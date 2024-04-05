https://ukraina.ru/20240405/1054314790.html

Апелляция или сделка. Экстрадируют ли Ассанжа до президентских выборов в США?

Апелляция или сделка. Экстрадируют ли Ассанжа до президентских выборов в США? - 05.04.2024 Украина.ру

Апелляция или сделка. Экстрадируют ли Ассанжа до президентских выборов в США?

В мае решится судьба основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Его либо экстрадируют в США, где журналиста ждут 175 лет тюремного заключения за расследование американских военных преступлений, либо позволят подать апелляцию. Но есть и третий вариант

2024-04-05T06:16

2024-04-05T06:16

2024-04-05T07:45

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джулиан ассанж

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министерство юстиции

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"Решение, которое не было решением", — так назвала жена Джулиана Ассанжа Стелла отсрочку, которую недавно дал журналисту Высокий суд Англии и Уэльса.Отсрочка означает три недели, которые есть у американского Минюста, чтобы предоставить "убедительные" доказательства, что в США Ассанжа не казнят, не будут пытать и предоставят ему право воспользоваться Первой поправкой к Конституции. Потом — экстрадиция. Если таких доказательств американцы не предоставят, Ассанж сможет подать апелляцию.Адвокат Гленн Гринвальд назвал это частичной победой, но у другого адвоката, Джонатана Кука, не такие радужные представления о произошедшем. Смысл в том, что в 2021 году США уже получали возможность предоставить подобные гарантии и даже сделали это, но Amnesty International охарактеризовала их как "изначально ненадежные" и с этим согласился суд первой инстанции. Теперь другой британский суд дает американцам еще одну возможность, и они ею без сомнения воспользуются.Заставили замолчатьГлавная проблема заключается в том, что из девяти юридических оснований, по которым адвокаты Ассанжа пытались подать апелляцию, шесть были отклонены. Оставленные три — чисто технические, а вот отклоненные шесть — как раз по сути дела: судебное преследование по политически мотивированному обвинению; судебное преследование на основе политических убеждений; нарушение права на справедливое судебное разбирательство; нарушение права на жизнь; нарушение права на свободу от пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания. Кроме того, поскольку ни один журналист никогда не был привлечен к ответственности по американскому Закону о шпионаже за публикацию общественно важной информации, Ассанж не мог знать, что это расценят как преступление.Коллегия также постановила, что Ассанж не может представлять новые доказательства, кои суд не принимал аж с сентября 2020 года.Доказательства, имеющиеся у адвокатов, вкратце таковы:Отказав в рассмотрении этих доказательств, британские судьи Джереми Джонсон и Виктория Шарп фактически постановили, что планы США убить или похитить Ассанжа не окажут влияния на первоначальное решение о его экстрадиции. Иначе говоря, они отказались от главного аргумента — использования статьи 81-го Закона Великобритании об экстрадиции от 2003 года, которая запрещает экстрадицию в случаях политически мотивированных преследований. Достаточно было бы ссылки на эту статью, и Ассанж был бы свободен. Но этого не сделала судья первой инстанции Ванесса Барайцер (отказав в экстрадиции только из-за плохого психического самочувствия журналиста), не сделали и сейчас. Соответственно, слушания, на котором общественность сможет узнать о разоблаченных Ассанжем преступлениях США (за что его и держат в тюрьме), не будет.Какие остаются вариантыЕсли вдруг произойдет чудо и 20 мая США не смогут предоставить "убедительных" доказательств, что в случае экстрадиции все права Ассанжа будут соблюдены, сторона защиты подаст апелляцию по трем разрешенным пунктам:1. Экстрадиция нарушит свободу выражения мнения, гарантированную ст. 10 Европейской конвенции о правах человека: "Каждый имеет право на свободу выражения мнения. Это право включает свободу придерживаться своих убеждений, а также свободу получать и распространять информацию и идеи без вмешательства со стороны государственных властей и независимо от границ".Ассанж будет утверждать на суде, что его действия защищены Первой поправкой к Конституции США и она обеспечивает защиту выражения мнений аналогично ст. 10 Европейской конвенции. Но американские прокуроры уже знают, что на это ответить. Помощник прокурора США в Восточном округе Вирджинии Гордон Кромберг заявил, что "иностранные граждане не имеют права на защиту в соответствии с Первой поправкой". То же самое говорил в 2017 году шеф ЦРУ Майк Помпео: "У Ассанжа нет свобод, предусмотренных Первой поправкой, потому что он не является гражданином США". Действительно, в 2020 году Верховный суд США решил, что "иностранные граждане за пределами территории Соединенных Штатов не обладают правами, предусмотренными Конституцией США".Основатель WikiLeaks — гражданин Австралии. Это значит, что пока он находится в Лондоне, Первая поправка к Конституции США не сможет быть основанием для отказа от его экстрадиции. Тем более юристы объясняют, что даже если Минюст США даст какие-то гарантии, то они не будут обязательными для американского суда, поскольку это разные ветви власти. Исходя из этого, верным может быть только одно решение — сослаться на Европейскую конвенцию и отказать в экстрадиции.2. Закон Великобритании об экстрадиции запрещает наказывать, задерживать или ограничивать в свободе человека по причине его гражданства. Таким образом, если Ассанжу не позволят опереться на Первую поправку из-за его австралийского гражданства, это можно будет расценивать как дискриминацию в рамках указанного закона, т. е. запретить экстрадицию.3. Закон Великобритании об экстрадиции запрещает выдавать человека на смертную казнь. Ограничение не применяется, если есть письменное заверение в том, что смертный приговор не будет вынесен или не будет приведен в исполнение. Пока что ни одно из обвинений, предъявленных Ассанжу, не предусматривает смертной казни, но в случае экстрадиции могут появиться обвинения в подстрекательстве к государственной измене или шпионажу, за что смертная казнь предусмотрена. Это в суде признал госсекретарь МВД США Бен Уотсон.Кроме того, известно, как еще во времена своего президентства Дональд Трамп сказал по поводу WikiLeaks: "Я считаю, что это было позорно… Я думаю, что должна быть смертная казнь или что-то в этом роде". Так что ненулевая вероятность возвращения Трампа в президентское кресло создает дополнительные угрозы.Если британский суд не согласится ни с одним из этих трех оснований, Ассанж сможет подать жалобу в ЕСПЧ, но это уже не спасет от экстрадиции. Евросуд будет разбираться с жалобой годами. Однако есть еще один вариант. Не исключено, что вместо предоставления гарантий администрация Джо Байдена предложит Ассанжу сделку о признании вины и закроет дело.Вариант, который устроит всехThe Wall Street Journal сообщила, что чиновники Минюста США рассматривают сделку, которая может позволить Ассанжу признать себя виновным по смягченному обвинению в неправильном обращении с секретной информацией, что позволит переквалифицировать его обвинения из федеральных преступлений в мелкие правонарушения, а затем закрыть дело по истечении срока давности.Адвокат Ассанжа Барри Поллак опровергает наличие таких переговоров."Нам не было дано никаких указаний на то, что Министерство юстиции намерено урегулировать это дело, и Соединенные Штаты продолжают с прежней решимостью добиваться его экстрадиции по всем 18 пунктам обвинения, приговорив его к 175 годам тюремного заключения", – прокомментировал Поллак статью The Wall Street Journal.Однако журналист Джо Лаурия сообщил, что ему известно о неофициальных переговорах."Если одна сторона недовольна переговорами, она вполне может сказать, что другая сторона не намерена разрешать дело", – объяснил Лаурия заявление Поллака.Недовольна же сторона защиты тем, что пока нет договоренности о признании вины без физического приезда в США, где любые условия сделки смогут быть тут же изменены. Это слова брата Ассанжа Габриэля Шиптона. Подписать сделку о признании удаленно можно, это законами США не запрещено.Итак, если переговоры о сделке все-таки ведутся (а, похоже, это правда), в голову приходит только один вывод — в преддверии президентских выборов Байдену Ассанж в США не нужен.Бывший британский дипломат и коллега Ассанжа по WikiLeaks Крейг Мюррей считает, что в Штатах приняли решение держать журналиста в Лондоне до переизбрания (если оно произойдет) Байдена. У нынешнего президента и так хватает проблем — Израиль, Украина, коррупционные скандалы с его сыном Хантером. Появись Ассанж в США, общественное мнение может оказаться на его стороне, а Байден (как действующий президент) будет назван ответственным за издевательства над журналистом и за сокрытие сведений о военных преступлениях. Все вспомнят, что Байден был вице-президентом при Обаме, когда и произошли все события, которые разоблачили в WikiLeaks.Поэтому экстрадицию нужно либо отложить таким образом, чтобы Ассанж оставался в лондонской тюрьме минимум до ноября, либо подписать сделку, согласно которой журналист выйдет на свободу, но будет молчать. Такая сделка даже добавила бы очков для предвыборной кампании Байдена. Это значит, что к 20 мая Ассанжу либо разрешат подать апелляцию (чтобы он еще какое-то время пробыл в Лондоне), либо подпишут с ним сделку. Экстрадиции, по всей видимости, пока не будет.

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сша, великобритания, лондон, джулиан ассанж, джо байден, майк помпео, цру, министерство юстиции, the wall street journal, эксклюзив