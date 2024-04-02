https://ukraina.ru/20240402/1054255206.html

Что ждёт Украину и лично Зеленского: Вилков о следующем шаге России и важных изменениях в ходе СВО

Что ждёт Украину и лично Зеленского: Вилков о следующем шаге России и важных изменениях в ходе СВО - 02.04.2024 Украина.ру

Что ждёт Украину и лично Зеленского: Вилков о следующем шаге России и важных изменениях в ходе СВО

Историк, эксперт общественного совета Verum Максим Вилков в студии Украина.ру обрисовал внешнеполитическую ситуацию в случае признания Украины террористическим государством, а также рассказал о том, почему президент Зеленский скоро потеряет власть - причём, согласно своим же законам

2024-04-02T13:14

2024-04-02T13:14

2024-04-02T13:14

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00:39 - Требования МИД РФ к руководству Украины о выдаче причастных к организации теракта в "Крокусе";04:47 - Подтверждает ли невыдача причастных к теракту украинский след в этом преступлении?07:53 - Почему Зеленский заговорил о переговорах?10:37 - Будут ли украинцы считать своего президента узурпатором? 12:55 - Для чего экс-секретарь СНБО Данилов был послан Украиной в Молдавию? 17:35 - О переезде в РФ высококвалифицированных иностранцев.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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