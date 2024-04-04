Украинские дроны атаковали "Газель" с продуктами, двое мирных жителей погибли - 04.04.2024 Украина.ру
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Украинские дроны атаковали "Газель" с продуктами, двое мирных жителей погибли
Украинские дроны атаковали "Газель" с продуктами, двое мирных жителей погибли - 04.04.2024 Украина.ру
Украинские дроны атаковали "Газель" с продуктами, двое мирных жителей погибли
ВСУ атаковали дронами гражданский грузовик в Херсонской области, водитель и пассажир погибли, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко 4 апреля в своём телеграм-канале
2024-04-04T11:54
2024-04-04T11:54
новости
херсонская область
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продукты
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"Есть вещи, выходящие за рамки добра и зла даже на войне. Военные преступления, по которым не может срока давности. Как вот это изуверское, поражающее своей жестокостью убийство двоих мирных людей, которые везли в магазин с. Бабино воду и продукты", - написал Алексеенко. Он отметил, что это село расположено на самом берегу Днепра, крайняя точка Верхнерогачикского района. Глава правительства опубликовал фото и видео грузовика, а также погибших водителя и пассажира. Грузовик вёз продукты и напитки в местный магазин. Дрон ударил днем, когда гражданская принадлежность машины была очевидна. Но что совсем не укладывается в голове - пассажир машины после первого удара выжил. Успел отползти и наложить жгут на раненую ногу. Его хладнокровно добили на дороге, не пожалев второго дрона", - сообщил Алексеенко. Он также сообщил, что на место происшествия прибыли местные, чтобы оказать помощь, но украинские террористы нанесли удар и по ним.Глава правительства Херсонской области выразил соболезнования семьям погибших
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новости, херсонская область, украина, днепр, россия, всу, дроны, беспилотники, груз, продукты
Новости, Херсонская область, Украина, Днепр, Россия, ВСУ, дроны, беспилотники, груз, продукты

Украинские дроны атаковали "Газель" с продуктами, двое мирных жителей погибли

11:54 04.04.2024
 
© Андрей Алексеенко телеграм-канал
© Андрей Алексеенко телеграм-канал
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ВСУ атаковали дронами гражданский грузовик в Херсонской области, водитель и пассажир погибли, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко 4 апреля в своём телеграм-канале
"Есть вещи, выходящие за рамки добра и зла даже на войне. Военные преступления, по которым не может срока давности. Как вот это изуверское, поражающее своей жестокостью убийство двоих мирных людей, которые везли в магазин с. Бабино воду и продукты", - написал Алексеенко.
Он отметил, что это село расположено на самом берегу Днепра, крайняя точка Верхнерогачикского района.
Глава правительства опубликовал фото и видео грузовика, а также погибших водителя и пассажира. Грузовик вёз продукты и напитки в местный магазин. Дрон ударил днем, когда гражданская принадлежность машины была очевидна.
© Андрей Алексеенко телеграм-канал
© Андрей Алексеенко телеграм-канал
Но что совсем не укладывается в голове - пассажир машины после первого удара выжил. Успел отползти и наложить жгут на раненую ногу. Его хладнокровно добили на дороге, не пожалев второго дрона", - сообщил Алексеенко.
Он также сообщил, что на место происшествия прибыли местные, чтобы оказать помощь, но украинские террористы нанесли удар и по ним.
Глава правительства Херсонской области выразил соболезнования семьям погибших
Интервью губернатора Херсонской области В. Сальдо агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
25 марта, 17:22
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НовостиХерсонская областьУкраинаДнепрРоссияВСУдроныбеспилотникигрузпродукты
 
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