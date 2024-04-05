Апелляция или сделка. Экстрадируют ли Ассанжа до президентских выборов в США? - 05.04.2024 Украина.ру
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Апелляция или сделка. Экстрадируют ли Ассанжа до президентских выборов в США?
Апелляция или сделка. Экстрадируют ли Ассанжа до президентских выборов в США? - 05.04.2024 Украина.ру
Апелляция или сделка. Экстрадируют ли Ассанжа до президентских выборов в США?
В мае решится судьба основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Его либо экстрадируют в США, где журналиста ждут 175 лет тюремного заключения за расследование американских военных преступлений, либо позволят подать апелляцию. Но есть и третий вариант
2024-04-05T06:16
2024-04-05T07:45
сша
великобритания
лондон
джулиан ассанж
джо байден
майк помпео
цру
министерство юстиции
the wall street journal
эксклюзив
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"Решение, которое не было решением", — так назвала жена Джулиана Ассанжа Стелла отсрочку, которую недавно дал журналисту Высокий суд Англии и Уэльса.Отсрочка означает три недели, которые есть у американского Минюста, чтобы предоставить "убедительные" доказательства, что в США Ассанжа не казнят, не будут пытать и предоставят ему право воспользоваться Первой поправкой к Конституции. Потом — экстрадиция. Если таких доказательств американцы не предоставят, Ассанж сможет подать апелляцию.Адвокат Гленн Гринвальд назвал это частичной победой, но у другого адвоката, Джонатана Кука, не такие радужные представления о произошедшем. Смысл в том, что в 2021 году США уже получали возможность предоставить подобные гарантии и даже сделали это, но Amnesty International охарактеризовала их как "изначально ненадежные" и с этим согласился суд первой инстанции. Теперь другой британский суд дает американцам еще одну возможность, и они ею без сомнения воспользуются.Заставили замолчатьГлавная проблема заключается в том, что из девяти юридических оснований, по которым адвокаты Ассанжа пытались подать апелляцию, шесть были отклонены. Оставленные три — чисто технические, а вот отклоненные шесть — как раз по сути дела: судебное преследование по политически мотивированному обвинению; судебное преследование на основе политических убеждений; нарушение права на справедливое судебное разбирательство; нарушение права на жизнь; нарушение права на свободу от пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания. Кроме того, поскольку ни один журналист никогда не был привлечен к ответственности по американскому Закону о шпионаже за публикацию общественно важной информации, Ассанж не мог знать, что это расценят как преступление.Коллегия также постановила, что Ассанж не может представлять новые доказательства, кои суд не принимал аж с сентября 2020 года.Доказательства, имеющиеся у адвокатов, вкратце таковы:Отказав в рассмотрении этих доказательств, британские судьи Джереми Джонсон и Виктория Шарп фактически постановили, что планы США убить или похитить Ассанжа не окажут влияния на первоначальное решение о его экстрадиции. Иначе говоря, они отказались от главного аргумента — использования статьи 81-го Закона Великобритании об экстрадиции от 2003 года, которая запрещает экстрадицию в случаях политически мотивированных преследований. Достаточно было бы ссылки на эту статью, и Ассанж был бы свободен. Но этого не сделала судья первой инстанции Ванесса Барайцер (отказав в экстрадиции только из-за плохого психического самочувствия журналиста), не сделали и сейчас. Соответственно, слушания, на котором общественность сможет узнать о разоблаченных Ассанжем преступлениях США (за что его и держат в тюрьме), не будет.Какие остаются вариантыЕсли вдруг произойдет чудо и 20 мая США не смогут предоставить "убедительных" доказательств, что в случае экстрадиции все права Ассанжа будут соблюдены, сторона защиты подаст апелляцию по трем разрешенным пунктам:1. Экстрадиция нарушит свободу выражения мнения, гарантированную ст. 10 Европейской конвенции о правах человека: "Каждый имеет право на свободу выражения мнения. Это право включает свободу придерживаться своих убеждений, а также свободу получать и распространять информацию и идеи без вмешательства со стороны государственных властей и независимо от границ".Ассанж будет утверждать на суде, что его действия защищены Первой поправкой к Конституции США и она обеспечивает защиту выражения мнений аналогично ст. 10 Европейской конвенции. Но американские прокуроры уже знают, что на это ответить. Помощник прокурора США в Восточном округе Вирджинии Гордон Кромберг заявил, что "иностранные граждане не имеют права на защиту в соответствии с Первой поправкой". То же самое говорил в 2017 году шеф ЦРУ Майк Помпео: "У Ассанжа нет свобод, предусмотренных Первой поправкой, потому что он не является гражданином США". Действительно, в 2020 году Верховный суд США решил, что "иностранные граждане за пределами территории Соединенных Штатов не обладают правами, предусмотренными Конституцией США".Основатель WikiLeaks — гражданин Австралии. Это значит, что пока он находится в Лондоне, Первая поправка к Конституции США не сможет быть основанием для отказа от его экстрадиции. Тем более юристы объясняют, что даже если Минюст США даст какие-то гарантии, то они не будут обязательными для американского суда, поскольку это разные ветви власти. Исходя из этого, верным может быть только одно решение — сослаться на Европейскую конвенцию и отказать в экстрадиции.2. Закон Великобритании об экстрадиции запрещает наказывать, задерживать или ограничивать в свободе человека по причине его гражданства. Таким образом, если Ассанжу не позволят опереться на Первую поправку из-за его австралийского гражданства, это можно будет расценивать как дискриминацию в рамках указанного закона, т. е. запретить экстрадицию.3. Закон Великобритании об экстрадиции запрещает выдавать человека на смертную казнь. Ограничение не применяется, если есть письменное заверение в том, что смертный приговор не будет вынесен или не будет приведен в исполнение. Пока что ни одно из обвинений, предъявленных Ассанжу, не предусматривает смертной казни, но в случае экстрадиции могут появиться обвинения в подстрекательстве к государственной измене или шпионажу, за что смертная казнь предусмотрена. Это в суде признал госсекретарь МВД США Бен Уотсон.Кроме того, известно, как еще во времена своего президентства Дональд Трамп сказал по поводу WikiLeaks: "Я считаю, что это было позорно… Я думаю, что должна быть смертная казнь или что-то в этом роде". Так что ненулевая вероятность возвращения Трампа в президентское кресло создает дополнительные угрозы.Если британский суд не согласится ни с одним из этих трех оснований, Ассанж сможет подать жалобу в ЕСПЧ, но это уже не спасет от экстрадиции. Евросуд будет разбираться с жалобой годами. Однако есть еще один вариант. Не исключено, что вместо предоставления гарантий администрация Джо Байдена предложит Ассанжу сделку о признании вины и закроет дело.Вариант, который устроит всехThe Wall Street Journal сообщила, что чиновники Минюста США рассматривают сделку, которая может позволить Ассанжу признать себя виновным по смягченному обвинению в неправильном обращении с секретной информацией, что позволит переквалифицировать его обвинения из федеральных преступлений в мелкие правонарушения, а затем закрыть дело по истечении срока давности.Адвокат Ассанжа Барри Поллак опровергает наличие таких переговоров."Нам не было дано никаких указаний на то, что Министерство юстиции намерено урегулировать это дело, и Соединенные Штаты продолжают с прежней решимостью добиваться его экстрадиции по всем 18 пунктам обвинения, приговорив его к 175 годам тюремного заключения", – прокомментировал Поллак статью The Wall Street Journal.Однако журналист Джо Лаурия сообщил, что ему известно о неофициальных переговорах."Если одна сторона недовольна переговорами, она вполне может сказать, что другая сторона не намерена разрешать дело", – объяснил Лаурия заявление Поллака.Недовольна же сторона защиты тем, что пока нет договоренности о признании вины без физического приезда в США, где любые условия сделки смогут быть тут же изменены. Это слова брата Ассанжа Габриэля Шиптона. Подписать сделку о признании удаленно можно, это законами США не запрещено.Итак, если переговоры о сделке все-таки ведутся (а, похоже, это правда), в голову приходит только один вывод — в преддверии президентских выборов Байдену Ассанж в США не нужен.Бывший британский дипломат и коллега Ассанжа по WikiLeaks Крейг Мюррей считает, что в Штатах приняли решение держать журналиста в Лондоне до переизбрания (если оно произойдет) Байдена. У нынешнего президента и так хватает проблем — Израиль, Украина, коррупционные скандалы с его сыном Хантером. Появись Ассанж в США, общественное мнение может оказаться на его стороне, а Байден (как действующий президент) будет назван ответственным за издевательства над журналистом и за сокрытие сведений о военных преступлениях. Все вспомнят, что Байден был вице-президентом при Обаме, когда и произошли все события, которые разоблачили в WikiLeaks.Поэтому экстрадицию нужно либо отложить таким образом, чтобы Ассанж оставался в лондонской тюрьме минимум до ноября, либо подписать сделку, согласно которой журналист выйдет на свободу, но будет молчать. Такая сделка даже добавила бы очков для предвыборной кампании Байдена. Это значит, что к 20 мая Ассанжу либо разрешат подать апелляцию (чтобы он еще какое-то время пробыл в Лондоне), либо подпишут с ним сделку. Экстрадиции, по всей видимости, пока не будет.
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сша, великобритания, лондон, джулиан ассанж, джо байден, майк помпео, цру, министерство юстиции, the wall street journal, эксклюзив
США, Великобритания, Лондон, Джулиан Ассанж, Джо Байден, Майк Помпео, ЦРУ, Министерство юстиции, The Wall Street Journal, Эксклюзив

Апелляция или сделка. Экстрадируют ли Ассанжа до президентских выборов в США?

06:16 05.04.2024 (обновлено: 07:45 05.04.2024)
 
© REUTERS / Henry Nicholls/File Photo
- РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© REUTERS / Henry Nicholls/File Photo
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Павел Волков авторы
Павел Волков
автор издания Украина.ру
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В мае решится судьба основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Его либо экстрадируют в США, где журналиста ждут 175 лет тюремного заключения за расследование американских военных преступлений, либо позволят подать апелляцию. Но есть и третий вариант
"Решение, которое не было решением", — так назвала жена Джулиана Ассанжа Стелла отсрочку, которую недавно дал журналисту Высокий суд Англии и Уэльса.
Отсрочка означает три недели, которые есть у американского Минюста, чтобы предоставить "убедительные" доказательства, что в США Ассанжа не казнят, не будут пытать и предоставят ему право воспользоваться Первой поправкой к Конституции. Потом — экстрадиция. Если таких доказательств американцы не предоставят, Ассанж сможет подать апелляцию.
Адвокат Гленн Гринвальд назвал это частичной победой, но у другого адвоката, Джонатана Кука, не такие радужные представления о произошедшем. Смысл в том, что в 2021 году США уже получали возможность предоставить подобные гарантии и даже сделали это, но Amnesty International охарактеризовала их как "изначально ненадежные" и с этим согласился суд первой инстанции. Теперь другой британский суд дает американцам еще одну возможность, и они ею без сомнения воспользуются.
Заставили замолчать
Главная проблема заключается в том, что из девяти юридических оснований, по которым адвокаты Ассанжа пытались подать апелляцию, шесть были отклонены. Оставленные три — чисто технические, а вот отклоненные шесть — как раз по сути дела: судебное преследование по политически мотивированному обвинению; судебное преследование на основе политических убеждений; нарушение права на справедливое судебное разбирательство; нарушение права на жизнь; нарушение права на свободу от пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания.
Кроме того, поскольку ни один журналист никогда не был привлечен к ответственности по американскому Закону о шпионаже за публикацию общественно важной информации, Ассанж не мог знать, что это расценят как преступление.
Коллегия также постановила, что Ассанж не может представлять новые доказательства, кои суд не принимал аж с сентября 2020 года.
Доказательства, имеющиеся у адвокатов, вкратце таковы:
  • Материал Yahoo! за сентябрь 2021 года, в котором говорится, что после того, как Ассанж и WikiLeaks в 2017 году опубликовали файлы Vault 7 (крупнейшая утечка документов ЦРУ в истории о незаконной электронной слежке по всему миру) тогдашний директор ЦРУ Майк Помпео вынашивал планы либо убийства Ассанжа, либо его похищения и доставки в США.
  • Заявление американского прокурора Джошуа Дрателя о том, что Майк Помпео назвал WikiLeaks негосударственной враждебной разведывательной службой и вражеским комбатантом, незаконно и исключительно с целью обеспечения юридического прикрытия возможности убийства или похищения Ассанжа. По словам Дрателя, в этих обсуждениях статуса WikiLeaks должны были участвовать сотрудники Министерства юстиции, в том числе генеральный прокурор, а также юристы Отдела национальной безопасности и группа прокуроров.
  • Новое заявление испанского свидетеля в отдельном уголовном процессе, где испанскую фирму UC Global обвиняют в незаконной слежке за Ассанжем в интересах ЦРУ во время его пребывания в посольстве Эквадоре. Свидетель — бывший сотрудник UC Global. Он уже давал письменные показания, но сейчас добавил, что, по его мнению, собранная об Ассанже информация была важной для проработки "вариантов убийства" основателя WikiLeaks.
Отказав в рассмотрении этих доказательств, британские судьи Джереми Джонсон и Виктория Шарп фактически постановили, что планы США убить или похитить Ассанжа не окажут влияния на первоначальное решение о его экстрадиции. Иначе говоря, они отказались от главного аргумента — использования статьи 81-го Закона Великобритании об экстрадиции от 2003 года, которая запрещает экстрадицию в случаях политически мотивированных преследований.
Достаточно было бы ссылки на эту статью, и Ассанж был бы свободен. Но этого не сделала судья первой инстанции Ванесса Барайцер (отказав в экстрадиции только из-за плохого психического самочувствия журналиста), не сделали и сейчас. Соответственно, слушания, на котором общественность сможет узнать о разоблаченных Ассанжем преступлениях США (за что его и держат в тюрьме), не будет.
18 марта 2021, 15:41
Павел Волков. Кто онРоссийский и украинский журналист, обозреватель издания Украина.ру
Какие остаются варианты
Если вдруг произойдет чудо и 20 мая США не смогут предоставить "убедительных" доказательств, что в случае экстрадиции все права Ассанжа будут соблюдены, сторона защиты подаст апелляцию по трем разрешенным пунктам:
1. Экстрадиция нарушит свободу выражения мнения, гарантированную ст. 10 Европейской конвенции о правах человека: "Каждый имеет право на свободу выражения мнения. Это право включает свободу придерживаться своих убеждений, а также свободу получать и распространять информацию и идеи без вмешательства со стороны государственных властей и независимо от границ".
Ассанж будет утверждать на суде, что его действия защищены Первой поправкой к Конституции США и она обеспечивает защиту выражения мнений аналогично ст. 10 Европейской конвенции. Но американские прокуроры уже знают, что на это ответить. Помощник прокурора США в Восточном округе Вирджинии Гордон Кромберг заявил, что "иностранные граждане не имеют права на защиту в соответствии с Первой поправкой". То же самое говорил в 2017 году шеф ЦРУ Майк Помпео: "У Ассанжа нет свобод, предусмотренных Первой поправкой, потому что он не является гражданином США". Действительно, в 2020 году Верховный суд США решил, что "иностранные граждане за пределами территории Соединенных Штатов не обладают правами, предусмотренными Конституцией США".
Основатель WikiLeaks — гражданин Австралии. Это значит, что пока он находится в Лондоне, Первая поправка к Конституции США не сможет быть основанием для отказа от его экстрадиции. Тем более юристы объясняют, что даже если Минюст США даст какие-то гарантии, то они не будут обязательными для американского суда, поскольку это разные ветви власти. Исходя из этого, верным может быть только одно решение — сослаться на Европейскую конвенцию и отказать в экстрадиции.
- РИА Новости, 1920, 14.02.2024
14 февраля, 04:25
День Х приближается. Экстрадируют ли Ассанжа и будет ли криминализирована расследовательская журналистикаС 20 по 21 февраля в Высоком суде Великобритании состоятся решающие апелляционные слушания, которые могут определить судьбу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Однако, в среду, 14 февраля начнется один из очередных этапов его общественной защиты - в Швейцарии.
2. Закон Великобритании об экстрадиции запрещает наказывать, задерживать или ограничивать в свободе человека по причине его гражданства. Таким образом, если Ассанжу не позволят опереться на Первую поправку из-за его австралийского гражданства, это можно будет расценивать как дискриминацию в рамках указанного закона, т. е. запретить экстрадицию.
3. Закон Великобритании об экстрадиции запрещает выдавать человека на смертную казнь. Ограничение не применяется, если есть письменное заверение в том, что смертный приговор не будет вынесен или не будет приведен в исполнение. Пока что ни одно из обвинений, предъявленных Ассанжу, не предусматривает смертной казни, но в случае экстрадиции могут появиться обвинения в подстрекательстве к государственной измене или шпионажу, за что смертная казнь предусмотрена. Это в суде признал госсекретарь МВД США Бен Уотсон.
Кроме того, известно, как еще во времена своего президентства Дональд Трамп сказал по поводу WikiLeaks: "Я считаю, что это было позорно… Я думаю, что должна быть смертная казнь или что-то в этом роде". Так что ненулевая вероятность возвращения Трампа в президентское кресло создает дополнительные угрозы.
Если британский суд не согласится ни с одним из этих трех оснований, Ассанж сможет подать жалобу в ЕСПЧ, но это уже не спасет от экстрадиции. Евросуд будет разбираться с жалобой годами. Однако есть еще один вариант. Не исключено, что вместо предоставления гарантий администрация Джо Байдена предложит Ассанжу сделку о признании вины и закроет дело.
Вариант, который устроит всех
The Wall Street Journal сообщила, что чиновники Минюста США рассматривают сделку, которая может позволить Ассанжу признать себя виновным по смягченному обвинению в неправильном обращении с секретной информацией, что позволит переквалифицировать его обвинения из федеральных преступлений в мелкие правонарушения, а затем закрыть дело по истечении срока давности.
Адвокат Ассанжа Барри Поллак опровергает наличие таких переговоров.
"Нам не было дано никаких указаний на то, что Министерство юстиции намерено урегулировать это дело, и Соединенные Штаты продолжают с прежней решимостью добиваться его экстрадиции по всем 18 пунктам обвинения, приговорив его к 175 годам тюремного заключения", – прокомментировал Поллак статью The Wall Street Journal.
Однако журналист Джо Лаурия сообщил, что ему известно о неофициальных переговорах.
"Если одна сторона недовольна переговорами, она вполне может сказать, что другая сторона не намерена разрешать дело", – объяснил Лаурия заявление Поллака.
Недовольна же сторона защиты тем, что пока нет договоренности о признании вины без физического приезда в США, где любые условия сделки смогут быть тут же изменены. Это слова брата Ассанжа Габриэля Шиптона. Подписать сделку о признании удаленно можно, это законами США не запрещено.
Итак, если переговоры о сделке все-таки ведутся (а, похоже, это правда), в голову приходит только один вывод — в преддверии президентских выборов Байдену Ассанж в США не нужен.
Бывший британский дипломат и коллега Ассанжа по WikiLeaks Крейг Мюррей считает, что в Штатах приняли решение держать журналиста в Лондоне до переизбрания (если оно произойдет) Байдена. У нынешнего президента и так хватает проблем — Израиль, Украина, коррупционные скандалы с его сыном Хантером. Появись Ассанж в США, общественное мнение может оказаться на его стороне, а Байден (как действующий президент) будет назван ответственным за издевательства над журналистом и за сокрытие сведений о военных преступлениях. Все вспомнят, что Байден был вице-президентом при Обаме, когда и произошли все события, которые разоблачили в WikiLeaks.
Поэтому экстрадицию нужно либо отложить таким образом, чтобы Ассанж оставался в лондонской тюрьме минимум до ноября, либо подписать сделку, согласно которой журналист выйдет на свободу, но будет молчать. Такая сделка даже добавила бы очков для предвыборной кампании Байдена.
Это значит, что к 20 мая Ассанжу либо разрешат подать апелляцию (чтобы он еще какое-то время пробыл в Лондоне), либо подпишут с ним сделку. Экстрадиции, по всей видимости, пока не будет.
 
СШАВеликобританияЛондонДжулиан АссанжДжо БайденМайк ПомпеоЦРУМинистерство юстицииThe Wall Street JournalЭксклюзив
 
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