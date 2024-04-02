Кремль отреагировал на атаку ВСУ в Татарстане - 02.04.2024 Украина.ру
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Кремль отреагировал на атаку ВСУ в Татарстане
Кремль отреагировал на атаку ВСУ в Татарстане - 02.04.2024 Украина.ру
Кремль отреагировал на атаку ВСУ в Татарстане
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 апреля ответил на вопрос журналистов об атаке украинских беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу в Нижнекамске
2024-04-02T13:37
2024-04-02T13:37
новости
кремль
россия
татарстан
дмитрий песков
вооруженные силы украины
беспилотники
атака
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"Это больше все-таки относится вопрос к компетенции Министерства обороны, наших специальных служб, которые противодействуют этой активности киевского режима. Но киевский режим продолжает свою террористическую активность. Мы и наши военные, прежде всего, работают для того, чтобы эту угрозу минимизировать, а впоследствии – полностью исключить", - сказал Песков.Власти Татарстана сообщали, что во вторник на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотников. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен, при атаке пострадали 12 человек.
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новости, кремль, россия, татарстан, дмитрий песков, вооруженные силы украины, беспилотники, атака
Новости, Кремль, Россия, Татарстан, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, беспилотники, атака

Кремль отреагировал на атаку ВСУ в Татарстане

13:37 02.04.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 апреля ответил на вопрос журналистов об атаке украинских беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу в Нижнекамске
"Это больше все-таки относится вопрос к компетенции Министерства обороны, наших специальных служб, которые противодействуют этой активности киевского режима. Но киевский режим продолжает свою террористическую активность. Мы и наши военные, прежде всего, работают для того, чтобы эту угрозу минимизировать, а впоследствии – полностью исключить", - сказал Песков.
Власти Татарстана сообщали, что во вторник на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотников. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен, при атаке пострадали 12 человек.
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
12:41
Беспилотники, ударившие по Татарстану, могли запустить из Средней Азии - ГурулёвБеспилотники, которые атаковали предприятия в Татарстане, могли запустить из Средней Азии, заявил депутат Госдумы России, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Об этом сообщил 2 апреля телеграм-канал "Вы слушали маяк"
 
НовостиКремльРоссияТатарстанДмитрий ПесковВооруженные силы Украиныбеспилотникиатака
 
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