Что ждёт Украину и лично Зеленского: Вилков о следующем шаге России и важных изменениях в ходе СВО - 02.04.2024 Украина.ру
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Что ждёт Украину и лично Зеленского: Вилков о следующем шаге России и важных изменениях в ходе СВО
Что ждёт Украину и лично Зеленского: Вилков о следующем шаге России и важных изменениях в ходе СВО - 02.04.2024 Украина.ру
Что ждёт Украину и лично Зеленского: Вилков о следующем шаге России и важных изменениях в ходе СВО
Историк, эксперт общественного совета Verum Максим Вилков в студии Украина.ру обрисовал внешнеполитическую ситуацию в случае признания Украины террористическим государством, а также рассказал о том, почему президент Зеленский скоро потеряет власть - причём, согласно своим же законам
2024-04-02T13:14
2024-04-02T13:14
видео
украина
россия
молдавия
владимир зеленский
алексей данилов
оон
снбо
легитимность
право
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00:39 - Требования МИД РФ к руководству Украины о выдаче причастных к организации теракта в "Крокусе";04:47 - Подтверждает ли невыдача причастных к теракту украинский след в этом преступлении?07:53 - Почему Зеленский заговорил о переговорах?10:37 - Будут ли украинцы считать своего президента узурпатором? 12:55 - Для чего экс-секретарь СНБО Данилов был послан Украиной в Молдавию? 17:35 - О переезде в РФ высококвалифицированных иностранцев.
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видео, украина, россия, молдавия, владимир зеленский, алексей данилов, оон, снбо, легитимность, право, общество, сво, спецоперация, война, кто, франция, теракт, фронт, крокус сити, крокус сити холл, всу, санду, войска, вооружение, мигранты, иностранцы, переговоры, европа, конфликт, посол, президентские выборы, видео
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Что ждёт Украину и лично Зеленского: Вилков о следующем шаге России и важных изменениях в ходе СВО

13:14 02.04.2024
 
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Историк, эксперт общественного совета Verum Максим Вилков в студии Украина.ру обрисовал внешнеполитическую ситуацию в случае признания Украины террористическим государством, а также рассказал о том, почему президент Зеленский скоро потеряет власть - причём, согласно своим же законам
00:39 - Требования МИД РФ к руководству Украины о выдаче причастных к организации теракта в "Крокусе";
04:47 - Подтверждает ли невыдача причастных к теракту украинский след в этом преступлении?
07:53 - Почему Зеленский заговорил о переговорах?
10:37 - Будут ли украинцы считать своего президента узурпатором?
12:55 - Для чего экс-секретарь СНБО Данилов был послан Украиной в Молдавию?
17:35 - О переезде в РФ высококвалифицированных иностранцев.
 
ВидеоУкраинаРоссияМолдавияВладимир ЗеленскийАлексей ДаниловООНСНБОлегитимностьправоОбществоСВОСпецоперациявойнаКТОФранциятерактфронтКрокус СитиКрокус Сити ХоллВСУСандувойскавооружениемигрантыиностранцыпереговорыЕвропаконфликтпосолпрезидентские выборы
 
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