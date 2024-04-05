https://ukraina.ru/20240405/1054320333.html

Украина приближается к критическому моменту - Ермак

Украина приближается к критическому моменту - Ермак - 05.04.2024 Украина.ру

Украина приближается к критическому моменту - Ермак

Для Украины наступает критический момент. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Politico

2024-04-05T08:56

2024-04-05T08:56

2024-04-05T08:56

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"Я очень надеюсь, что (американский пакет помощи - ред.) будет одобрен в этом месяце, потому что Украина приближается к критическому моменту... Мы по-прежнему критически нуждаемся в дополнительных системах ПВО, потому что без них невозможно защищать наши города... Проблема для нас - во времени... Я хотел бы подчеркнуть, что сейчас критический момент. Очень важно, чтобы пакет был одобрен в этом месяце", - подчеркнул Ермак.В декабре администрация США исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине.Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.Недавно спикер палаты представителей США Майк Джонсон выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Киеву по возвращении с каникул 9 апреля. Считается, что Джонсону грозит бунт однопартийцев, недовольных помощью Украине в принципе. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование.

https://ukraina.ru/20240403/1054278022.html

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новости, украина, сша, киев, андрей ермак, офис президента, пво