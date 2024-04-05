Украина приближается к критическому моменту - Ермак - 05.04.2024 Украина.ру
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Украина приближается к критическому моменту - Ермак
Украина приближается к критическому моменту - Ермак - 05.04.2024 Украина.ру
Украина приближается к критическому моменту - Ермак
Для Украины наступает критический момент. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Politico
2024-04-05T08:56
2024-04-05T08:56
новости
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андрей ермак
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"Я очень надеюсь, что (американский пакет помощи - ред.) будет одобрен в этом месяце, потому что Украина приближается к критическому моменту... Мы по-прежнему критически нуждаемся в дополнительных системах ПВО, потому что без них невозможно защищать наши города... Проблема для нас - во времени... Я хотел бы подчеркнуть, что сейчас критический момент. Очень важно, чтобы пакет был одобрен в этом месяце", - подчеркнул Ермак.В декабре администрация США исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине.Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.Недавно спикер палаты представителей США Майк Джонсон выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Киеву по возвращении с каникул 9 апреля. Считается, что Джонсону грозит бунт однопартийцев, недовольных помощью Украине в принципе. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование.
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новости, украина, сша, киев, андрей ермак, офис президента, пво
Новости, Украина, США, Киев, Андрей Ермак, Офис президента, ПВО

Украина приближается к критическому моменту - Ермак

08:56 05.04.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныАндрей Ермак
Андрей Ермак
© Пресс-служба президента Украины
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Для Украины наступает критический момент. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Politico
"Я очень надеюсь, что (американский пакет помощи - ред.) будет одобрен в этом месяце, потому что Украина приближается к критическому моменту... Мы по-прежнему критически нуждаемся в дополнительных системах ПВО, потому что без них невозможно защищать наши города... Проблема для нас - во времени... Я хотел бы подчеркнуть, что сейчас критический момент. Очень важно, чтобы пакет был одобрен в этом месяце", - подчеркнул Ермак.
В декабре администрация США исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине.
Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.
Недавно спикер палаты представителей США Майк Джонсон выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Киеву по возвращении с каникул 9 апреля.
Считается, что Джонсону грозит бунт однопартийцев, недовольных помощью Украине в принципе. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование.
3 апреля, 14:41
"Премьер Ермак". Пойдёт ли Украина по пути Грузии?Приближение 20 мая, когда заканчивается срок полномочий Владимира Зеленского, заставляет Офис президента искать способы поменять политическую систему страны таким образом, чтобы вопрос о легитимности действующего президента в принципе перестал быть актуальным. Одним из вариантов решения проблемы является перенос центра власти в Кабмин
 
НовостиУкраинаСШАКиевАндрей ЕрмакОфис президентаПВО
 
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Заголовок открываемого материала
08:56Украина приближается к критическому моменту - Ермак
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