белгород, россия, вячеслав гладков, атака, всу