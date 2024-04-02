Зной из Африки и репрессии вместо выборов. Что происходит в Киеве - 02.04.2024 Украина.ру
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Зной из Африки и репрессии вместо выборов. Что происходит в Киеве
Зной из Африки и репрессии вместо выборов. Что происходит в Киеве - 02.04.2024 Украина.ру
Зной из Африки и репрессии вместо выборов. Что происходит в Киеве
В украинской столице второй весенний месяц начался рекордным потеплением благодаря знойному южному ветру, который принес с собой на Украину горячий привет из Африки ─ тучи пыли и песка.
2024-04-02T12:50
2024-04-02T12:50
эксклюзив
украина
киев
владимир зеленский
пво
пасе
репрессии
киевская область
мвд украины
дмитрий кулеба
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В понедельник 1 апреля городская администрация Киева сообщила о резком повышении уровня загрязненности воздуха. Киевлянам советуют поменьше гулять на улице, пить больше воды и не проветривать помещения.Вместе с потеплением и знойным ветром в Киев вернулись и лесные пожары, что еще больше ухудшает качество воздуха. Только за два дня, с 31 марта по 1 апреля, площадь пожаров в экосистемах Киевской области возросла на 923%, сообщают представители столичного МВД.В воскресенье 31 марта на Украине должны были бы состояться президентские выборы, но Зеленский их отменил, продлив военное положение. И продлевать его он может бесконечно.Киевляне шутят 1 апреля в чатах, что ПАСЕ и правозащитные организации уже признали президентские выборы на Украине "честными и демократическими". Один из пивных баров на Крещатике использовал отмену выборов на Украине в рекламных целях. На рекламном стенде человечек, похожий на Зеленского, призывает киевлян выбирать пиво, раз уж они не могут выбирать президента.Утрата легитимности по истечении каденции серьезно беспокоит Зеленского и компанию. В особенности это касается столицы, где уже несколько раз с помощью "майданов" меняли власть. На всякий случай Офис Зеленского еще месяц назад объявил любые попытки организовать "майдан-3" "происками Кремля", как и любые попытки оспорить его легитимность.В конце прошлой недели глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил об усилении мер безопасности в столице в ближайшее время. Необходимость этого шага он обосновал увеличением вероятности проникновения в город российских диверсионно-разведывательных групп. По словам Попко, всем силовым и военным структурам Киева поручили усилить внимание к местам скопления людей. Кроме того, он пообещал усилить мониторинг социальных сетей на предмет распространения информации, направленной на дестабилизацию ситуации в столице.В Киеве в рамках предстоящих мероприятий по борьбе с ДРГ собираются проверять пассажиров метро на металлодетекторах. Об этом говорится в решении Совета обороны столицы, которое публикует организация "Пассажиры Киева".Украинские эксперты с сомнением воспринимают заявления о проникновении ДРГ в Киев, учитывая расстояние и насыщенность подступов к украинской столице блокпостами. Основная причина усиления мер безопасности, усиления мониторинга социальных сетей и скоплений людей – опасения нового "майдана" и попыток вырвать власть у Зеленского со стороны конкурирующих националистических группировок.Тем временем мэр Киева Виталий Кличко рассказывает западным журналистам о вероятности нового наступления ВС РФ на Киев. Кличко при этом обещает "кровавую бойню" и просит у Запада больше ПВО. На этом фоне заместитель главы Офиса Зеленского Алексей Кулеба рапортует об ударных темпах строительства фортификационных сооружений к северу от столицы, в особенности в районе Чернобыльской зоны. Заявлено об установке около 10 тысяч "зубов дракона" в области. По словам Кулебы, это "одна из самых масштабных фортификационных строек в мире".Однако украинский телеграм-канал "Легитимный" утверждает, что оборонная фортификационная линия ВСУ "имени Зеленского" не сможет остановить реальное наступление россиян, даже не учитывая того факта, что строят её "свои", для отмыва денег. Кроме того, сами по себе фортификационные линии ничего не значат без достаточного числа бойцов, которые должны их оборонять. В условиях дефицита людей и протяженности линии фронта, Киеву придется перебрасывать части с одного направления на другое.Примечательно, что Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Офисе Зеленского на днях выпустил новую методичку, в которой поведал, что россияне якобы пытаются дискредитировать строительство фортификаций. Непонятно, зачем РФ недооценивать укрепления противника, если они действительно качественно построены. Основным адресатом послания ЦПД являются внутренние конкуренты Зеленского. Любые их заявления о коррупции и откатах на строительстве теперь можно будет трактовать, как часть "российской кампании по дискредитации".Впрочем, сейчас на Украине эффективное казнокрадство предполагает превентивные меры: любые обвинения заранее объявляется "российской кампанией по дискредитации". И эта схема действует, даже если "кампания по дискредитации" нацелена на главу сельсовета в Винницкой области, "освоившего" средства на ремонт километра дороги.В Киеве же – особый случай. Истечение легитимности Зеленского предполагает превентивные репрессии против тех, кто даже заикнется в соцсетях об отмене выборов или попытается апеллировать к западным партнерам относительно законности и конституционности.
https://ukraina.ru/20240401/1054232559.html
https://ukraina.ru/20240328/1054162241.html
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эксклюзив, украина, киев, владимир зеленский, пво, пасе, репрессии, киевская область, мвд украины, дмитрий кулеба, виталий кличко, африка, парламентская ассамблея совета европы, дрг, мвд, дмитрий ковалевич
Эксклюзив, Украина, Киев, Владимир Зеленский, ПВО, ПАСЕ, репрессии, Киевская область, МВД Украины, Дмитрий Кулеба, Виталий Кличко, Африка, Парламентская ассамблея Совета Европы, ДРГ, МВД, Дмитрий Ковалевич

Зной из Африки и репрессии вместо выборов. Что происходит в Киеве

12:50 02.04.2024
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В украинской столице второй весенний месяц начался рекордным потеплением благодаря знойному южному ветру, который принес с собой на Украину горячий привет из Африки ─ тучи пыли и песка.
В понедельник 1 апреля городская администрация Киева сообщила о резком повышении уровня загрязненности воздуха. Киевлянам советуют поменьше гулять на улице, пить больше воды и не проветривать помещения.
Вместе с потеплением и знойным ветром в Киев вернулись и лесные пожары, что еще больше ухудшает качество воздуха. Только за два дня, с 31 марта по 1 апреля, площадь пожаров в экосистемах Киевской области возросла на 923%, сообщают представители столичного МВД.
В воскресенье 31 марта на Украине должны были бы состояться президентские выборы, но Зеленский их отменил, продлив военное положение. И продлевать его он может бесконечно.
Киевляне шутят 1 апреля в чатах, что ПАСЕ и правозащитные организации уже признали президентские выборы на Украине "честными и демократическими". Один из пивных баров на Крещатике использовал отмену выборов на Украине в рекламных целях. На рекламном стенде человечек, похожий на Зеленского, призывает киевлян выбирать пиво, раз уж они не могут выбирать президента.
Утрата легитимности по истечении каденции серьезно беспокоит Зеленского и компанию. В особенности это касается столицы, где уже несколько раз с помощью "майданов" меняли власть. На всякий случай Офис Зеленского еще месяц назад объявил любые попытки организовать "майдан-3" "происками Кремля", как и любые попытки оспорить его легитимность.
Вчера, 13:45
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В конце прошлой недели глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил об усилении мер безопасности в столице в ближайшее время. Необходимость этого шага он обосновал увеличением вероятности проникновения в город российских диверсионно-разведывательных групп.
По словам Попко, всем силовым и военным структурам Киева поручили усилить внимание к местам скопления людей. Кроме того, он пообещал усилить мониторинг социальных сетей на предмет распространения информации, направленной на дестабилизацию ситуации в столице.
В Киеве в рамках предстоящих мероприятий по борьбе с ДРГ собираются проверять пассажиров метро на металлодетекторах. Об этом говорится в решении Совета обороны столицы, которое публикует организация "Пассажиры Киева".
Украинские эксперты с сомнением воспринимают заявления о проникновении ДРГ в Киев, учитывая расстояние и насыщенность подступов к украинской столице блокпостами. Основная причина усиления мер безопасности, усиления мониторинга социальных сетей и скоплений людей – опасения нового "майдана" и попыток вырвать власть у Зеленского со стороны конкурирующих националистических группировок.
Тем временем мэр Киева Виталий Кличко рассказывает западным журналистам о вероятности нового наступления ВС РФ на Киев. Кличко при этом обещает "кровавую бойню" и просит у Запада больше ПВО. На этом фоне заместитель главы Офиса Зеленского Алексей Кулеба рапортует об ударных темпах строительства фортификационных сооружений к северу от столицы, в особенности в районе Чернобыльской зоны. Заявлено об установке около 10 тысяч "зубов дракона" в области. По словам Кулебы, это "одна из самых масштабных фортификационных строек в мире".
Однако украинский телеграм-канал "Легитимный" утверждает, что оборонная фортификационная линия ВСУ "имени Зеленского" не сможет остановить реальное наступление россиян, даже не учитывая того факта, что строят её "свои", для отмыва денег. Кроме того, сами по себе фортификационные линии ничего не значат без достаточного числа бойцов, которые должны их оборонять. В условиях дефицита людей и протяженности линии фронта, Киеву придется перебрасывать части с одного направления на другое.
Строительство засечной черты в приграничных с Украиной регионах
28 марта, 11:56
Киев пытается воспользоваться опытом России при создании оборонительных укреплений - Financial TimesУкраина пытается создать оборонительный рубеж наподобие возведенного силами России, о который разбилось контрнаступление ВСУ. Об этом сообщило издание Financial Times
Примечательно, что Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Офисе Зеленского на днях выпустил новую методичку, в которой поведал, что россияне якобы пытаются дискредитировать строительство фортификаций. Непонятно, зачем РФ недооценивать укрепления противника, если они действительно качественно построены. Основным адресатом послания ЦПД являются внутренние конкуренты Зеленского. Любые их заявления о коррупции и откатах на строительстве теперь можно будет трактовать, как часть "российской кампании по дискредитации".
Впрочем, сейчас на Украине эффективное казнокрадство предполагает превентивные меры: любые обвинения заранее объявляется "российской кампанией по дискредитации". И эта схема действует, даже если "кампания по дискредитации" нацелена на главу сельсовета в Винницкой области, "освоившего" средства на ремонт километра дороги.
В Киеве же – особый случай. Истечение легитимности Зеленского предполагает превентивные репрессии против тех, кто даже заикнется в соцсетях об отмене выборов или попытается апеллировать к западным партнерам относительно законности и конституционности.
 
ЭксклюзивУкраинаКиевВладимир ЗеленскийПВОПАСЕрепрессииКиевская областьМВД УкраиныДмитрий КулебаВиталий КличкоАфрикаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыДРГМВДДмитрий Ковалевич
 
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