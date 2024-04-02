https://ukraina.ru/20240402/1054256274.html
Кремль отреагировал на атаку ВСУ в Татарстане
Кремль отреагировал на атаку ВСУ в Татарстане - 02.04.2024 Украина.ру
Кремль отреагировал на атаку ВСУ в Татарстане
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 апреля ответил на вопрос журналистов об атаке украинских беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу в Нижнекамске
2024-04-02T13:37
2024-04-02T13:37
2024-04-02T13:37
новости
кремль
россия
татарстан
дмитрий песков
вооруженные силы украины
беспилотники
атака
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"Это больше все-таки относится вопрос к компетенции Министерства обороны, наших специальных служб, которые противодействуют этой активности киевского режима. Но киевский режим продолжает свою террористическую активность. Мы и наши военные, прежде всего, работают для того, чтобы эту угрозу минимизировать, а впоследствии – полностью исключить", - сказал Песков.Власти Татарстана сообщали, что во вторник на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотников. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен, при атаке пострадали 12 человек.
https://ukraina.ru/20240402/1054252959.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, кремль, россия, татарстан, дмитрий песков, вооруженные силы украины, беспилотники, атака
Новости, Кремль, Россия, Татарстан, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, беспилотники, атака
Кремль отреагировал на атаку ВСУ в Татарстане
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 апреля ответил на вопрос журналистов об атаке украинских беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу в Нижнекамске