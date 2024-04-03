https://ukraina.ru/20240403/1054273637.html

Крымские спортсмены не поедут на Олимпиаду в Париж из-за расизма в МОК - Аксёнов

Крымские спортсмены не поедут на Олимпиаду в Париж из-за расизма в МОК - Аксёнов - 03.04.2024 Украина.ру

Крымские спортсмены не поедут на Олимпиаду в Париж из-за расизма в МОК - Аксёнов

Крымские спортсмены не поедут на Олимпиаду в Париж летом 2024 года, написал 3 апреля глава Республики Крым Сергей Аксенов в своём телеграм-канале

2024-04-03T11:42

2024-04-03T11:42

2024-04-03T11:42

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Спортсмены от Республики Крым на олимпиаду в Париже не поедут. Аксёнов поддержал решение спортсменов. Он подчеркнул, что Международный олимпийский комитет (МОК) предал олимпийские принципы, превратился в инструмент политической мести и сведения счетов с неугодными Западу странами. "Они этого и не скрывают", добавил он."Точно так же они не скрывают свою русофобию, свое расистское отношение именно к нашим спортсменам, к русским, к белорусам. Отсюда желание не просто запретить, но и унизить людей, а в их лице – всю нашу страну. Зачем доставлять им такое удовольствие?" - написал Аксёнов. Глава Крыма подчеркнул, что олимпийский спорт – это, прежде всего, про престиж государства.По его мнению, на Олимпийские игры 2024 года в Париже спортсменам ехать не надо. Также Аксенов заявил, что не понимает тех, кто так туда рвется.Олимпийские игры в 2024 году пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.Российских спортсменов допустят к участию в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Также россияне не смогут принять участие в параде атлетов на церемонии открытия, а их награды не будут отображаться в медальной таблице.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что в результате политизации мирового спорта и коммерциализации в МОК "наступает деградация, влекущая создание параллельных структур в спорте".

https://ukraina.ru/20240401/1054240612.html

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новости, париж, россия, крым, сергей аксенов, владимир путин, мок, олимпийские игры, спорт, спортсмены